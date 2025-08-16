search
Sâmbătă, 16 August 2025
Reghecampf, pe urmele lui Contra. Românul ar pleca din Sudan la câteva zile după ce a semnat contractul

Laurențiu Reghecampf ar putea pleca de la formația sudaneză Al Hilal Omdurman, deși echipa sa nu a disputat vreun meci cu el pe bancă. Presa din țara africană scrie că antrenorul de 49 de ani ar vrea să plece, după ce conducerea clubului nu și-a onorat promisiunea făcută românului, ce-i drept, ciudată.

Laurențiu Reghecampf, aventură stranie în Sudan. Foto Facebook
Laurențiu Reghecampf, aventură stranie în Sudan. Foto Facebook

După ce Cosmin Contra a stat doar 20 de zile la Al Kholood, în Arabia Saudită, fiind îndepărtat după ce echipa și- schimbat patronul, zilele acestea am putea asista la același scenariu. Aventura lui Reghecampf în Sudan, o țară măcinată de război civil, s-ar putea sfârși înainte de a începe. Pentru a-l convinge să semneze, conducătorii grupării africane i-au făcut lui Reghecampf promisiuni pe care nu le pot respecta, susține jurnalistul sudanez Hassan Farouk.

„În contractul lui Reghecampf sunt anumite clauze care nu pot fi respectate. Dar conducerea lui Al Hilal Omdurman i-a promis românului că aceste clauze vor fi respectate cu ajutorul federației. Printre ele e propunerea antrenorului român ca Al Hilal Omdurman să evolueze în campionatul din Algeria”, notează Hassan Farouk, citat de sport.ro.

Jucătorii pleacă, speriați de război

Jurnalistul sudanez a mai dezvăluit că ”Reghecampf a dat mâna liberă conducerii să aducă jucătorii pe care îi vor ei. Având în vedere că are un contract pe un an, el nu poate avea un cuvânt de spus în privința transferurilor”. Însă nu numai că gruparea africană se lovește de refuzuri, ba mai mult,  Reghecampf ar putea rămâne fără mai mulți fotbaliști importanți, aceștia dorind să părăsească țara afectată de războiul civil.

„Cei mai mulți jucători străini refuză să mai joace în Sudan și unii dintre ei așteaptă acum rezilierea contractelor. Acești străini invocă problemele de securitate care există, la ora actuală, în Sudan. La Al Hilal, jucătorii care vor să plece sunt Khadem Diaw și Cleo Bale. Dar sunt și alții care pot apărea pe lista plecărilor. În aceste condiții, Reghecampf poate părăsi Al-Hilal, înainte de a-și începe mandatul. Mai ales dacă propunerea sa, de a pregăti echipa într-un campionat străin, nu va putea fi pusă în practică”, a încheiat jurnalistul sudanez.

