Pensia primită de un român care a lucrat o singură zi

Publicat:

Cea mai mică pensie plătită la nivelul județului Timiș este încasată de o persoană care a lucrat doar o zi. În același județ, un alt pensionar încasează de peste 46.000 de ori mai mult.

Cea mai mică pensie aflată în plată în Timiș este de 1 leu și o primește o persoană care a lucrat doar o zi, iar cea mai mare se ridică la 46.267 de lei, fiind încasată de un aviator, potrivit Agerpres.

„La nivelul județului Timiș, la sfârșitul lunii iulie 2025 avem înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu. În aceeași perioadă a anului 2024, aveam 305 beneficiari de pensii de serviciu. Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 lei și face parte din categoria profesională Aviator. Cea mai mică pensie, calculată în funcție de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe baza de contract de asigurat. Până în anul 2018 era suficientă o vechime în muncă chiar și de o singură zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate”, a declarat joi, pentru Agerpres, directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Timiș, Cristian-Aron Mircea.

Cel mai mare cuantum al unei pensii obținute pe bază de contributivitate este de 33.905 lei și o primește un beneficiar care a activat în mediul privat.

Județul Timiș are înregistrați 153.925 de beneficiari de pensii din sistemul public, în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, când se înregistrau 155.366 de pensionari.

Cel mai mic cuantum al unei pensii de serviciu

În Timiș, cel mai mic cuantum al unei pensii de serviciu este de 2.967 de lei și face parte categoria profesională Magistrați, potrivit sursei citate.

Directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Timiș a mai spus că numărul de pensionări anticipate nu a crescut, ca urmare a măsurilor de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan, dar este posibil ca, din luna septembrie, numărul unor astfel de solicitări să fie mai mare.

Economie

