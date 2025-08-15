16 august: Ziua în care s-a semnat Tratatul de la Speyer, interpretat în mod divergent de istoriografia maghiară și de cea română

Pe 16 august, în 1570, a fost semnat Tratatul de la Speyer, prin care Ioan Sigismund a fost recunoscut principe al Transilvaniei și al Partium-ului. Tot într-o zi de 16 august a murit John S. Pemberton, creatorul Coca-Cola, și s-au născut poetul Pan M. Vizirescu și compozitorul Florin Bogardo. Din 2020, această dată a devenit Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni.

.

1570: Tratatul de la Speyer

Prin Tratatul de la Speyer, principele Ioan Sigismund Zapolya îl recunoaștea pe împăratul Maximilian al II-lea drept rege al Ungariei, iar acesta din urmă îl recunoaștea, la rândul său, pe Ioan Sigismund drept principe al Transilvaniei și al Partium-ului, potrivit Wikipedia.

Partium-ul se referă la teritoriul din afara Transilvaniei propriu-zise, recunoscut în 1541 de sultanul Soliman Magnificul ca aparținând principelui Ioan Zapolya, pretendent al coroanei regale a Ungariei împotriva împăratului Ferdinand.

În prezent, Tratatul de la Speyer este interpretat în mod divergent de istoriografia maghiară și de cea română:

Maghiarii consideră că o formațiune statală vasală precum principatul Transilvaniei constituie în drept o parte a regatului Ungariei și nu un stat în sine, astfel că denumește formațiunea transilvană „Regatul Ungariei Răsăritene” și socotește domeniul lui Ioan Sigismund Zapolya mărit prin adaosul Partium-ului la Tratatul de la Speyer ca fiind data de întemeiere a principatului Transilvaniei.

Istoriografia română consideră că Tratatul de la Speyer pune capăt unei rivalități politice fără să modifice statutul Transilvaniei, anume acela de stat în sine, vasal al regatului maghiar, dar diferit de acesta, așa cum însăși textul tratatului de la Speyer o arată: Ioan Sigismund Zapolya este recunoscut « princeps Transsylvaniae et partium regni Hungariae dominus » (« Domnitor al Principatului Transilvaniei și al unei părți din regatul Ungariei »), deosebindu-se astfel principatul Transilvaniei de regatul Ungariei Răsăritene.

1823: S-a născut Alexandru Hurmuzachi, publicist şi om politic

Alexandru Hurmuzachi a venit pe lume la Cernauca-Cernăuţi şi a fost frate cu Gheorghe, Eudoxiu şi Constantin, formând cu toţii un puternic grup de sprijinire a culturii şi literaturii române din Bucovina, se arată în „Dicţionarul general al literaturii române”, apărut sub egida Academiei Române.

A absolvit şcoala primară, gimnaziul şi liceul german la Cernăuţi, apoi a absolvit, în 1845, Facultatea de Drept din Viena. A fost unul dintre fruntaşii mişcării naţionale din Bucovina şi a militat pentru apărarea culturii, limbii şi literaturii naţionale.

A contribuit la apariţia ziarului „Bucovina”, din a cărui redacţie a făcut parte şi pe care a condus-o începând din 1850. De asemenea, a contribuit la organizarea Reuniunii Române de Leptură din Cernăuţi (19 apr./1 mai 1862), devenită apoi „Societatea pentru Cultura şi Literatura Română din Bucovina” (1865). A desfăşurat şi o intensă activitate politică, ca deputat în Dieta Bucovinei şi în Parlamentul de la Viena. Pentru poziţia sa politică în favoarea unităţii naţionale a românilor a fost arestat şi închis. A fost membru fondator al Societăţii Academice Române (22 apr. 1866). A murit la Napoli.

1858: Regina Victoria, primul mesaj telegrafic trimis peste ocean

Regina Victoria a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei a transmis primul mesaj oficial telegrafic dincolo de Oceanul Atlantic. Mesajul său, adresat preşedintelui american Buchanan, la Washington DC, a început să fi e transmis la ora 10:50 şi a fost terminat la ora 4:30 a doua zi.

Alcătuit din 99 de cuvinte, ce cuprindeau 509 de litere, acesta a necesitat aproximativ două minute pe literă, în total având nevoie de aproape 18 ore pentru a ajunge la Newfoundland. Au fost efectuate teste timp de 10 zile.

1877: Discuții privind condiţiile de cooperare militară româno-rusă între Regele Carol I şi Țarul Alexandru al II-lea

La Gorni-Studen au avut loc convorbiri între Regele Carol I şi Țarul Alexandru al II-lea, asistat de marele duce Nicolae, cu privire la perfectarea condiţiilor de cooperare militară româno-rusă. S-a convenit ca trupele ruse şi române de pe frontul de la Plevna să se constituie într-o grupare sub denumirea de Armata de Vest, sub comanda domnitorului Carol I, secondat de generalul rus Pavel Dmitrievici Zotov, ca şef de Stat Major, şi de generalul Alexandru Cernat, numit la 20 aug./1 sept. comandant al Armatei române de operaţii.

