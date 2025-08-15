Nicușor Dan își vede nestingherit de vacanță. De Sf. Maria și-a dus familia la slujbă, la mănăstire, în loc să participe la Ziua Marinei Române

Absent de la ceremonia organizată la Constanța de Ziua Marinei Române, președintele Nicușor Dan s-a dus vineri, 15 august, de Sfânta Maria, la slujbă la o mănăstire, împreună cu familia.

În imaginile obținute de Antena 3 CNN apar Președintele Nicușor Dan, soția lui și cei doi copii. Ei stau în mulțime, înconjurați de mai multe persoane care asistă la momentul religios.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că şeful statului nu va fi prezent la festivităţile de la Constanţa, dar „va fi alături de români în altă parte”.

„Domnul președinte m-a anunțat ca nu o să vina la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a adăugat ministrul Apărării.

Discursul lui Nicușor Dan a fost prezentat de consilierul său prezidențial, Cristian Diaconescu.

„Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile, devenite tradiționale, la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri.

Dincolo de evenimentele organizate aici, Ziua Marinei Române este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla.

Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă cu un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România.

Dragi marinari, departe de țară, de familie și de prieteni, sunteți dedicați unei profesii dificile. De aceea, vă mulțumesc și dumneavoastră, și celor apropiați, pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Vă îndemn să păstrați curajul și să purtați cu devotament și demnitate drapelul României peste tot în lume.

Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale armatei, este foarte important pentru a contribui, împreună cu aliații și partenerii noștri, la întărirea securității spațiului euroatlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români. Vă asigur că vom continua eforturile pentru modernizarea Forțelor Navale Române, astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați.

Doamnelor și domnilor, în actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO, cât și la nivelul UE. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și stabilității cetățenilor români.

Dragi marinari, fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoare a Marinei Române, să vă aibă mereu în pază și ocrotire”, se arată în discursul președintelui, ținut de Cristian Diaconescu.