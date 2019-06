Chiar în bătaie de joc, căci altă caracterizare nu am putut găsi pentru modul în care aleşii noştri membri ai delegaţiei române la APCE (Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei) au înţeles mizele uriaşe ale votului privind raportul care deschidea porţile prezenţei Federaţiei Ruse în acest for internaţional.

Despre guvernarea dezastruoasa a PSD-ALDE din ultimii aproape 3 ani s-au scris mii de randuri. Sunt atatea de spus si de scris, incat mi-ar fi imposibil sa rezum in cateva propozitii, dar stim cu totii unde suntem: Romania se face tandari in fiecare zi, in fiecare seconda. Si economia, si investitiile, si sanatatea, si educatia, si cultura, si societatea.

Cu un titlu inspirat de iubirea buzoienilor şi a Teatrului „George Ciprian“ pentru teatru, a mai avut loc în localitate o ediţie a unui festival care-şi are importanţa lui. Într-un timp când se taie mai peste tot banii pentru cultură, se anulează festivaluri şi producţii, în cochetul oraş dintre dealuri, la doar o sută de kilometri de Capitală, iată că... the show must go on... Şi merge mai departe!