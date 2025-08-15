search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Negocieri îndepărtate, efecte apropiate: Pacea din Ucraina și testul maturității strategice pentru România și Europa

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Pe 15 august, în Alaska - pământul american care aproape atinge Rusia peste Strâmtoarea Bering – Donald Trump și Vladimir Putin vor sta față în față pentru prima dată după o pauză de șase ani. Nu este întâmplător că locul ales se află undeva „la mijloc” între cele două puteri. Este însă mai puțin importantă distanța geografică și mai relevantă distanța diplomatică față de Kiev și capitalele europene. Nici președintele Ucrainei, nici liderii europeni nu au fost invitați.

FOTO AFP
FOTO AFP

Puține semne arată că Alaska va aduce un acord de pace autentic. Cea mai probabilă variantă este un armistițiu temporar, poate doar o reducere a atacurilor aeriene. Există și scenarii mai controversate, cum ar fi ideea unor concesii teritoriale, dar acestea contravin atât voinței Ucrainei, cât și principiilor europene. În plus, Trump l-a asigurat pe Zelenski că nu va discuta despre teritorii. În schimb, Federația Rusă continuă să împingă înainte frontul de război pentru orice petic de pământ ucrainean, pe care să-l folosească mai apoi în negocieri. Pe de altă parte, armata ucraineană încearcă și ea să recupereze poziții strategice, forțând Moscova să negocieze dintr-o poziție mai vulnerabilă decât își dorește.

Aici apare întrebarea fundamentală: în ce cheie trebuie privite aceste negocieri? Ca pe o victorie militară a Ucrainei, care poate dicta termenii păcii? Ca pe o victorie a Rusiei, care își consolidează teritoriile ocupate? Sau ca pe o situație de impas, în care niciuna dintre părți nu poate învinge decisiv, dar nici nu vrea să admită acest lucru? Diplomația are propriile sale formule pentru a împacheta realitatea: convingerea unei părți că a câștigat și a celeilalte că nu a pierdut.

De pe margine, europenii încearcă toate pârghiile diplomatice

Uniunea Europeană privește cu îngrijorare spre Alaska, temându-se că viitorul Europei de Est ar putea fi discutat într-un cadru din care lipsește. Liderii europeni au transmis clar că granițele recunoscute internațional nu pot fi redesenate prin forță și că orice proces de pace trebuie să aibă acordul Kievului. Mesajul e limpede: pacea nu se poate face fără Ucraina, dar realitatea summitului arată că Washingtonul și Moscova sunt dispuse să discute în absența sa. Europa riscă astfel să rămână în poziția inconfortabilă de spectator la propriul joc de securitate. Cel puțin pe moment.

Europa are și meritul de a menține deschisă perspectiva integrării Ucrainei în structurile comunitare, trimițând semnalul că viitorul Kievului este în interiorul spațiului european. De asemenea, reușește să păstreze unitatea politică în fața presiunilor externe, un exercițiu dificil într-o Uniune cu 27 de state, fiecare cu propriile interese economice și energetice. Există însă problema veto-ului, pentru că Ungaria joacă adesea după cum dictează Moscova.

Pentru Kiev, dilema este cum să navigheze între două centre de putere care îi oferă lucruri diferite. Statele Unite aduc sprijin militar și garanții de securitate, dar cu riscul unei abordări tranzacționale. Europa oferă bani, infrastructură și perspectiva integrării, dar are un proces decizional lung și uneori neunitar. Ucraina are nevoie să păstreze echilibrul între cele două, să își afirme vocea în orice negocieri și să evite ca viitorul său să fie un acord scris în absența sa.

România, între securitate și oportunități economice

Pentru România, miza conflictului nu este abstractă. Dacă Rusia ar avansa și ar revendica noi teritorii ucrainene, distanța de la frontiera estică a NATO până la forțele ruse s-ar micșora dramatic. În plus, Marea Neagră ar deveni un spațiu și mai militarizat, cu riscuri directe pentru transporturile și resursele energetice. În tot acest timp, comunitățile românești din sudul Basarabiei și nordul Bucovinei ar intra sub o presiune politică și identitară sporită. E timpul ca România să fie ferm implicat în toate formatele de negociere, să susțină sprijinul pentru Kiev și să se asigure că viitoarea pace nu sacrifică securitatea noastră pentru o aparentă stabilitate.

Menținerea unei distanțe strategice între frontiera României și trupele Federației Ruse trebuie să fie prioritate zero pentru țara noastră. Orice „înghețare” a conflictului care aduce Rusia mai aproape de Prut ar fi cataststrofală. România ar trebui să obțină o consolidare a prezenței NATO pe teritoriul țării noastre, prin baze permanente și infrastructură militară modernizată dar și acces prioritar la echipamente și tehnologii defensive de ultimă generație, finanțate din fonduri comune NATO sau UE. De asemenea, este nevoie de creșterea rolului României în arhitectura de securitate a Mării Negre, cu sprijin american și european. Toate acestea sunt elemente de descurajare, pentru că definiția de pace a Federației Ruse diferă de cea a lumii civilizate.

Mai departe, odată ce armele vor tăcea, se deschide o altă luptă, cea pentru reconstrucție. Ucraina va avea nevoie de infrastructură refăcută, locuințe, rețele de energie, servicii publice și o economie funcțională. Aici, România poate juca un rol economic major: companiile românești din construcții, transport, energie și IT pot participa direct la proiecte finanțate din fonduri internaționale. În plus, reluarea relațiilor comerciale la un nivel ridicat ar putea transforma granița româno-ucraineană într-un coridor economic vital pentru regiune. Porturile românești ar putea deveni hub-uri logistice pentru exporturile ucrainene, iar piața ucraineană ar putea absorbi produse și servicii românești într-o măsură fără precedent. Astfel, pacea ar aduce nu doar securitate, ci și oportunități economice pe termen lung.

Așadar, Summitul din Alaska poate rămâne în istorie fie ca un început al dezescaladării, fie ca un moment în care s-a trasat o nouă hartă a Europei de Est. Lecția e simplă: pacea adevărată nu se impune de la distanță și nu se negociază peste capul celor implicați direct. România și Uniunea Europeană trebuie să fie acolo unde se scriu regulile jocului, nu doar acolo unde se dau declarații de presă.

Opinii

Mai multe de la Alexandru Muraru

O înfrângere cât o generaţie umilită: Tudor Chiuariu
Opinii
Moralul şi judecătorul naţiunii: Mircea Geoană
Opinii
Republica Moldova şi lecţiile Unirii de la 1859
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
stirileprotv.ro
image
Cum arată ACUM Corina Dănilă. Ce intervenție și-a făcut: „Medicul a zis că da, trebuia să facem asta”
gandul.ro
image
Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: 'A venit timpul să punem capăt războiului'
mediafax.ro
image
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul lumii
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
observatornews.ro
image
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Povestea șocantă a unei femei care a văzut cum prietena ei e mâncată de rechin. „A fost exact ca în filmul Jaws”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații are, de fapt
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Țara în care Duster se vinde ca pâinea caldă, cu liste de așteptare până în 2026
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Zi decisivă pentru pensii și economie! Se decide astăzi soarta României
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?