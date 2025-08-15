China şi Taiwanul au luat fața SUA în topul primelor 500 de universități

China şi Taiwan au depăşit Statele Unite în acest an pentru prima dată la numărul de universităţi incluse în topul 500 al Listei Shanghai, cel mai faimos clasament al excelenţei universitare din lume, a cărui ediţie din 2025 a fost publicată vineri.

Sunt 113 instituţii din China continentală pe lista alcătuită din 1.000 de universităţi, comparativ cu 111 universităţi americane.

Acestora li se adaugă cinci universități din Hong Kong și două din fosta colonie portugheză Macao, ambele teritorii semi-autonome ce aparțin Chinei, scrie Agerpres.

În plus, Taiwanul autoguvernat din 1949, dar revendicat de Beijing, are cinci universității în prima jumătate a prestigiosului clasament.

China conduce, de asemenea, în clasamentul universităţilor asiatice, Tsinghua clasându-se pe locul 18, urcând patru locuri de la ediţia din 2024. Tsinghua este urmată de Universitatea Beijing (23), Universitatea Zhejiang (24) şi Universitatea Jiao Tong (30), aceasta din urmă situată în Shanghai şi responsabilă de întocmirea acestui clasament din 2003.

Printre universitățile din Hong Kong, cea mai bine clasată este Universitatea Hong Kong (67), iar în Taiwan, Universitatea Naţională din Taiwan, clasată pe locurile de la 201 la 300.

În pofida saltului făcut de universităţile chineze, universităţile americane, inclusiv Harvard, medaliată cu aur, continuă să se afle în fruntea listei, universităţile britanice Oxford şi Cambridge fiind, de asemenea, printre primele zece.

Lista Shanghai analizează şase indicatori: numărul de studenţi care au câştigat un Nobel sau Medalia Fields; profesori cu Nobel sau Medalia Fields; articole în publicaţia Nature and Science, performanţa academică pe cap de locuitor şi lucrări în Science Citation Index Expanded şi Social Science Citation Index.