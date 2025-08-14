Video Poliția l-a arestat pe boxerul Roberto Nica, cel care și-a lovit sălbatic pe un rival, în fața unei săli de jocuri din Bacău

Boxerul Renato Nica (17 ani) a ajuns în arestul Poliției, după reglarea de conturi care a scandalizat opinia publică, scrie ziaruldebacau.ro.

Tânărul campion la box Renato Nica a fost reținut de polițiștii băcăuani și băgat în arestul IPJ Bacău, după ce a atacat violent un adolescent, pe care l-a băgat în spital.

Nica este elevul antrenorului Relu Auraș la naționala de box și a fugit din cantonamentul de la Onești, ca să se răfuiască cu victima. Este medaliat cu bronz la categoria 54 kg la Europenele de la Ploiești, din 2023.

„S-au bătut ca proștii”

Renato l-a bătut îngrozitor pe un tânăr de 16 ani, în fața unei săli de jocuri. Tatăl victimei spune că fiul său obișnuia să frecventeze sala respectivă, deși este minor, iar minorii au interzis în sălile de jocuri.

Victima se numește Bogdan Nasim Sava, sportiv la secția de kickboxing de la CSM Bacău. Tatăl băiatului a postat pe profilul său de pe Facebook o filmare de pe o cameră de supraveghere, plasată în fața unei săli de jocuri din Bacău, imagini în care se vede derularea evenimentelor.

Două grupuri de tineri se intersectează, are loc o serie de replici, după care, brusc, Renato Nica îi aplică doi pumni în figură lui Bogdan Sava, devenit groggy în urma loviturilor încasate din senin. La final, prăbușit, el primește și un șut în stomac din partea agresorului. Sava nu ripostează nici prima dată, nici după a doua lovitură.

„S-au luat de la o fată și s-au bătut ca proștii”, susține antrenorul Relu Auraș. Tehnicianul afirmă că furia lui Nica s-ar fi declanșat după niște amenințări cu briceagul lansate de vărul victimei. „Asta nu schimbă cu nimic datele problemei. N-avea voie să facă așa ceva, chiar dacă ar fi avut dreptate! Noi le repetăm de o mie de ori să se controleze în viața privată, să nu folosească pumnul, să nu-și facă dreptate apelând la forța fizică”, adaugă Auraș.

Reacția federației

Renato mai are viitor în pugilism. Președintele FRB, Vasile Câtea, a avut o poziție radicală în acest scandal.

„Am convocat pentru luni o ședință a Comisiei de Disciplină spre a lua o decizie în acest caz. Dar, din punctul meu de vedere, e carieră sportivă încheiată definitiv. Nu creștem huligani! Am înțeles că e un copil cu potențial, dar asta nu scuză cu nimic reacția lui foarte agresivă”, a spus acesta.

O femeie a sesizat Poliția

Potrivit unui comunicat, polițiștii au stabilit identitatea tânărului bănuit de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. La data de 14 august 2025, polițiștii Secției 1 Poliție Bacău au luat măsura reținerii tânărului de 17 ani, pentru 24 de ore, fiind introdus în Arestul I.P.J Bacău.

„La data de 12 august a.c, o femeie de 36 de ani, din Bacău a sesizat polițiștii Secției 1 Poliție Bacău, prin plângere scrisă, cu privire la faptul că, în dimineața aceleași zile, în jurul orei 00.30, fiul său ar fi fost agresat de către un alt băiat, fiind necesare îngrijiri medicale. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor comiterii faptei”, se arată în comunicatul IPJ Bacău.

Bătaie în fața unei sălli de jocuri

Renato Nica, 16 ani, component al lotului național de box, a evadat din centrul olimpic de la Onești și, în fața unei săli de jocuri din Bacău, l-a „executat” cu două directe năucitoare pe un puști de vârsta lui, practicant de kickboxing. Conflictul ar fi pornit de la o fată. Antrenorul Relu Auraș explică episodul, iar agresorului i s-a deschis dosar penal!

Tatăl sportivului a declarat pentru Ziarul de Bacău că s-a făcut plângere la poliție, iar pugilistul s-a ales cu dosar penal. „Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des băiatul, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară. El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau și mulți, iar el e un băiat cuminte, iar antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații dinastea. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav. Azi va fi operat. A fost făcută plângere la Poliție”, a declarat Bogdan Sava pentru sursa menționată.