Video Filmare virală cu Nicușor Dan. Cum a reacționat când a fost prezentat drept George Simion

Președintele Nicușor Dan este subiectul unei glume pe rețele de socializare, care a devenit virală, după ce un cetățean s-a apropiat de el dând de înțeles că vrea să facă o poză împreună. În schimb, i-a spus ceva care a stârnit râsete.

Un bărbat l-a surprins pe președintele Nicușor Dan în timp ce stătea de vorbă cu o femeie și s-a gândit să facă o glumă cu președintele țării. Bărbatul a încercat să-l ironizeze, în timp ce-l filma: „George Simion, mare om, mare caracter”, a spus acesta către președinte.

O replică care a stârnit râsete din partea președintelui. Filmarea a ajuns pe tiktok și s-a viralizat rapid, adunând aproape 5.800 de comentarii de toate felurile.

”Păi dacă se ducea la George Simion și făcea aceeași gluma, nu mai scăpa cu viata glumețul", a scris un comentator, în vreme ce altul scrie: ”legenda spune că încă mai râde”. „Ai răcorit 5 milioane de români”, spune alt internaut.