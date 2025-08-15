Eroarea lui Trump în conflictul din Ucraina. Istoric britanic: „Pentru Putin, Ucraina este Rusia”

În contextul întâlnirii istorice din Alaska, un istoric britanic avertizează că președintele american Donald Trump nu înțelege miza conflictului din Ucraina și percepe războiul ca pe o oportunitate politică și financiară.

Cu puţin timp înainte ca președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin să se întâlnească la Alaska pentru discuții considerate istorice, istoricul britanic Timothy Garton Ash a lansat un avertisment dur prin intermediul publicației Kyiv Post.

Expert în Europa Centrală și de Est și profesor de studii europene la Universitatea Oxford, Garton Ash atrage atenția asupra unei percepții eronate a lui Trump asupra războiului din Ucraina.

„Trump consideră Ucraina ca pe o afacere imobiliară, nu ca pe un război existențial. El înțelege greșit obiectivele lui Putin și nu are hotărârea necesară pentru a-l înfrunta sau pentru a asigura o pace durabilă”, spune acesta

„Pentru Putin, Ucraina este Rusia”

În opinia istoricului britanic, abordarea președintelui SUA ignoră natura reală a conflictului și miza personală a liderului rus.

„Nu este vorba despre extinderea NATO sau despre asigurarea unui coridor terestru către Crimeea. Pentru Putin, Ucraina este Rusia, iar ucrainenii sunt ruși. Acest război are scopul de a-și marca locul în istoria Rusiei, corectând greșelile trecutului și readucând Ucraina în sânul Rusiei”, explică Timothy Garton Ash.

Donald Trump pare să perceapă greșit echilibrul de forțe, mai spune el.

„Poate că, în ceea ce privește Ucraina, Trump l-a văzut pe Putin ca pe un om influent, partea dominantă, care trebuie să fie răsplătită. Trump ar fi considerat că Zelenski și Ucraina sunt partea mai slabă, puterea non-nucleară și țara invadată”, scrie Garton Ash în articolul său.

De asemenea, el subliniază disproporţia dintre imaginea pe care Donald Trump o are despre Ucraina și realitatea din țara măcinată de război.

„Problema în toată această poveste este că Trump nu îl înțelege cu adevărat pe Putin, și nici pe Ucraina, de altfel. Aceiași oligarhi de la care Trump și-a obținut informațiile au puține în comun cu ucrainenii obișnuiți, cei care au răsturnat două guverne în Ucraina prin Euromaidan și Revoluția Portocalie sau care au respins invazia Rusiei din februarie 2022 în ciuda șanselor infime și care acum luptă cu curaj pe front și în toate serviciile de sprijin ale economiei de război a Ucrainei”, scrie istoricul şi continuă: „De fapt, aceiași oligarhi au fost cauza celor două revoluții din Ucraina, care au fost o reacție împotriva preluării controlului statului ucrainean de către aceleași interese oligarhice. În mod similar, Putin are foarte puțin în comun cu oligarhii ruși”.

Garton Ash explică, de asemenea, și motivația profundă a lui Vladimir Putin de a nu ceda: prăbușirea URSS este considerată de liderul rus cea mai mare catastrofă a secolului XX, chiar mai importantă decât al Doilea Război Mondial, şi „pierderile teritoriilor din Ucraina sunt ca un cuțit înfipt în inima Rusiei”.

El accentuează că războiul nu are legătură cu aderarea la NATO sau cu coridoare teritoriale.

„De ce ar accepta Putin pierderea a aproape un milion de ruși morți și răniți pentru astfel de scopuri, când Ucraina nici nu era aproape de aderarea la NATO în 2014, și nici acum nu este?”, întreabă retoric istoricul.

În final, Timothy Garton Ash sugerează că președintele SUA ar putea juca un rol cheie în obținerea păcii, dar doar dacă înțelege adevărata miză și este dispus să-și asume riscuri.

„Ironia este că Trump ar putea câștiga Premiul Nobel pentru Pace pentru Ucraina, dar trebuie să fie dispus să-și asume riscuri și să permită Statelor Unite să suporte unele costuri pentru a obține Premiul Nobel și a aduce pacea”, conchide acesta.