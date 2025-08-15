search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Povestea grafitului românesc, resursa strategică de la Baia de Fier. Cum a fost închisă singura mină din România

0
0
Publicat:

Singura mină de grafit din România a funcționat timp de jumătate de secol, până în anii '90, dar recent, zăcământul mineral a revenit în atenție, fiind considerat o resursă naturală importantă care ar putea fi valorificată în anii următori.

Grafitul. Sursa Wikipedia
Grafitul. Sursa Wikipedia

România deține, la Baia de Fier, unul dintre cele mai importante zăcăminte de grafit din Uniunea Europeană, iar exploatarea mineralului a fost readusă în actualitate în ultimii ani, la peste două decenii de la închiderea fostei mine din Gorj.

În satul de la poalele Parângului, cu tradiție îndelungată în păstorit și în muncile forestiere, a funcționat timp de jumătate de secol și o mină de grafit.

Planuri pentru grafitul românesc

Recent, ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a semnat o hotărâre de guvern care permite României să exploateze zăcămintele de grafit din județul Gorj.

„Am semnat astăzi hotărârea de guvern prin care România primește licența de exploatare pentru grafitul de la Baia de Fier. Un mineral extrem de valoros, căutat în întreaga lume, rămâne în proprietatea României și va produce valoare economiei noastre”, declara, la 8 august, ministrul Economiei, pe pagina sa de Facebook.

Exploatarea zăcământului de grafit, aflat în administrarea Salrom (Societatea Națională a Sării), necesită o investiție estimată la 200 de milioane de euro, care ar include modernizarea infrastructurii și construirea unei uzine de procesare locale.

În 2024, Salrom anunța că a depus două cereri de finanțare pentru proiecte în valoare cumulată de aproape 450 de milioane de euro, care vizau valorificarea zăcămintelor naționale de grafit. România este, potrivit societății, printre puținele țări care beneficiază de această resursă naturală, devenită extrem de prețioasă în contextul dezvoltării noilor tehnologii verzi.

„Primul proiect, pentru care se solicită suma de 198.306.135 de euro, se referă la extracția grafitului de calitate pentru baterii din arealul Baia de Fier și implică extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii. Acesta include dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate, esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei”, preciza Salrom.

Al doilea proiect, estimat la 250 de milioane de euro, urmărește valorificarea finală a șisturilor grafitoase într-un complex de procesare în care să se utilizeze tehnologii de ultimă generație.

Deși primul proiect, cel de exploatare a grafitului, a fost declarat strategic, statul român nu a găsit finanțare pentru acesta. „România a depus două proiecte la Comisia Europeană: unul a fost respins și unul aprobat, dar aprobarea a presupus introducerea în categoria de proiecte strategice. Totuși, acesta nu a fost finanțat, ceea ce e foarte grav și reprezintă o preocupare pentru mine”, a declarat, recent, ministrul.

Citește și: Baia de Fier din Gorj, inclusă în ruta turistică „Transhumanță în Munții Parâng“. Ce poate fi văzut aici VIDEO

Mina de grafit din România a funcționat cinci decenii

Grafitul, utilizat în mod tradițional la creioane, lubrifianți solizi, în cărămizi și recipiente rezistente la temperaturi extreme, dar și în siderurgie, a devenit un mineral esențial în industria viitorului, în special în producția bateriilor de tip litiu-ion, a celor pentru parcuri solare și a unor componente electronice.

În România, singura mină de grafit a fost exploatată în perioada comunistă, în Munții Olteniei, la Baia de Fier.

Zăcămintele de grafit au fost identificate la sfârșitul secolului al XIX-lea de diferiți cercetători. În anii 1917 - 1918, în timp ce zona ajunsese sub ocupație militară germană, specialiștii germani au făcut cercetări la Baia de Fier, în căutarea resurselor de grafit, și propuneau exploatarea sa. 

