Vineri, 15 August 2025
Adevărul
Concluzia summitului dintre Trump și Putin din Alaska: „Nu există nicio înțelegere până nu se ajunge la una”

Război în Ucraina
Întâlnirea de la nivel înalt dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord concret, deși ambele părți au descris discuțiile drept productive și constructive.

Vladimir Putin și Donald Trump, întâlnire în Alaska/FOTO:AFP
Vladimir Putin și Donald Trump, întâlnire în Alaska/FOTO:AFP

„Există progres. Nu există nicio înțelegere.” Cel mai scurt rezumat al conferinței de presă a lui Putin și Trump din Alaska. Nimeni nu a înțeles despre ce este vorba, iar jurnaliștilor nu li s-a permis să pună întrebări, titrează și publicația rusă Meduza.io.

Vorbind după summit, Donald Trump a afirmat că s-au înregistrat „mari progrese”, însă a subliniat că „nu există nicio înțelegere până nu se ajuge la una”.

„Am avut o întâlnire extrem de productivă și s-a convenit asupra multor puncte”, a spus Trump. „Nu am ajuns încă acolo, dar cred că avem șanse mari să reușim.” El a adăugat că intenționează să-i informeze pe liderii NATO, precum și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în legătură cu discuțiile.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a descris întâlnirea ca fiind „respectuoasă, constructivă și detaliată”.

„Negocierile noastre au fost utile și au avut loc într-o atmosferă de respect reciproc”, a spus liderul de la Kremlin în cadrul unei conferințe de presă comune.

Putin a reiterat aprecierea sa pentru invitația de a participa la summitul găzduit în Alaska, subliniind că, în ciuda distanței geografice, Rusia și SUA rămân „vecini apropiați”.

Ucraina – subiect central al discuțiilor

Conflictul din Ucraina a fost unul dintre punctele dominante ale agendei. Ambii lideri au declarat că securitatea Ucrainei trebuie garantată.

„Suntem pregătiți să lucrăm în această direcție”, a spus Putin. „Aș dori să sper că acordul la care am ajuns va deschide calea către pace în Ucraina.”

Trump a declarat că își dorește un armistițiu în Ucraina „chiar din această săptămână” și a menționat că SUA nu vor impune taxe de import partenerilor comerciali ai Rusiei.

În același timp, liderul rus a afirmat că pentru a se ajunge la o soluție de durată, este necesară eliminarea cauzelor profunde ale conflictului.

„Situația din Ucraina are legătură cu amenințările fundamentale la adresa securității noastre. Este esențial ca preocupările legitime ale Rusiei să fie luate în considerare, pentru a restabili un echilibru just de securitate în Europa și în lume”, a precizat Putin.

Putin propune următoare discuții la Moscova

Vladimir Putin a propus ca următoarea rundă de discuții să aibă loc la Moscova – o sugestie exprimată în limba engleză. Donald Trump nu a respins ideea, deși a recunoscut că aceasta ar putea genera controverse.

„E interesant… o să-mi notez câteva idei”, a spus Trump. „Cred că s-ar putea întâmpla.”

Relații tensionate, dar deschidere pentru colaborare

Ambii lideri au recunoscut că relațiile bilaterale au fost afectate în ultimii ani. Putin a descris ultimii patru ani fără summituri ca fiind „dificili” și a remarcat că relațiile dintre cele două țări au atins cel mai scăzut nivel de la Războiul Rece încoace.

Cu toate acestea, el a subliniat că Rusia rămâne interesată de cooperarea cu Statele Unite, menționând domenii precum tehnologia și regiunea Arctică.

Putin a mulțumit și pentru „tonul confidențial” al conversațiilor cu Trump, subliniind că Rusia este recunoscătoare pentru atenția acordată memoriei soldaților sovietici înmormântați în Alaska.

Atmosferă „pozitivă” și delegații extinse

Potrivit agenției ruse TASS, discuțiile directe dintre cei doi lideri au durat aproximativ trei ore – cea mai lungă întrevedere de acest fel între Trump și Putin.

Delegația rusă a fost formată din aproximativ 500 de persoane, mulți dintre ei reprezentanți ai mediului de afaceri, a menționat Trump.

Ambasadorul rus la Washington, Aleksander Darciev, a descris atmosfera summitului ca fiind „pozitivă”, adăugând că ambele părți sunt interesate să depășească „moștenirea toxică” lăsată de administrația anterioară a SUA.

Liderul de la Kremlin speră că Kievul și Europa nu vor crea obstacole în calea progresului

Putin a declarat că speră ca discuțiile de la Anchorage să reprezinte un punct de referință pentru o posibilă reconciliere între Moscova și Washington.

„Ne așteptăm ca Kievul și capitalele europene să privească acest proces într-un mod constructiv și să nu împiedice progresul”, a adăugat liderul rus, avertizând împotriva provocărilor și „intrigilor din culise”.

Ambii lideri au părăsit conferința de presă fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.

Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska FOTO Profimedia
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska FOTO Profimedia
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska FOTO Profimedia
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska FOTO AFP
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska FOTO AFP
Vladimir Putin la Alaska FOTO AFP
Donald Trump la Alaska FOTO AFP
SUA