1888: A murit farmacistul John S. Pemberton, creatorul Coca-Cola

John S. Pomberton s-a născut pe 8 iulie 1831, în Knoxville, Georgia, SUA, într-o familie de fermieri. A studiat farmacia și medicina, obținând diploma în medicină la vârsta de 19 ani.

Pomberton luptat în Războiul Civil American, iar rănile sale l-au făcut dependent de opiu.

Pe fondul dependenței de opiu, Pemberton a căutat o alternativă mai sigură pentru tratament. Astfel, a început să experimenteze cu diferite rețete pentru băuturi. În 1886, în Atlanta, a creat o băutură care conținea extract de frunze de coca și nucșoară. Această băutură a fost denumită inițial „Pemberton's French Wine Coca”. Din cauza legilor din acea perioadă care interziceau băuturile alcoolice, Pemberton a înlăturat alcoolul din rețetă și a creat o variantă fără alcool a băuturii, numind-o Coca-Cola

Coca-Cola a devenit rapid populară datorită gustului său unic și proprietăților sale revigorante.

În 1888, înainte de moartea sa, Pemberton i-a vândut drepturile asupra Coca-Cola lui Asa Griggs Candler, pentru suma de 2.300 de dolari.

1903: S-a născut Pan M. Vizirescu, poet şi eseist

Născut cu numele Pantelimon M. Vizirescu, poetul a venit pe lume în satul Braneţ, judeţul Olt. A început cursurile Liceului militar „D.A. Sturdza” din Craiova (1915), apoi pe cele ale Liceului „Radu Greceanu” din Slatina, luându-şi Bacalaureatul în 1925 la Colegiul „Carol I” din Craiova, se arată în „Dicţionarul general al literaturii române”.

Licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1925-1929), Pan M. Vizirescu a devenit doctor în litere şi filosofie al aceleiaşi Universităţi, cu teza „Poezia specifi cului naţional”, sub îndrumarea lui C. Rădulescu-Motru (1938), indică şi „Dicţionarul scriitorilor români” (Ed. Albatros, Bucureşti, 2002).

După o perioadă de carieră didactică, ca profesor la Liceul militar „Ştefan cel Mare” şi la alte licee din Cernăuţi (1930-1937), apoi la Liceul „Carol I” din Bucureşti (1937-1939), începând din 1939 a condus „Curierul Serviciului Social”, organ de presă al Serviciului Social, înfiinţat de Dimitrie Gusti. A lucrat ca redactor la Direcţia Presei a Ministerului Propagandei (din 1940), apoi ca director de Cabinet în acelaşi minister, până în 1944. A fost director al revistei „Muncitorul român” (1940), organul de presă al Ministerului Muncii.

În 1945 a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, împreună cu alţi mari ziarişti (Stelian Popescu, Nichifor Crainic, Pamfil Şeicaru, Romulus Seişanu etc.). Nu a făcut totuşi detenţie, rămânând în casa părinţilor din Slatina până în 1967. Între 1970-1980 face parte din cenaclul „G. Călinescu” al Academiei Române, iar din 1990 a fost membru fondator al Fundaţiei Culturale Memoria. A colaborat la numeroase reviste culturale: „Facla”, „Bilete de papagal”, „Viaţa literară”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Universul”, „Gândirea”, „Curentul” ş.a. A debutat în „Universul literar” (1922) cu schiţa „Sfârşit duios”, semnată cu pseudonimul De la Bârsa. Editorial a debutat cu volumul „Poezia noastră religioasă” (1943).

Pan M. Vizirescu a fost ultimul reprezentant al „Gândirii” lui Nichifor Crainic şi al curentului gândirist ortodox tradiţionalist. În această calitate, împreună cu un grup de tineri entuziaşti, a pus bazele noii serii a revistei „Gândirea”, apărută după 1990, al cărei director onorific a devenit. A murit la Slatina.

16 august 1920: S-a născut Virgil Ierunca, eseist, critic literar şi poet

Virgil Ierunca s-a născut pe 16 august 1920, în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea. A debutat în presă, în 1939, la ziarul „Timpul", iar până în 1944 a colaborat la principalele reviste literare şi la săptămânalul „Vremea". A plecat din România în 1947, primind o bursă din partea guvernului francez.

Din 1951 şi până în 1974, a fost redactor al emisiunilor în limba română ale radiodifuziunii franceze. A scris mult în publicaţiile româneşti din exil. După Revoluţie, a publicat la Editura Humanitas: „Poeme de exil", „Trecut-au anii", „Semnul mirării", „Subiect şi predicat", „Româneşte", „Fenomentul Piteşti".

A murit pe 28 septembrie 2006.

16 august 1942: S-a născut Florin Bogardo, compozitor de muzică ușoară și de film

Florin Bogardo (n. 16 august 1942, București — d. 15 august 2009, București) A debutat în calitate de compozitor în anul 1963.

