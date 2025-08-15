search
Băsescu a tăiat salariile bugetarilor cu 25%. Bolojan pune biciul pe privaţi, în aşteptarea FMI

Publicat:

România este acum într-o situaţie mai proastă decât era în 2010. Băsescu a înţeles de unde veneau dezechilibrele bugetare, şi a tăiat salariile bugetarilor cu 25%. Bolojan nu înţelege că în primul rând trebuie să reducă cheltuielile statului, adică salariile nesimţite şi pensiile speciale, investiţiile enorme şi nechibzuite,  apoi să umble la creşterea veniturilor statului. De aici vine deficitul bugetar imens, abia apoi de la evaziunea fiscală.

Evaziunea fiscală este strâns legată de neconformarea voluntară a contribuabililor, care nu-şi plătesc taxele şi impozitele de bună voie fiindcă văd unde se duc banii plătiţi de ei la buget: în îmbogăţirea clientelei politice. Poate să dea Bolojan o sută de pachete fiscale, dacă nu înţelege esenţa problemei nu va rezolva nimic.

Situaţia actuală

Nu o spun comentatorii răutăcioşi, ci Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: suntem într-un  „risc fiscal sistemic, iminent și de gravitate excepțională”. La aşa o caracterizare, ce mai poţi spune, te uiţi încotro să fugi.

Cine sunt autorii? „Nicu şi Marcel”, adică Ciucă şi Ciolacu, care de la nivelul lor de cultură  economică generată de o covrigărie au nenorocit o ţară. Ciolacu nici acum nu înţelege nimic, când postează un îndemn adresat autorităţilor să facă investiţii imense, cum a făcut el. Cu ce bani, cu banii de la covrigărie?

În primul rând investiţiile principale le fac privaţii, iar statul face şi el dacă are bani. Statul, adică „Nicu şi Marcel”  au făcut supracontractări din banii PNRR de 100%, adică dublu faţă de banii prevăzuţi. Lasă că nici cei 28 de miliarde de euro n-au mai venit toţi, acum mai sunt în plan circa 21 de miliarde de euro. Supracontractările au fost semnate, inclusiv de către primari, o parte s-au realizat, şi firmele contractoare ţipă după bani, primarii ameninţă că vin peste Bolojan să-i „ia gâtul”. De unde bani, nimeni nu se întreabă, nici „Marcel”. N-a înţeles nimic săracu...

Guvernul a ales să prioritizeze proiectele finanţate prin PNRR, dar scăderea cheltuielilor duce la încetinire economică, venituri mai mici populaţiei, inflaţie, şi toate nenorocirile pe care „Nicu şi Marcel” n-au avut capacitatea să le anticipeze.

Am scris şi eu şi alţii că împrumuturile se rostogolesc ca un bulgăre de zăpadă. Trebuie să te împrumuţi ca să plăteşti rate şi dobânzi, care cresc şi te împrumuţi iar şi iar, şi tot aşa. Până când bulgărele de zăpadă se transformă în avalanşă. În situaţia asta suntem noi acum. Doar dobânzile plătite la împrumuturi se ridică la 10 miliarde de euro anual. De unde să le plăteşti?

Ce urmează

Am văzut în 2010. Ca şi acum, România risca să intre în incapacitate de plată. FMI venise la Bucureşti, dar stătea cu mâna pe clanţa uşii să plece, pentru că guvernul României nu se angaja la măsuri care să asigure restitutirea împrumutului de 21 de milarde de dolari. Moment în care, Băsescu şi Boc, cu cuţitul la gât, au tăiat salariile bugetarilor cu 25%. Voiau să taie şi pensiile cu 15%, dar s-a opus CCR.

Astăzi agenţia Fitch ar trebui să pună ştampila pe capacitatea României de a se împrumuta. Dacă stampila va fi „junk”, adio împrumuturi şi adio capacitatea statului de a plăti pensii şi salarii bugetare. Cred că altfel nu ne trezim la realitatea dură a economiei de piaţă.

Vine FMI să ne acorde un împrumut, de data asta probabil de 100 de miliarde dolari, dar cu condiţii „groaznice”. Şi tot la tăierea salariilor bugetarilor şi impozitarea pensiilor mari ajungem. Unde nu-i cap, vai de salarii şi pensii!

Ne amintim situaţia din 2010, când guvernul Boc a pus condiţii dure de redresare bugetară. La 7 plecaţi dintr-o instituţie, se angajează unul singur, şi multe altele.

Teroarea guvernanţilor ar trebui să fie dată de oamenii flămânzi care îi aleargă pe străzi şi prin instituţii să le ia gâtul, pentru că nu mai au mâncare la copii. La asta ar trebui să se gândească elitele politice şi clientelele lor.

Concluzia este că înainte de a pune biciul pe privaţi, statul ar trebui să-şi taie cheltuielile de funcţionare începând cu salariile nesimţite şi pensiile speciale. Niciun salariu de bugetar mai mare de 2000 de euro, reducerea cu 40% a numărului bugetarilor, nu se mai cumulează pensia cu salariul la bugetari şi tot aşa, măsuri cu efect imediat, cum au făcut Băsescu şi Boc. Altfel, vom asista la dezordini sociale imposibil de stăpânit, pentru că vor include majoritatea populaţiei. Dezordini în care cetăţenii vor cere socoteală la alde „Nicu şi Marcel”,  şi la toată camarila care s-a îmbogăţit lăsând țara în dezastru bugetar.

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

