Vineri, 15 August 2025
Adevărul
O strângere de mână prelungită, o plimbare cu limuzina prezidențială americană și zâmbete largi surprinse de camerele de luat vederi – imaginile de la Anchorage, Alaska, dau fiori Ucrainei și aliaților europeni care vor spera, până în ultima clipă, că nu vor fi vânduți.

putin in Bestia jpg

Primirea oferită de Donald Trump președintelui rus Vladimir Putin – cu onoruri, covor roșu și o apariție comună la baza militară Elmendorf-Richardson – transmite un semnal tulburător într-un moment în care Europa de Est se află încă sub presiunea conflictului ruso-ucrainean. Privită din Kiev, întâlnirea capătă accente de coșmar geopolitic.

trump putin bestia jpg

Putin a fost primit nu doar oficial, ci cu o ostentație calculată. Strângerea de mână – lungă de 11 secunde – a fost urmată de o scurtă plimbare împreună în limuzina blindată a lui Trump, în pofida faptului că vehiculul oficial al liderului de la Kremlin, marca Aurus, sosise deja în Alaska. Detaliul nu este întâmplător și a fost semnalat imediat de publicații internaționale precum Faridaily, într-un gest interpretat ca o concesie simbolică făcută de Trump interlocutorului său rus, dar și de mare concesie din partea unui fost lider KGB.

În mod neașteptat, cei doi lideri nu au făcut declarații la începutul întrevederii. Imaginea a fost grăitoare: în spatele lor, un fundal cu mesajul „Alaska 2025 – În căutarea păcii”. Între timp, întrebările despre crimele de război și posibil armistițiu au rămas fără răspuns. La interpelarea directă a unui jurnalist – „Veți înceta să ucideți civili?” – Putin a mimat că nu aude, în timp ce Trump s-a rezumat la un zâmbet și un „Mulțumim tuturor”, înainte ca presa să fie escortată afară.

Atmosfera dintre cei doi a fost mai caldă decât s-ar fi așteptat chiar și cei mai sceptici analiști. Zâmbete, aplauze, o ușoară înclinare a lui Trump spre interpret și o lipsă totală de ostilitate. Limbajul corpului trădează o familiaritate care nu poate fi ignorată.

Un detaliu relevant: în timp ce avioane de luptă americane și un bombardier B-2 survolau pista, Trump și Putin își păstrau calmul și cordialitatea. Gesturile, departe de a fi doar simbolice, par să indice o resetare a relațiilor – sau cel puțin o tentativă de recalibrare pe fundalul tensiunilor globale.

Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP
Mișcarea de a-l invita pe Putin în limuzina prezidențială americană este cu atât mai neobișnuită cu cât, în trecut, în cazul liderului nord-coreean Kim Jong-un, Trump fusese descurajat de propriii consilieri să facă același gest. Diferența? Echipa din jurul președintelui s-a schimbat, la fel și obiectivele politice.

Faptul că întrevederea a fost extinsă ulterior pentru a include și consilierii celor doi lideri sugerează că discuțiile nu s-au limitat la gesturi și simboluri. Totuși, începutul a fost elocvent: niciun cuvânt, niciun reproș public, nicio distanțare formală. Doar un Vladimir Putin zâmbitor, urcat într-o mașină americană, pe teritoriul SUA, alături de Donald Trump.

Pentru Europa și în special pentru flancul estic al NATO, această imagine reaprinde neliniști vechi.

SUA

