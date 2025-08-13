search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde când îl împingi”

0
0
Publicat:

Autoturismele Trabant s-au numărat printre puținele mașini de import care au intrat pe piața românească în deceniile de comunism. Deși românii așteptau chiar și câțiva ani pentru a intra în posesia lor, aceste mașini au fost frecvent subiecte de bancuri în fostul bloc comunist din Europa de Est.

Autoturism Trabant abandonat. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Autoturism Trabant abandonat. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Ironizate în trecut pentru defectele lor, dar achiziționate cu mari greutăți în deceniile de comunism, automobile ca Trabant, Oltcit, Dacia 1100, ARO și IMS, au devenit astăzi mărci de epocă, trezind nostalgii în rândul multor români.

Tot mai rare în România, fostele mașini ale perioadei comuniste au ajuns, odată cu trecerea timpului, fie piese de colecție încă funcționale, cu care proprietarii se mândresc la expoziții și întâlniri ale pasionaților de autoturisme „retro”, fie abandonate în rugină pe marginea drumurilor sau expuse în locuri publice, pentru a da acestora un aer aparte.

Poveștile multor mașini vechi de peste jumătate de secol, altădată prezențe obișnuite pe șoselele mai puțin aglomerate în trecut ale României, continuă să adune controverse. Una dintre cele mai populare mărci din deceniile de comunism a fost Trabant.

Trabantul, mașina așteptată cu anii de români

Primele automobile Trabant au fost fabricate la sfârșitul anilor ’50 în uzinele orașului Zwickau din fosta Republică Democrată Germană, iar până în 1990, când producția Trabant a fost oprită, au fost realizate peste 3,6 milioane de astfel de autoturisme. La începutul anilor ’60, mașinile au intrat și pe piața românească, în urma schimburilor comerciale dintre fostele țări socialiste.

Atunci însă, puțini români erau suficient de norocoși pentru a intra în posesia lor, pentru că, alături de automobile ca Wartburg, Skoda Octavia și Moskvici, vechile Trabanturi puteau fi mai degrabă câștigate la concursuri de tip Loto sau Pronosport decât achiziționate de la producători. Românii care se înscriau pe listele de achiziții ale mașinilor de import așteptau adesea mai mult de un an pentru a intra în posesia lor.

Trabant. Foto: Pixabay
Trabant. Foto: Pixabay

„Cei înscrişi la Moskvici şi Skoda până la 31 iulie 1968 şi cei înscrişi la Trabant 601 până la nr. 100 din lista lunii noiembrie 1967, vor primi în acest an, 1969, autoturisme din tipul la care s-au înscris”, informa presa la mijlocul anului 1969.

În anii ’70, autoturismele Dacia 1100 și Dacia 1300 acopereau cea mai mare parte din cererea de mașini de pe piața românească, fără a avea o concurență reală din import.

Câteva mii de mașini ajungeau anual și în România, nu doar datorită cererii întemeiate a românilor, dar și din dorința regimului comunist de a arăta că există o piață auto diversificată în țară.

„Pentru 1979, s-au contractat, din import, autoturisme tip Lada, Moskvici, Skoda și Trabant. Anume: 3.000 de autoturisme Lada 1200, 2.000 de autoturisme Lada 1500 și 1.000 de autoturisme Moskvici 1500, 5.000 de autoturisme tip Skoda 1200 și 1.500 de autoturisme Trabant”, informa presa anului 1979. Livrările de autoturisme din import continuă până la finele anului, potrivit cantităților contractate, în ordinea strictă a înscrierilor efectuate la I.D.M.S. Întrucât numărul solicitărilor depășește posibilitățile de livrare, în prezent înscrierile au fost sistate”, informa, în 1979, Octavian Olteanu, director adjunct al Întreprinderii de Difuzare a Materialelor Sportive din Ministerul Comerțului Interior, citat în presa vremii.

Mașina cu caroseria din plastic

Inițial, automobilele Trabant au fost privite ca inovații în industria auto, datorită materialelor folosite și a economiilor promovate de regimurile totalitare.

