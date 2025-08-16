search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Fitch menține ratingul României, dar avertizează: deficitul și datoria publică pun presiune pe economie. Reacția Ministrului de Finanțe

0
0
Publicat:

România își păstrează ratingul suveran în categoria investment grade, după ce agenția Fitch a reconfirmat calificativul BBB-/F3, dar cu perspectivă negativă, invocând deficitele mari și datoria publică în creștere, în pofida sprijinului venit din fondurile europene și a apartenenței la UE. 

Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB-minus / Sursa foto: Alexandru Nazare FB
Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB-minus / Sursa foto: Alexandru Nazare FB

Decizia reconfirmării ratingului suveran este susținută, în opinia agenției, de statutul de membru al Uniunii Europene și de intrările de capital de la Uniunea Europeană care susțin convergența reală a veniturilor și finanțarea externă, precum și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanță, care se situează la niveluri superioare față de țările din aceeași categorie de rating (“BBB”).

Raportul Fitch, despre finanțele României: „deteriorate semnificativ”

Perspectiva negativă reflectă, în opinia agenției, deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, evidențiată de un deficit fiscal mare și de o creștere rapidă a raportului datorie publică ca procent din PIB.

Punctele forte care au condus la menținerea ratingului și a perspectivei sunt echilibrate în raport cu deficitele mari și persistente ale bugetului de stat și ale contului curent, creşterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și o poziție destul de ridicată a datoriei externe.

  "Incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025. Nicuşor Dan, un politician independent, de centru, pro-EU, a câştigat alegerile prezidenţiale din mai, împotriva candidatului populist, George Simion. O coaliţie guvernamentală pro-occidentală, din patru partide, s-a format cu o majoritate confortabilă şi cu sprijinul preşedintelui", se arată în comunicat transmis de oficialii Fitch.

Reacția imediată a ministrului de Finanțe la primirea raportului

 “Decizia Fitch, într-un context fiscal și bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscală față de partenerii externi, cât și pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice” a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. 

Prognozele Fitch reliefeazǎ o creştere economică estimată la 0,7% în 2025 (similară cu 2024) şi un ritm de creștere de aproximativ 1,2% în 2026 și 2027, susținut de fondurile UE și de redresarea economiei zonei euro.

În ceea ce priveşte evoluția datoriei publice, Fitch prognozeazǎ cǎ aceasta va ajunge la 55% din PIB la finalul lui 2025, la 63,4% din PIB în 2027 şi cǎ este posibil să ajungă la 70% până în 2029.

Între factorii care ar putea îmbunătăți ratingul sau perspectiva, Fitch evidențiazǎ:

- consolidarea fiscală constantă și reducerea susținută a deficitului bugetar;

- scăderea datoriei publice ca procent din PIB;

- îmbunătățirea poziției contului curent prin reducerea datoriei externe și diminuarea riscurilor de finanțare externă.

Pe de altǎ parte, factorii care ar putea înrăutăți ratingul României sunt lipsa unei consolidări fiscale suficiente pe termen mediu, o creștere semnificativă a raportului datorie publică/PIB şi afectarea credibilității politicilor publice, a stabilității macroeconomice și a lichidității externe din cauza deficitelor gemene excesive.

„Menținerea calificativului investment grade este crucială pentru România, în condițiile presiunilor fiscale și bugetare ridicate. Acest rating influențează direct costurile de finanțare pe piețele interne și internaționale, precum și interesul investitorilor pentru achiziționarea titlurilor de stat românești” transmite Ministerul Finanțelor.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Jurnalista rusă Maria Ponomarenko, spitalizată după ce a încercat să se sinucidă în închisoare
stirileprotv.ro
image
Cea mai bună înghețată de casă. Ingredientul secret care o face irezistibilă
gandul.ro
image
Melania Trump i-a trimis o scrisoare personală lui Vladimir Putin. Ce i-a transmis
mediafax.ro
image
Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1
fanatik.ro
image
Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Scene extrem de rare! Ce au făcut cei 37.000 de italieni, în momentul în care Vieira l-a scos pe Stanciu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
observatornews.ro
image
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Semnele pe care Putin le-a transmis la întâlnirea cu Trump. În timp ce pe Zelensky l-a umilit, liderul SUA a fost cordial cu omologul său rus
playtech.ro
image
Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. Descoperirea făcută într-o peșteră din nordul Spaniei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Vieira s-a convins de Stanciu! Cum l-a numit pe căpitanul României, după debutul oficial la Genoa
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A treia pensie pentru români. Anunțul Ministrului Muncii despre momentul acordării
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Serialul care face senzație pe Netflix. Toată lumea îl urmărește, e pe locul 2 in topul celor mai vizionate producții
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!