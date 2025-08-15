Jurnalistă rusă disidentă, spitalizată după trei tentative de suicid în închisoare. A fost maltratată de gardieni și ținută cu șobolani în celulă

O jurnalistă rusă disidentă, condamnată pentru criticarea invaziei din Ucraina, a fost spitalizată după ce a încercat de trei ori să se sinucidă în închisoare, din cauza condițiilor de detenție inumane.

Maria Ponomarenko, jurnalistă la publicația independentă RusNews, a fost spitalizată după ce a încercat să-și ia viața de trei ori în penitenciarul din regiunea Altai, Siberia, în perioada 30 iulie - 9 august. Informația a fost confirmată de avocatul său, Dmitri Șitov, care a scris pe Telegram: „A pierdut mult sânge, a avut nevoie de transfuzie sanguină”.

Potrivit avocatului, Maria Ponomarenko a suferit o depresie severă din cauza tratamentului din închisoare. „A fost plasată de mai multe ori la carceră într-o celulă zgomotoasă, în condiții insalubre, cu șobolani în celulă”, a explicat Dmitri Șitov, citat de Agerpres.

A treia tentativă de suicid a avut loc după transferul ei într-o altă colonie penitenciară, unde ar fi fost maltrată de gardieni.

Condamnări pentru „informații false”

Jurnalista a fost condamnată, în 2023, la șase ani de închisoare pentru difuzarea de „informații false” despre armata rusă, după ce a denunțat atacurile asupra civililor refugiați în teatrul din Mariupol, Ucraina. Atunci ea a postat imagini cu avioanele de război rusești, efectuând atacul, deși ministerul rus al Apărării negase repectivele informații.

În martie 2024, a primit o condamnare suplimentară de un an și zece luni pentru presupuse agresiuni asupra supraveghetorilor din penitenciare, acuzație pe care ea a negat-o.

„N-am văzut niciodată atâta violență cât am văzut în sistemul penitenciar”, a declarat Maria Ponomarenko în timpul procesului.

În aprilie, jurnalista a intrat în greva foamei, iar starea sa de sănătate s-a degradat, potrivit grupului de susținere de pe Telegram. Organizația Reporters Sans Frontières (RSF) a condamnat tratamentul aplicat disidenților.

„Dincolo de condamnările grele, chiar tortură. Folosirea frecventă a amenzilor și a detenției scurte face parte din arsenalul de intimidare sistematică a jurnaliștilor”, a semnalat RSF.

Din 12 august, Maria Ponomarenko se află într-o unitate medicală pentru deținuți, unde a putut fi vizitată de avocat. „Starea sa este satisfăcătoare, dar am văzut-o și mai bine”, a precizat Șitov.

Maria Ponomarenko se alătură unui număr tot mai mare de disidenți ruși care au fost închiși pentru că au criticat invazia Rusiei în Ucraina începând din anul 2022.

Alexei Gorinov, consilier municipal la Moscova, a fost condamnat la șapte ani de închisoare în anul 2022 după ce a fost surprins vorbind împotriva războiului Rusiei în cadrul unei ședințe a consiliului local.

De asemenea, tot în 2022, Ilya Yashin, una dintre cele mai proeminente figuri ale opoziției ruse, a primit o condamnare de opt ani și jumătate pentru răspândirea așa-numitelor „știri false” despre armată, după ce, într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube, Yashin a condamnat uciderea a sute de civili ucraineni în orașul Bucha, lângă Kiev, de către forțele de ocupație ruse.