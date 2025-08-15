search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Jurnalistă rusă disidentă, spitalizată după trei tentative de suicid în închisoare. A fost maltratată de gardieni și ținută cu șobolani în celulă

0
0
Publicat:

O jurnalistă rusă disidentă, condamnată pentru criticarea invaziei din Ucraina, a fost spitalizată după ce a încercat de trei ori să se sinucidă în închisoare, din cauza condițiilor de detenție inumane.

Maria Ponomarenko este la a treia tentativă de sinucidere în închisorile din Rusia. FOTO Rusnews
Maria Ponomarenko este la a treia tentativă de sinucidere în închisorile din Rusia. FOTO Rusnews

Maria Ponomarenko, jurnalistă la publicația independentă RusNews, a fost spitalizată după ce a încercat să-și ia viața de trei ori în penitenciarul din regiunea Altai, Siberia, în perioada 30 iulie - 9 august. Informația a fost confirmată de avocatul său, Dmitri Șitov, care a scris pe Telegram: „A pierdut mult sânge, a avut nevoie de transfuzie sanguină”.

Potrivit avocatului, Maria Ponomarenko a suferit o depresie severă din cauza tratamentului din închisoare. „A fost plasată de mai multe ori la carceră într-o celulă zgomotoasă, în condiții insalubre, cu șobolani în celulă”, a explicat Dmitri Șitov, citat de Agerpres.

 A treia tentativă de suicid a avut loc după transferul ei într-o altă colonie penitenciară, unde ar fi fost maltrată de gardieni.

Condamnări pentru „informații false”

Jurnalista a fost condamnată, în 2023, la șase ani de închisoare pentru difuzarea de „informații false” despre armata rusă, după ce a denunțat atacurile asupra civililor refugiați în teatrul din Mariupol, Ucraina. Atunci ea a postat imagini cu avioanele de război rusești, efectuând atacul, deși ministerul rus al Apărării negase repectivele informații.

În martie 2024, a primit o condamnare suplimentară de un an și zece luni pentru presupuse agresiuni asupra supraveghetorilor din penitenciare, acuzație pe care ea a negat-o.

„N-am văzut niciodată atâta violență cât am văzut în sistemul penitenciar”, a declarat Maria Ponomarenko în timpul procesului.

În aprilie, jurnalista a intrat în greva foamei, iar starea sa de sănătate s-a degradat, potrivit grupului de susținere de pe Telegram. Organizația Reporters Sans Frontières (RSF) a condamnat tratamentul aplicat disidenților.

„Dincolo de condamnările grele, chiar tortură. Folosirea frecventă a amenzilor și a detenției scurte face parte din arsenalul de intimidare sistematică a jurnaliștilor”, a semnalat RSF.

Din 12 august, Maria Ponomarenko se află într-o unitate medicală pentru deținuți, unde a putut fi vizitată de avocat. „Starea sa este satisfăcătoare, dar am văzut-o și mai bine”, a precizat Șitov.

Maria Ponomarenko se alătură unui număr tot mai mare de disidenți ruși care au fost închiși pentru că au criticat invazia Rusiei în Ucraina începând din anul 2022.

Alexei Gorinov, consilier municipal la Moscova, a fost condamnat la șapte ani de închisoare în anul 2022 după ce a fost surprins vorbind împotriva războiului Rusiei în cadrul unei ședințe a consiliului local. 

De asemenea, tot în 2022, Ilya Yashin, una dintre cele mai proeminente figuri ale opoziției ruse, a primit o condamnare de opt ani și jumătate pentru răspândirea așa-numitelor „știri false” despre armată, după ce, într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube, Yashin a condamnat uciderea a sute de civili ucraineni în orașul Bucha, lângă Kiev, de către forțele de ocupație ruse.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
stirileprotv.ro
image
Cum o cheamă, de fapt, pe DEMI MOORE. Detalii NEȘTIUTE din copilăria actriței din „The Substance”
gandul.ro
image
Reacția lui Putin când a fost întrebat dacă va 'înceta să mai ucidă civili'
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag banii ca un magnet în primele săptămâni de toamnă. Se bucură de șanse unice și momente de poveste
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
observatornews.ro
image
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Florinel Coman, OUT!
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A treia pensie pentru români. Anunțul Ministrului Muncii despre momentul acordării
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Serialul care face senzație pe Netflix. Toată lumea îl urmărește, e pe locul 2 in topul celor mai vizionate producții
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
zoia ceausescu jpeg
Viața tumultuoasă a Zoiei, singura fiică a familiei Ceaușescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?