Vineri, 15 August 2025
Un fost ofițer KGB care s-a antrenat la aceeași școală cu Putin lansează un avertisment îngrijorător înaintea summit-ului din Alaska

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Un fost spion care s-a antrenat la aceeași școală KGB ca Vladimir Putin a avertizat asupra puterilor de manipulare ale omului forte de la Kremlin și a afirmat că despotul a „câștigat” deja summitul de astăzi cu Trump, scrie The Sun.

Vladimir Putin și Donald Trump/FOTO:EPA/EFE
Vladimir Putin și Donald Trump/FOTO:EPA/EFE

Cu doar câteva ore înaintea summitului bilateral din Alaska dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, un fost ofițer KGB lansează un avertisment cu tentă gravă: întâlnirea ar fi deja câștigată de liderul de la Kremlin, indiferent de concluziile oficiale.

Serghei Jirnov, fost spion sovietic și coleg de generație cu Vladimir Putin la școala de ofițeri KGB, susține că prezența liderului rus în Alaska reprezintă în sine o victorie geopolitică – și un pericol pentru Occident.

„Chiar dacă nu obține nimic concret, Putin a câștigat deja. Iar Trump a pierdut totul”, afirmă Jirnov într-un interviu acordat presei britanice.

Fostul agent, care a servit în serviciile secrete ruse între 1984 și 1991, consideră că summitul – văzut de unii ca un potențial punct de cotitură în războiul din Ucraina – este de fapt o capcană diplomatică.

Un lider izolat reintegrat printr-un gest simbolic

În opinia lui Jirnov, revenirea lui Putin pe scena internațională, printr-o întâlnire bilaterală cu un președinte american, contravine eforturilor Occidentului de a-l izola pe liderul rus după invazia din Ucraina și mandatul emis de Curtea Penală Internațională.

„Trump îl tratează ca pe un egal, și asta schimbă percepția internațională. Este o reabilitare simbolică.”

Dincolo de aspectul politic, Jirnov atrage atenția asupra abilităților psihologice ale lui Putin – capacitatea de a manipula, de a seduce prin promisiuni și de a construi relații bazate nu pe logică, ci pe emoție. În cazul lui Trump, spune el, relația este profund personală și dezechilibrată.

„Putin este inteligent, rece și manipulator. Îi va spune lui Trump exact ceea ce vrea să audă, îi va promite tot ce își dorește. Iar Trump va răspunde afectiv, nu rațional.”

Putin va fi însoțit de faimoasa sa gardă de corp „Mușchetarii”

Summitul are loc la baza militară Elmendorf-Richardson, lângă Anchorage, în condiții de securitate excepționale. Putin – care a călătorit rar în afara Rusiei după 2022 – va fi însoțit de faimoasa sa gardă de corp „Mușchetarii”, echipată inclusiv cu servieta nucleară și cu echipamente menite să împiedice orice analiză medicală post-factum.

Întâlnirea va avea loc cu ușile închise, urmată de o conferință de presă comună. Trump a declarat că „Putin nu se va juca” cu el și că Rusia ar fi ocupat deja toată Ucraina dacă el nu ar fi președinte. Totodată, liderul american a lăsat să se înțeleagă că vor urma noi discuții, posibil chiar cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a unor lideri europeni.

Putin, la rândul său, a încercat să cultive un climat favorabil, declarând că apreciază „eforturile sincere pentru pace” ale lui Trump – o poziție care contrastează cu avertismentele transmise de Kiev, care acuză Kremlinul că „blufează”.

Citește și: LIVE TEXT Summit istoric Trump–Putin în Alaska. Delegația rusă, întâmpinată de un miting pro-Ucraina. Mesajul lui Trump la plecarea de la Casa Albă

Riscul unor concesii periculoase

În spatele ușilor închise, se speculează că Trump ar putea propune Moscovei acces la resursele naturale din Alaska, ridicarea parțială a sancțiunilor din aviație și chiar un acord de tip „model Cisiordania”, prin care Rusia ar păstra controlul asupra regiunilor ocupate din Ucraina fără modificarea formală a granițelor.

Jirnov susține că un asemenea rezultat ar fi catastrofal.

„Dacă Trump cedează, pierdem tot. Europa, Ucraina și stabilitatea regională vor fi compromise. Va urma o confruntare directă între Trump și alianța occidentală.”

El avertizează că o înfrângere simbolică la summitul din Alaska ar însemna abandonarea intereselor europene în favoarea intereselor Moscovei.

Putin și Trump s-au mai întâlnit ultima dată în 2019, la summitul G20 de la Osaka, într-o discuție informală în care președintele american i-a cerut, zâmbind, omologului rus: „Să nu se mai amestece în alegeri”. Deși gluma a fost mediatizată intens, discuțiile private au atins teme serioase, de la controlul armelor la securitatea regională.

Pacea, încă departe

Conflictul din Ucraina continuă să se intensifice în cel de-al patrulea an de la declanșare. Deși întâlnirea din Alaska oferă o fereastră diplomatică, pozițiile celor două tabere rămân ireconciliabile. Zelenski cere retragerea totală a forțelor ruse și garanții de securitate. Putin, în schimb, nu dă semne de flexibilitate.

Negocierile anterioare, inclusiv cele din Istanbul (mai și iunie 2025), nu au generat rezultate concrete, deși s-au înregistrat unele progrese limitate, precum schimburi de prizonieri.

Trump a declarat că dorește un acord rapid de încetare a focului și a impus un termen de 50 de zile pentru ca Rusia să răspundă. Cu toate acestea, ofensiva rusă din estul Ucrainei continuă, în paralel cu atacuri intense cu drone și rachete asupra orașelor ucrainene.

Zelenski a sugerat posibilitatea unor concesii teritoriale, dar Kremlinul nu pare dispus să negocieze real. Divergențele dintre Washington și capitalele europene în privința strategiei de răspuns complică suplimentar tabloul diplomatic.

Summitul din Alaska devine, astfel, nu doar un test de voință între doi lideri, ci și un barometru al viitorului echilibrului geopolitic global. Între manipulare, interese naționale și promisiuni fragile de pace, ceea ce se întâmplă astăzi în spatele ușilor închise ar putea redefini cursul războiului – și poate chiar ordinea internațională.

Rusia