Printre cele compoziții ale sale memorabile se numără „Să nu uităm (să iubim trandafirii)” (compusă în 1968 și cunoscută în interpretarea proprie și în versiunea Mihaelei Mihai), „Tu ești primăvara mea” (1973, mai cunoscută în interpretarea lui Aurelian Andreescu) și „Ani de liceu” (1986, cântată de autor alături de Stela Enache). Începând din 1976, Bogardo a scris și muzică de film.

1968: S-a născut Mihai Călin, actor

Mihai călin s-a născut în Capitală. A absolvit Academia de Teatru şi Film, promoţia 1994, clasa profesor Grigore Gonţa, potrivit biografiei de pe site-ul Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (TNB). În același an și-a făcut debutul în film, în pelicula „Pepe și Fifi”.

În 1995, s-a alăturat postului de televiziune ProTV care tocmai fusese înființat, prezentând pentru scurtă vreme emisiunea matinală alături de Florin Călinescu, apoi emisiunea concurs „Știi și câștigi”. Ulterior, a mai fost gazda emisiunilor „Roata norocului”, între 1997 și 1999, și „Superbingo”, în 2001.

A jucat pe scena TNB în piese precum: „Trilogia Antică” după Euripide şi Seneca (r. Andrei Şerban, 1990), „Numele trandafi rului” după Umberto Eco (r. Grigore Gonţa, 1997), „Take, Ianke şi Cadîr” de Victor Ioan Popa (r. Grigore Gonţa, 2001), „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale (r. Felix Alexa, 2002), „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale (r. Grigore Gonţa, 2003), „Vizita bătrânei doamne” de Friedrich Dürrenmatt (r. Alexander Morfov, 2011), „Năpasta” de I.L. Caragiale (r. Radu Afrim, 2012), „Furtuna” după W. Shakespeare (r. Alexander Morfov, 2014),

A jucat, de asemenea, pe scena Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” (în spectacolul „Antigona” de Sofocle, r. Alexandru Tocilescu, 1993-1995), pe scena Teatrului Evreiesc de Stat în spectacolul „Duşmancele, o poveste de iubire” de Isaac Bashevis Singer (r. Claudiu Goga, 2012), la Teatrul Luni - Green Hours în spectacole precum „Ecstazy” de Ioan Dragoi (r. Dan Tudor, 2010) și la Teatrul ACT, în spectacolul „BASH” de Neil LaBute (r. Vlad Masaci).

În 2021, a primit premiul Gopo pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul din filmul „5 Minute”. Este căsătorit cu Silvia Mihai și împreună au un copil, Matei.

1988: S-a născut actriţa Rumer Willis

Rumer Willis este fiica celebrilor actori Bruce Willis și Demi Moore.

A crescut într-un mediu artistic și a avut oportunitatea de a-și dezvolta pasiunea pentru actorie încă de la o vârstă fragedă.

Și-a făcut debutul în actorie în 1995, apărând în filmul „Now and Then”, unde a interpretat rolul tinerei Samantha Albertson, alături de mama ei.

A continuat să apară în producții cinematografice și televizate, inclusiv în seriale precum „90210” și „Pretty Little Liars”. În 2015, a câștigat cea de-a 20-a ediție a emisiunii de dans „Dancing with the Stars”, ceea ce a contribuit la creșterea vizibilității sale publice.

Rumer Willis și-a continuat cariera în actorie cu apariții în filme precum „The House Bunny” (2008), „Sorority Row” (2009) și „Once Upon a Time in Hollywood” (2019), regizat de Quentin Tarantino. În afara carierei de actriță, ea cochetează și cu domeniul muzical. A lansat câteva single-uri și a avut apariții live cu trupe muzicale.

Actrița a activat și în industria modei, fiind implicată în design și colaborând cu branduri de modă.

2020: Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni

La 15 august 1714, Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti (1688-1714), cei patru fii ai săi şi Ianache Văcărescu au fost decapitaţi la Constantinopol. Având în vedere sfârşitul martiric al voievodului Constantin Brâncoveanu şi al celor patru fii ai săi, împreună cu sfetnicul său, şi apreciind viaţa sa mărturisitoare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, la 20 iunie 1992, trecerea în rândul sfinţilor a celor şase martiri Brâncoveni. Astfel, ziua de 16 august a fost stabilită ca zi de prăznuire a Sfinţilor Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi sfetnicul Ianache.

Pa 24 iunie 2020, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat un proiect de lege prin care se declară ziua de 16 august ca Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a violenţelor împotriva creştinilor. Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat la 16 iulie 2020 Decretul nr. 393/2020 privind promulgarea Legii.

2020: Victoria Simonei Halep de la Praga

Simona Halep a câştigat în 2020, pe 16 august, turneul de la Praga (WTA), după ce a învins-o în fi nală pe belgianca Elise Mertens cu 6-2, 7-5.