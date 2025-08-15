Filmul acoperă peste şapte decenii din viaţa extraordinară a legendarului dirijor de muzică clasică Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai renumiţi muzicieni ai secolului XX.

Filmul ”Cravata Galbenă” este o producţie cu finanţare românească, realizată de o echipă de peste 300 de profesionişti.

A fost filmat integral în România, cu sprijinul a cinci orchestre naţionale, care au recreat concertele istorice ale lui Celibidache din Philadelphia, Buenos Aires, Veneţia, Bucureşti şi Berlin.

“Cred că acest film va atrage oameni care vor să creeze ceva, oameni care merg pe propriul lor drum şi care sunt dispuşi să persevereze pentru a face lucrurile aşa cum consideră ei că e potrivit”, declară actorul John Malkovich.

Filmul urmărește viaţa dirijorului, de la copilăria sa în România, sub autoritatea strictă a unui tată disciplinar, până la fuga dureroasă de acasă, pentru a-şi urma visul unei cariere în muzică. Lupta pentru supravieţuire în Germania, în timpul războiului şi după acesta, căderea şi ascensiunea într-o carieră şi o viaţă care acoperă şapte decenii şi toate cele patru colţuri ale globului, scrie Urban.

“Acest proiect este împlinirea unui vis de-o viață. Nu este vorba despre cei sapte ani în care am realizat acest film, ci despre cei 50 de ani în care am purtat această poveste în mine, cu speranța că vom putea descoperi traiectoria unui băiat din România care și-a răspândit geniul în întreaga lume. Acest film a fost întotdeauna cel mai drag proiect al meu, un mod de a aduce o lumină frumoasă și pozitivă asupra unei țări a cărei imagine și libertate au fost martirizate de-a lungul secolului trecut”, spune Serge Ioan Celebidachi, regizorul filmului, fiul marelui dirijor.

Serge spune că alegerea lui John Malkovich pentru a-l interpreta pe tatăl său a fost legată înainte de toate de necesitatea de a avea un actor cu o vastă cultură, foarte cunoscut la nivel internațional și care să fie familiarizat cu subiectul. ”În afara faptului că are experiență în teatru, John mi-a confirmat că a fost un mare admirator al tatălui meu și că i-ar plăcea foarte mult să accepte această provocare. Am fost emoționat și încântat de entuziasmul lui John Malkovich”, a declarat pentru Adevărul fiul marelui dirijor.

Filmul Cravata Galbenă va avea premiera în cinematografele din întreaga țară în luna noiembrie a acestui an.