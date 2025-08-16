Fitch menține ratingul României, dar avertizează: deficitul și datoria publică pun presiune pe economie. Reacția Ministrului de Finanțe

România își păstrează ratingul suveran în categoria investment grade, după ce agenția Fitch a reconfirmat calificativul BBB-/F3, dar cu perspectivă negativă, invocând deficitele mari și datoria publică în creștere, în pofida sprijinului venit din fondurile europene și a apartenenței la UE.

Decizia reconfirmării ratingului suveran este susținută, în opinia agenției, de statutul de membru al Uniunii Europene și de intrările de capital de la Uniunea Europeană care susțin convergența reală a veniturilor și finanțarea externă, precum și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanță, care se situează la niveluri superioare față de țările din aceeași categorie de rating (“BBB”).

Raportul Fitch, despre finanțele României: „deteriorate semnificativ”

Perspectiva negativă reflectă, în opinia agenției, deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, evidențiată de un deficit fiscal mare și de o creștere rapidă a raportului datorie publică ca procent din PIB.

Punctele forte care au condus la menținerea ratingului și a perspectivei sunt echilibrate în raport cu deficitele mari și persistente ale bugetului de stat și ale contului curent, creşterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și o poziție destul de ridicată a datoriei externe.

"Incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025. Nicuşor Dan, un politician independent, de centru, pro-EU, a câştigat alegerile prezidenţiale din mai, împotriva candidatului populist, George Simion. O coaliţie guvernamentală pro-occidentală, din patru partide, s-a format cu o majoritate confortabilă şi cu sprijinul preşedintelui", se arată în comunicat transmis de oficialii Fitch.

Reacția imediată a ministrului de Finanțe la primirea raportului

“Decizia Fitch, într-un context fiscal și bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscală față de partenerii externi, cât și pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice” a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Prognozele Fitch reliefeazǎ o creştere economică estimată la 0,7% în 2025 (similară cu 2024) şi un ritm de creștere de aproximativ 1,2% în 2026 și 2027, susținut de fondurile UE și de redresarea economiei zonei euro.

În ceea ce priveşte evoluția datoriei publice, Fitch prognozeazǎ cǎ aceasta va ajunge la 55% din PIB la finalul lui 2025, la 63,4% din PIB în 2027 şi cǎ este posibil să ajungă la 70% până în 2029.

Între factorii care ar putea îmbunătăți ratingul sau perspectiva, Fitch evidențiazǎ:

- consolidarea fiscală constantă și reducerea susținută a deficitului bugetar;

- scăderea datoriei publice ca procent din PIB;

- îmbunătățirea poziției contului curent prin reducerea datoriei externe și diminuarea riscurilor de finanțare externă.

Pe de altǎ parte, factorii care ar putea înrăutăți ratingul României sunt lipsa unei consolidări fiscale suficiente pe termen mediu, o creștere semnificativă a raportului datorie publică/PIB şi afectarea credibilității politicilor publice, a stabilității macroeconomice și a lichidității externe din cauza deficitelor gemene excesive.

„Menținerea calificativului investment grade este crucială pentru România, în condițiile presiunilor fiscale și bugetare ridicate. Acest rating influențează direct costurile de finanțare pe piețele interne și internaționale, precum și interesul investitorilor pentru achiziționarea titlurilor de stat românești” transmite Ministerul Finanțelor.