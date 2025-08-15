search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au luat prizonieri

Război în Ucraina
Publicat:

Luptele sunt în desfășurare de-a lungul porțiunii penetrate de infanteria rusă în sectorul de luptă Pokrovsk, unde forțele ruse încearcă să exploateze o breșă potențial periculoasă, a anunțat vineri Statul Major al Armatei Ucrainei.

În urma atacurilor surpriză efectuate de infanteria rusă infiltrată în spatele liniilor defensive, armata rusă a declanșat în weekend un val de atacuri pe o porțiune de trei kilometri lățime și 10 adâncime.

Armata ucraineană a trimis întăriri, într-un efort de a limita infiltrarea suplimentară.

Joi, Viktor Tregubov, purtătorul de cuvânt al Forțelor Întrunite Dnipro ale Ucrainei, sediul militar regional care conduce operațiunile din sectorul Pokrovsk, a declarat că numărul trupelor rusești care au pătruns este limitat și că operațiunile de eliminare a ceea ce el a numit grupuri izolate de infanterie rusă progresează într-un ritm satisfăcător.

„Când au trecut prima linie de apărare ucraineană... erau doar grupuri mici de câteva persoane. Apoi s-au adunat în spatele primei linii, încercând să se grupeze în unități mai largi... În prezent, vorbim despre grupuri de zeci de persoane. Nu este o străpungere atât de mare pe cât ar putea părea, dar (acum) există două grupuri mari de câteva zeci de soldați fiecare. Asta este cu siguranță o problemă, dar poate și va fi rezolvată.”

Corpul Azov a lansat contraatacuri și a luat prizonieri

Într-un comunicat transmis miercuri, Corpul 1 al Gărzii Naționale din Ucraina „ Azov ”, o unitate de elită reputată Ucraina pentru apărarea sa înverșunată a orașulului Mariupol în 2022, a transmis că a lansat contraatacuri în sectorul Pokrovsk, ucigând 151 de soldați ruși, rănind 70 și capturând opt prizonieri.

Surse din prima linie au declarat pentru Kyiv Post că cel puțin două batalioane Azov sunt angajate în operațiuni de izolare în jurul Dobropillia. Vineri, înregistrări video arată șase prizonieri de război ruși care susțin că au fost capturați de luptători Azov în acel sector de front.

Potrivit unor surse publice, alte unități ucrainene angajate în limitarea atacului rusesc includ Brigada 93 Infanterie Mecanizată „Kholodny Yar”, Brigada 4 Gardă Națională „Rubij” și Batalionul 1 Asalt „Da Vinci”, unități bine antrenate și echipate, cu rezultate solide în luptă. Conform rapoartelor de miercuri, în acțiunile de la începutul săptămânii, Brigada 93 a capturat patru prizonieri.

Sergentul Vitali Pysetsky, purtător de cuvânt al Brigăzii 93, a declarat miercuri, într-un interviu acordat Radio Liberty, că unitatea sa a capturat patru soldați ruși în vecinătatea Dobropillia și că brigada sa a întâlnit doar grupuri de infanterie rusă, care aveau asupra lor doar arme ușoare. El a confirmat o „prezență” rusească de-a lungul porțiunii infiltrate dar aceasta este considerată insuficientă pentru a menține poziția.

„Forțele care au pătruns nu au reușit să ocupe practic întregul teritoriu. Pur și simplu nu erau atât de numeroase”, a spus el. „Oriunde s-au dus, au plecat singure. Nici măcar nu au fost lalungate de acolo, pur și simplu au continuat să meargă spre DobropillIa. Așa funcționează infiltrarea. Se infiltrează, trec de prima linie și continuă să se deplaseze. Dar nu se stabilesc pe acest (traseu).”

Cât de mare e avansul Rusiei

Andriy Otchenash, purtător de cuvânt al Brigăzii Gărzii Naționale Rubizh, a declarat vineri, într-un interviu acordat canalului de televiziune Espresso: „Inamicul a avansat cu adevărat acolo. Nimeni nu va nega că asta s-a întâmplat... (Dar) inamicul nu a câștigat teren în zonele populate”, a spus Otchenash. „Și sarcina principală, desigur, este să-l ținem sub control și să facem tot posibilul pentru a-l împiedica să avanseze în continuare.”

Surse ucrainene au estimat, în general, dimensiunea forței rusești de infiltrare la 200-300 de oameni și au raportat că rușii au mers pe jos timp de două săptămâni de la o bază din orașul Selidovo, pe teritoriul deținut de Rusia, până la liniile ucrainene din sectorul Pokrovsk.

Grupul analitic independent rus The Bell a scris într-un editorial publicat vineri, că forțele rusești au folosit tactici de infiltrare ca răspuns la strategia ucraineană de a menține pozițiile din prima linie cu un minim de trupe și cu roiuri de drone.

„Este posibil să menții «zona gri» a frontului doar cu drone pentru o scurtă perioadă dar... Dacă sunt prea puține trupe, atunci un «zid gol de drone» este o cale spre înfrângere. Grupuri mici de atacatori, ușor de manevrat, pot trece pe lângă punctele forte ale apărătorilor... (și) apoi își pot dezvolta și consolida succesul. Asta s-a întâmplat în ultimele zile la nord-est de Pokrovsk”, se arată în editorial.

Un raport de știri al televiziunii independente ucrainene Canalul 5 din Dobropillya, joi, a arătat străzi goale, clădiri avariate de probabile atacuri de artilerie și obuze, dar puține semne de lupte active. Marți, autoritățile locale au ordonat evacuarea civililor din peste o duzină de sate aflate în proximitatea avansului rusesc.

