Video Vindecarea de boli și menținerea stării de bine: relația minte-corp, cel mai eficient medicament, cu Aloma Odogwu, psiholog

Spaima de boală, perspectiva îmbătrânirii și a consecințelor ei, uitarea, neputința vârstei, frică și teamă, regretele din trecut, toate acestea sunt în mintea noastră.

Ne uităm la corpul nostru, uităm de el, ne aducem aminte doar atunci când începe să ne spună că nu suntem bine, sau , poate nici nu percepm aceste mesaje.

De ce am ajuns să trăim deconectați de la noi înșine? Cum să ne reîntoarcem spre noi și să înțelegem că primul pas spre mai bine în noi începe din mintea noastră?

Cum să reconectăm mintea la corpul nostru? Și chiar este posibilă vindecarea prin cum și ce gândim?

La Interviurile Adevărul, psihologul Aloma Odogwu oferă un ghid practic despre vindecare și menținerea stării de bine prin relația minte-corp.

Cele mai importante sfaturi extrase din cartea eveniment ”Corpul conștient. Cum ne modelăm sănătatea prin gândire” scrisă de Ellen J. Langer este prima femeie titularizată la catedra de psihologie de la Harvard, unde este în continuare profesor de psihologie

Autoarea este cunoscută în întreaga lume drept „mama mindfulnessului“ și „mama psihologiei pozitive“.

De la Aloma aflăm:

Ce contează mai mult, mintea sau corpul?

Cum se poate reface relația minte-corp?

Ce înseamnă să fii conștient?

Chiar este posibil să deținem controlul asupra propriei sănătăți, prin unitatea minte-corp?

Cât putem controla ceea ce se petrece cu noi?

Schimbarea gândurilor/ mintea omului poate modifica starea de sănătate?

Cum se petrece acest proces de schimbare a gândirii? Care sunt efectiv practicile?

Cum să ne eliberăm de regretele trecutului?

Cum să învățăm să ne eliberăm de convențional și de reguli?

Rolul regândirii propriilor convingeri și atitudini ne poate îmbunătăți viața?

Care este rolul curiozității, în schimbarea vieții mele?

Cum să îmi recâștig atenția?

Cum să nu acceptăm etichetele sau tipare mentale despre lume viață, sănătate transmise și să transform fiecare moment într-un nou început?