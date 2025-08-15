search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Eroarea lui Trump în conflictul din Ucraina. Istoric britanic: „Pentru Putin, Ucraina este Rusia”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În contextul întâlnirii istorice din Alaska, un istoric britanic avertizează că președintele american Donald Trump nu înțelege miza conflictului din Ucraina și percepe războiul ca pe o oportunitate politică și financiară.

Vladimir Putin şi Donald Trump, faţă în faţă în Alaska. FOTO: AFP
Vladimir Putin şi Donald Trump, faţă în faţă în Alaska. FOTO: AFP

Cu puţin timp înainte ca președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin să se întâlnească la Alaska pentru discuții considerate istorice, istoricul britanic Timothy Garton Ash a lansat un avertisment dur prin intermediul publicației Kyiv Post.

Expert în Europa Centrală și de Est și profesor de studii europene la Universitatea Oxford, Garton Ash atrage atenția asupra unei percepții eronate a lui Trump asupra războiului din Ucraina.

„Trump consideră Ucraina ca pe o afacere imobiliară, nu ca pe un război existențial. El înțelege greșit obiectivele lui Putin și nu are hotărârea necesară pentru a-l înfrunta sau pentru a asigura o pace durabilă”, spune acesta

„Pentru Putin, Ucraina este Rusia”

În opinia istoricului britanic, abordarea președintelui SUA ignoră natura reală a conflictului și miza personală a liderului rus.

„Nu este vorba despre extinderea NATO sau despre asigurarea unui coridor terestru către Crimeea. Pentru Putin, Ucraina este Rusia, iar ucrainenii sunt ruși. Acest război are scopul de a-și marca locul în istoria Rusiei, corectând greșelile trecutului și readucând Ucraina în sânul Rusiei”, explică Timothy Garton Ash.

Donald Trump pare să perceapă greșit echilibrul de forțe, mai spune el.

„Poate că, în ceea ce privește Ucraina, Trump l-a văzut pe Putin ca pe un om influent, partea dominantă, care trebuie să fie răsplătită. Trump ar fi considerat că Zelenski și Ucraina sunt partea mai slabă, puterea non-nucleară și țara invadată”, scrie Garton Ash în articolul său.

De asemenea, el subliniază disproporţia dintre imaginea pe care Donald Trump o are despre Ucraina și realitatea din țara măcinată de război.

„Problema în toată această poveste este că Trump nu îl înțelege cu adevărat pe Putin, și nici pe Ucraina, de altfel. Aceiași oligarhi de la care Trump și-a obținut informațiile au puține în comun cu ucrainenii obișnuiți, cei care au răsturnat două guverne în Ucraina prin Euromaidan și Revoluția Portocalie sau care au respins invazia Rusiei din februarie 2022 în ciuda șanselor infime și care acum luptă cu curaj pe front și în toate serviciile de sprijin ale economiei de război a Ucrainei”, scrie istoricul şi continuă: „De fapt, aceiași oligarhi au fost cauza celor două revoluții din Ucraina, care au fost o reacție împotriva preluării controlului statului ucrainean de către aceleași interese oligarhice. În mod similar, Putin are foarte puțin în comun cu oligarhii ruși”.

Garton Ash explică, de asemenea, și motivația profundă a lui Vladimir Putin de a nu ceda: prăbușirea URSS este considerată de liderul rus cea mai mare catastrofă a secolului XX, chiar mai importantă decât al Doilea Război Mondial, şi „pierderile  teritoriilor din Ucraina sunt ca un cuțit înfipt în inima Rusiei”.

El accentuează că războiul nu are legătură cu aderarea la NATO sau cu coridoare teritoriale.

„De ce ar accepta Putin pierderea a aproape un milion de ruși morți și răniți pentru astfel de scopuri, când Ucraina nici nu era aproape de aderarea la NATO în 2014, și nici acum nu este?”, întreabă retoric istoricul.

În final, Timothy Garton Ash sugerează că președintele SUA ar putea juca un rol cheie în obținerea păcii, dar doar dacă înțelege adevărata miză și este dispus să-și asume riscuri.

„Ironia este că Trump ar putea câștiga Premiul Nobel pentru Pace pentru Ucraina, dar trebuie să fie dispus să-și asume riscuri și să permită Statelor Unite să suporte unele costuri pentru a obține Premiul Nobel și a aduce pacea”, conchide acesta.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Jurnalista rusă Maria Ponomarenko, spitalizată după ce a încercat să se sinucidă în închisoare
stirileprotv.ro
image
Cum o cheamă, de fapt, pe DEMI MOORE. Detalii NEȘTIUTE din copilăria actriței din „The Substance”
gandul.ro
image
Reacția lui Putin când a fost întrebat dacă va 'înceta să mai ucidă civili'
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag banii ca un magnet în primele săptămâni de toamnă. Se bucură de șanse unice și momente de poveste
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
observatornews.ro
image
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Semnele pe care Putin le-a transmis la întâlnirea cu Trump. În timp ce pe Zelensky l-a umilit, liderul SUA a fost cordial cu omologul său rus
playtech.ro
image
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Florinel Coman, OUT!
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A treia pensie pentru români. Anunțul Ministrului Muncii despre momentul acordării
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Serialul care face senzație pe Netflix. Toată lumea îl urmărește, e pe locul 2 in topul celor mai vizionate producții
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
zoia ceausescu jpeg
Viața tumultuoasă a Zoiei, singura fiică a familiei Ceaușescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?