„Ca și zăcământul de grafit din pădurea Bavariei, la Passau, zăcământul de la Baia de Fier conține grafitul cu solzi, numitul Flinz și nu mai puțin și în stare amorfă. Starea aceasta în solzi Flinz face ca acest zăcământ să aibă o deosebită importanță în vederea fabricării creuzetelor de grafit. Și la Baia de Fier vine împreună cu aceleași minerale însoțitoare (cloropal, nontronit, caolin etc.), atât în grafitul tare, cât și în cel pământos”, arăta un document de arhivă.

După 1918, cercetările au fost reluate de specialiștii români. 

„În Gorj se găsește grafit în regiunea Polovragilor, Valea Galbenului, pe Valea Oltețului (nord de Polovragi și Baia de Fier); în granit sunt prinse sinclinale de șisturi cristaline, în special filite cu cuiburi și lentile de grafit. Originea organică a acestui grafit este indiscutabilă”, arăta, în 1922, geologul Ion Macovei, de la Institutul Geologic al României.

Mina de grafit deschisă de Gheorghe Damaschin

În anii ‘30, statul român a instituit în regiunea Baia de Fier șapte perimetre de explorare, cu o suprafață de peste 6.000 de hectare, și a eliberat șapte permise exclusive de explorare pentru executarea lucrărilor, informa, în 1964, inginerul Gheorghe Damaschin, în Revista Minelor.

În 1945, Gheorghe Damaschin, împreună cu soția sa, care era chimistă, a deschis prima mină de grafit din România, la Baia de Fier, după ani de cercetări care au dus la identificarea complexului grafitos din Muntele Cătălinul. Câteva zeci de localnici munceau aici, însă mica exploatare minieră a fost naționalizată în 1948, iar pentru câțiva ani, fostul ei proprietar a fost trecut în rândul „dușmanilor poporului”.

În anii '50, producția de grafit a crescut treptat odată cu aducerea muncitorilor în zona de la poalele Parângului. O șosea a fost construită în anii ‘50 pe Valea Oltețului, care trecea peste complexul de grafit, iar lucrările miniere au luat amploare. În anii ‘80, câteva sute de mineri munceau la complexul din baia de Fier, pentru extragerea grafitului.

Mineralul era folosit în siderurgie și în realizarea cărămizilor refractare, însă din 1981 a primit o nouă întrebuințare: era purificat și folosit ca material pentru minele de creioane fabricate într-o fabrică din Sibiu. Mina de grafit a mai supraviețuit câțiva ani după Revoluția din 1989, iar în 1999 soarta ei a fost pecetluită de inundațiile care au devastat-o.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Jurnalista rusă Maria Ponomarenko, spitalizată după ce a încercat să se sinucidă în închisoare
stirileprotv.ro
image
Cum o cheamă, de fapt, pe DEMI MOORE. Detalii NEȘTIUTE din copilăria actriței din „The Substance”
gandul.ro
image
Reacția lui Putin când a fost întrebat dacă va 'înceta să mai ucidă civili'
mediafax.ro
image
Un excursionist a surprins o imagine impresionantă cu o familie de urși. Nu se aștepta să fie ucis de unul dintre aceștia
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
observatornews.ro
image
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Semnele pe care Putin le-a transmis la întâlnirea cu Trump. În timp ce pe Zelensky l-a umilit, liderul SUA a fost cordial cu omologul său rus
playtech.ro
image
Zodiile care atrag banii ca un magnet în primele săptămâni de toamnă. Se bucură de șanse unice și momente de poveste
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Florinel Coman, OUT!
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A treia pensie pentru români. Anunțul Ministrului Muncii despre momentul acordării
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Serialul care face senzație pe Netflix. Toată lumea îl urmărește, e pe locul 2 in topul celor mai vizionate producții
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
zoia ceausescu jpeg
Viața tumultuoasă a Zoiei, singura fiică a familiei Ceaușescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?