Imagine virală cu soldaţi americani îngenungheaţi lângă avionul lui Putin. „O capitulare istorică, rușine!”

O imagine de la sosirea lui Vladimir Putin în Alaska, în care soldați americani apar îngenuncheați în timp ce întind covorul roșu liderului de la Kremlin, a devenit virală pe reţelele sociale şi a stârrnit un val de reacţii.

În timp ce președintele american Donald Trump îl primește pe Vladimir Putin în Alaska pentru negocieri privind oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, simbolistica primirii oficiale a provocat o adevărată furtună de reacții în spațiul public ucrainean.

O fotografie în care militari americani sunt surprinși îngenuncheați pentru a fixa covorul roșu lângă avionul prezidențial al lui Putin a devenit virală după ce a fost distribuită în rețelele sociale de către Mustafa Nayyem, jurnalist ucrainean devenit politician.

Alături de imagine, el a notat ironic sloganul: „Make Kneeling Great Again” („Faceți îngenuncherea din nou măreață”), o aluzie la celebrul motto al lui Donald Trump.

Videoclipul în care apar soldații americani îngenuncheați a fost difuzat inclusiv de canalul rus de știri „Zvezda”, controlat de Ministerul rus al Apărării.

În spațiul public ucrainean, scena a stârnit reacții puternice, fiind văzută drept o cedare simbolică a Americii în fața Rusiei.

Printre comentariile postate de utilizatori ucraineni se numără:

* „Teroristului i se întinde covorul roșu! Marea Americă!!”

* „Rușine!”

*„Îmi imaginez ce ar fi făcut un militar ucrainean dacă s-ar fi aflat acolo.”

* „Este o capitulare istorică, care va intra în manualele de istorie ale Federației Ruse.”

* „Eu aș fi făcut covorul cu vopsea sângerie.”

Mulți dintre cei care au reacționat spun că primirea de protocol a lui Putin pe pământ american – cu onoruri și covor roșu – contrastează dureros cu realitatea de pe front, unde armata rusă continuă bombardamentele asupra Ucrainei.

Imaginile cu soldații americani în genunchi au fost interpretate în Kiev ca un mesaj de slăbiciune, într-un moment în care Ucraina insistă că doar presiunea militară și diplomatică fermă ar putea opri agresiunea rusă.