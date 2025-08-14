Numirea Liei Savonea la conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei, atacată în instanță de comunitatea Declic. Petiția a fost semnată de 70.000 de cetăţeni

Comunitatea Declic a depus la Curtea de Apel Cluj acţiunea de contestare a deciziei CSM prin care judecătoarea Lia Savonea a fost numită în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).

„Contestăm numirea Liei Savonea nu pentru a bloca o carieră, ci pentru că este nevoie ca legea să fie respectată mai ales când numirea vizează conducerea celei mai înalte instanţe din ţară. Independenţa justiţiei nu înseamnă doar că judecătorii sunt liberi să decidă fără presiuni, înseamnă şi ca cetăţenii să vadă că justiţia funcţionează imparţial", a declarat Roxana Pencea Brădăţan, coordonatoare de campanii Declic.

Atunci când cetăţenii percep că justiţia poate fi influenţată de grupuri de interese sau de politicieni, se creează o lipsă de încredere care subminează însuşi statul de drept. Curtea Europeană a Drepturilor Omului stabileşte clar că o instanţă "trebuie să inspire încredere publicului într-o societate democratică", scrie News.

“Prin acţiunea în contencios administrativ, solicităm anularea actelor adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii cu încălcarea flagrantă a termenelor şi garanţiilor procedurale prevăzute de lege. Numirea conducerii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie trebuie să fie rezultatul unei proceduri transparente, corecte şi predictibile, nu al unor decizii grăbite şi netransparente, care pun în pericol independenţa justiţiei”, a declarat avocata Roxana Mândruţiu.

Declic a invocat, în acţiunea din instanţă, mai multe nereguli în procesul de numire. Astfel, comunitatea consideră că că procedura este ilegală, întrucât Consiliul Superior al Magistraturii a demarat procedura pentru alegerea noului şef ICCJ cu aproape trei luni mai devreme decât prevede legea. Potrivit Declic, CSM a declanşat procedura „pe repede înainte”, la doar câteva ore după anunţarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale, „cu încălcarea articolului 136 din Legea 303/2022.

Potrivit legii, procedura poate începe cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea mandatului, însă mandatul preşedintei Corina Corbu expira abia pe 16 septembrie 2025. De asemenea, Declic invocă istoricul problematic, considerând că din 2016 şi până în prezent, Lia Savonea a fost constant portretizată în mass-media ca „judecător controversat” din cauza numeroaselor scandaluri şi luări de poziţie contestate inclusiv de sistemul judiciar. Comisia Europeană a exprimat o „preocupare majoră" în 2019 privind evoluţiile din justiţia românească, în perioada în care Lia Savonea a condus CSM.

La acel moment, 710 procurori şi judecători s-au delimitat de luările de poziţie ale CSM. Raportul Comisiei Europene releva "existenţa unui regres în funcţionarea instituţională a CSM" în perioada conducerii sale, concluzionând că Consiliul "nu îşi îndeplineşte rolul de a asigura un sistem de control şi echilibru eficace" pentru apărarea independenţei justiţiei.

Această percepţie negativă, consolidată în timp printr-un număr impresionant de poziţii critice din cadrul sistemului de justiţie, face incompatibilă candidatura Liei Savonea, mai arată Declic.Comunitatea mai invocă, în acţiunea din instanţă, şi percepţia publică asupra independenţei justiţiei.

„Dacă oamenii nu au încredere că instanţele sunt independente, întregul sistem judiciar îşi pierde legitimitatea. Este ca şi cum ai avea o balanţă perfectă, dar dacă toată lumea crede că este trucată, nimeni nu va mai accepta rezultatele cântăririi. Experţi şi instituţii europene subliniază acelaşi principiu: aparenţele contează la fel de mult ca realitatea. De aceea, transparenţa, neutralitatea şi evitarea conflictelor de interese sunt esenţiale - nu doar pentru funcţionarea corectă a justiţiei, ci şi pentru menţinerea încrederii publice”, arată Declic.

Petiţia "Nu mai promovaţi judecători toxici" a fost semnată de 70.000 de cetăţeni care cer respectarea legii şi a standardelor etice în sistemul judiciar.

Demersul juridic este coordonat de avocata Roxana Mândruţiu, care a obţinut victorii importante pentru comunitatea Declic în dosarele Certej, Rovina, Bâsca Mare sau Răstoliţa.Toate costurile juridice, în valoare de 10.000 de lei, sunt acoperite integral din donaţiile membrilor comunităţii Declic. Suma include consultanţa juridică, redactarea cererii, documentare legislativă, taxele de timbru şi reprezentarea în instanţă.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, în data de 23 iunie, numirea Liei Savonea în funcţia de preşedinte al ICCJ, decizia fiind luată cu 9 voturi favorabile şi un vot împotrivă. Savonea a fost singurul candidat înscris la concursul pentru şefia ICCJ.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la sfârşitul lunii iulie, că va semna decretul de numire a Liei Savonea în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie, iar aceasta va prelua în data de 1 august postul, dacă fostul şef al ÎCCJ nu se răzgândeşte.