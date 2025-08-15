Cu doi eliminați, Dinamo a gâfâit cu UTA. Arădenii rămân neînvinși în Superliga

Dinamo a remizat cu UTA Arad, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Arena Naţională, într-un meci în etapa a şasea a Superligii de fotbal.

Arădenii au început în forță și au dominat prima repriză. UTA a deschis scorul prin Hakim Abdallah, fostul atacant al lui Dinamo punctând în minutul 33. Gazdele au scos capul în finalul primei părți, când Cîrjan și Musi au trecut pe lângă egalare.

Golul în porta oaspeților a venit în minutul 59, când francezul Mamoudou Karamoko a punctat din pasa lui Cătălin Cîrjan. Dinamo a căutat golul victoriei, însă pe finalul meciului elevii lui Kopic au rămas în zece, după ce Milanov a încasat repede două cartonaşe galbene.

Alb-roșii au rămas periculoşi şi în inferioritate numerică, portarul Iliev fiind nevoit să respingă şutul lui Karamoko, din minutul 90. Echipa lui Kopic a mai pierdut un jucător, după eliminarea lui Cristian Mihai, în prelungiri și tabela nu s-a mai modificat.

Într-un alt meci din etapa a 6-a din Superliga, Unirea Slobozia a trecut cu 2-1 de Metaloglobus.

Dinamo - UTA Arad 1-1 (0-1)

Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Karamoko (59)/ Abdallah (33).

Cartonaşe roşii: Milanov (83), Cristian Mihai (90), ambii Dinamo.