Trabant. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL
Trabant. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

„Pe porțile întreprinderii „Sachsenring” din Zwickau ies zilnic zeci de automobile de mic litraj, a căror caroserie este din masă plastică. Constructorii de automobile din Zwickau au denumit autoturismul lor Trabant, ceea ce în limba germană înseamnă „satelit”. Trabant are o particularitate care îl face să se deosebească de toate celelalte autoturisme din lume: la Zwickau, la fiecare mașină se economisesc 6,4 mp de tablă de oțel, ceea ce este echivalent cu 160 kg de oțel. Acoperișul, ușile, aripile din față și din spate, capota și acoperișul bagajerului sunt executate din masă plastică, la care se folosește ca materie primă deșeurile de bumbac ce se găsesc din belșug la orice întreprindere textilă”, informa presa comunistă din România anului 1959.

Constructorii erau lăudați atunci pentru că au reușit să își îndeplinească sarcina de a găsi un înlocuitor tablei de oțel, folosită la construcția caroseriilor. Cea din masă plastică era considerată superioară și mai ușor de realizat.

„Constructorii de automobile din Zwickau consideră însă că rezultatele obținute până în prezent reprezintă doar începutul. Ei își propun să înlocuiască fibrele de bumbac natural cu fibre sintetice, să reducă grosimea pereților, să elaboreze construcții la care să se poată reduce grosimea nervurilor de rigiditate prin mărirea solicitării pe piesele de masă plastică, să caute noi metode de îmbinare a maselor plastice cu metalul”, informa ziarul „Înainte” din 1959.

Motorul cu doi cilindri, în doi timpi, al automobilului „Trabant” de 18 c.p., consuma 6 litri la 100 de kilometri și, împreună cu ambreiajul și cu cutia de viteze, cântărea numai 96 kg.

„Datorită punții motoare din față nu mai sunt necesare arborele cardanic și puntea din spate. Renunțarea la sistemul de răcire cu apă permite realizarea de economii de metale neferoase folosite la radiator”, informa presa vremii.

Bancuri despre Trabant

Până în 1993, au fost fabricate patru modele ale acestei mărci: Trabant 500, Trabant 600, Trabant 601 și Trabant 1.1.

Trabant. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL
Trabant. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Primul model, 500, era o mașină relativ modernă la momentul lansării, dar, în ciuda îmbunătățirilor aduse cu timpul, faptul că designul din anii ’50 a rămas în mare parte neschimbat până la introducerea ultimului model a făcut ca Trabantul să devină un simbol al stagnării economiei fostei Germanii de Est și, în general, al țărilor comuniste.

Mașinile Trabant au devenit populare nu numai datorită prețului lor, mult mai redus decât cel al unei Dacia, dar și a numeroaselor bancuri care circulau pe seama lor. Iată câteva dintre acestea.

„Care e cea mai bună caracteristică a unui Trabant? – Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde când îl împingi”.

„Un bărbat care conducea un Trabant își strică brusc ștergătorul de parbriz. Intră într-o stație de service și strigă la un mecanic:

– Ștergătoare pentru un Trabi?

Mecanicul se gândește câteva secunde și răspunde:

– Da, pare un schimb corect”.

„A fost lansat un nou model de Trabant cu două țevi de eșapament – ca să-l poți folosi pe post de roabă”.

„Cum dublezi valoarea unui Trabant? – Îl umpli cu benzină”.

„Patru bărbați au fost văzuți cărând un Trabant. Cineva îi întreabă:

– Este stricat?

Ei răspund:

– Nu, nu are nimic, doar că ne grăbim”.

„Cum prinzi un Trabant? – Pui o bucată de gumă de mestecat pe șosea”.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
gandul.ro
image
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
observatornews.ro
image
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă
playtech.ro
image
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Accident grav în județul Mehedimți! Două persoane au murit după ce un autoturism a intrat într-o mașină de poliție
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Românii care pierd 500 de lei la pensie. Noua lege nu este pusă în aplicare
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Shaorma de pe litoral chiar este „cu de toate”. Conține bacterii care pot provoca toxiinfecții grave
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie