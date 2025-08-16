search
Sâmbătă, 16 August 2025
Românii, revoltați de haosul fiscal. Experții spun că PSD frânează reformele vitale: „Lumea crede că doar poporul suferă”

Proiectul de lege care prevede cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale cuprinde mult mai multe schimbări cu impact asupra persoanelor fizice și a firmelor, față de ce a prezentat miercuri ministrul Alexandru Nazare, iar noile măsuri au atras atenția internauților, mai ales că includ taxe noi și modificări importante pentru PFA-uri sau serviciile de tip airbnb. „Sper că premierul Bolojan să vină cu detalii și să nu lase impresia că din nou se cresc taxele pentru populație, pentru firme și se uită din nou cheltuielile publice care trebuie urgent reduse”, atrage atenția analistul economic Adrian Negrescu.

FOTO Inquam Photos / George Călin

„Momentan se pare că vom avea guvern AUR + extremiștii care mai supraviețuiesc pănă atunci”, punctează un internaut într-o discuție pe platforma Reddit, anticipând un astfel de rezultat în 4 ani sau chiar mai devreme, în cazul unor alegeri anticipate. Opinia acestuia e împărțășită de mulți români care se întreabă de ce cel de-al doilea pachet lovește în mediul privat cu măsuri neanunțate anterior.

„Pachetul 2 nu tăia pensiile speciale și reducea cheltuielile statului ?”, scrie un alt utilizator. Răspunsul vine căteva comentarii mai jos: <<Când e vorba de clientela politică, mereu se găseste o lege, Hotărâre de Guvern sau Ordonanță de urgență de pe vremea lui Cuza ca să necesite „timp și răbdare”>>, spune un alt internaut.

Îngrijorări privind noile măsuri

O discuție pornită pe pagina de Facebook Airbnb București face referire la noile măsuri luate în cazul celor care închiriază imobile pe termen scurt, inclusiv schimbarea modului de impozitare. „Cei care declară vor trebui sa crească prețurile foarte mult ca să rămână cu aceeași bani ca înainte”, punctează unul dintre internauți.

Altul spune că noile măsuri „sună foarte descurajant pentru că forfetarul (n. r. 30%) e pe brut, nu pe profit – practic impozitul și CASS-ul se calculează ca și cum nu ai cheltuieli”.

În cazul acestora măsurile sunt mai bogate. Proprietarii trebuie să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale și să emită bonuri, iar impozitul plătit va fi de 10% aplicat la venitul net, în cazul căruia este introdus un nou sistem de determinare, prin deducerea venitului brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de 30% asupra venitului brut anual.

Confuzie în spațiul public

În toată această discuție analistul financiar Iancu Guda intervine într-o postare pe Facebook, afirmând că „sunt gândite deja multe reforme esențiale pentru creșterea taxării multinaționalelor, pentru reducerea risipei în sectorul public, reforma companiilor de stat care au pierderi, plafonarea câștigurilor în consiile de administrație la stat, eliminarea sinecurilor, pentru reforma pensiilor speciale”, însă adevăratele reforme sunt blocate.

Citește și: Judecătorii CCR scapă de modificările pensiilor magistraților. Rămâne vechea schemă: pensii de 80% și vechime de 25 de ani

Expertul punctează că blocajul cauzează revolta românilor, fiind parte a unui „joc genial” al PSD: „Blochează coaliția și reformele vitale care urmează, erodând încrederea populației în Ilie Bolojan, deoarece lumea crede că sunt doar taxe majorate și doar poporul suferă”. Jocul nu se oprește aici.

Prin aceasta mișcare PSD vrea sa dea arama pe față suveraniștilor: nu sunt deloc antisistem, ar face oricand pact cu sistemul pentru putere (...) O mișcare prin care electoratul suveranist își dă seama că este prostit și se întoarce de unde a venit, adică PSD”.

„Comunicarea simplă și pe înțelesul tuturor a măsurilor de austeritate, de restructurarea chelturilor publice, de reducere practică a risipei este absolut necesară” - Adrian Negrescu, economist 

Pe bună dreptate oamenii sunt confuzi, în timp ce unele măsuri sunt blocate, punctează analistul economic Adrian Negrescu pentru „Adevărul”. De asemenea, rezultatul confuziei din societate aduce repercursiuni mai grave.

„Ce vedem noi în momentul de față în consultare publică este doar partea Ministerului Finanțelor, nicidecum întregul pachet de măsuri din pachetul 2. Sper că premierul Bolojan să vină cu detalii și să nu lase impresia că din nou se cresc taxele pentru populație, pentru firme și se uită din nou cheltuielile publice care trebuie urgent reduse. Indiferent de modul în care va arăta acest proiect, dacă nu vom reduce măcar 10 miliarde de lei din cheltuielile publice în următoarele 3 luni, misiunea de a menține deficitul bugetar în sub 8% va fi aproape imposibilă. (...)

Comunicarea simplă și pe înțelesul tuturor a măsurilor de austeritate, de restructurarea cheltuielilor publice, de reducere practică a risipei este absolut necesară să fie făcută în următoarea perioadă, cu toate mijloacele necesare. Miniștrii, premierul Bolojan, ministrul de Finanțe Nazare trebuie să iasă în spațiul public să explice mai simplu de ce sunt luate aceste măsuri. Pentru că, din păcate, percepția publicului este una influențată de această teorie a conspirației care funcționează pe internet”, mai punctează Adrian Negrescu.

Un proiect care prevede schimbarea regulilor de pensionare și scăderea pensiilor în cazul magistraților este pus în transparență publică de Ministerul Muncii. Acesta nu îi ia însă în calcul pe judecătorii CCR, un alt aspect criticat dur: „Prin decuplarea pensiilor CCR de cele ale magistraților, Guvernul practic creează o noua pensie (super) specială în România. Indiferent ce reforme faci pensiilor magistraților, chiar dacă le elimini integral caracterul special, cele ale judecătorilor CCR vor rămâne de sine stătătoare. Or, una din condițiile esențiale din jalonul 215 din PNRR este de a nu se înființa noi pensii speciale”, punctează avocatul Toni Neacșu.

Politică

