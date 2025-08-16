Războiul patronilor din Superliga continuă. Gigi Becali a pus tunurile pe rivali: „Sunt prea mici”

FCSB s-a impus în fața celor de la Drita în manșa secundă a turului trei preliminar din Europa League, scor 3-1 (6-3 la general) și s-a calificat în play-off-ul competiției europene.

În continuare, campioana României se va duela cu Aberdeen (Scoția). Primul meci va avea loc pe data pe 21 august, iar cel de-al doilea pe 28, în aceeași lună.

Până la „dubla” de foc, roș-albaștrii se vor confrunta cu Rapid în campionatul intern, duel din cadrul etapei a șasea, duminică, de la ora 21.30.

Chiar dacă FCSB a neglijat competiția internă, aflându-se pe locul 12 în clasament, cu doar patru puncte obținute până în prezent, formația pregătită de către Elias Charalambous continuă să se concentreze pe cupele europene până în ultimul moment.

„Am oroglii doar cu Varga. Restul sunt mici!”

Gigi Becali, patronul formației, își păstrează atitudinea distantă față de majoritatea șefilor de club din Superliga, pe care îi consideră adversari lipsiți de greutate.

Singura excepție pentru latifundiarul din Pipera ar fi Neluțu Varga, finanțatorul CFR Cluj, pe care îl privește ca pe un rival demn de luat în seamă.

„Noi trebuie să câștigăm toate meciurile, nu doar că-i Rapid. Apoi se pune la îndoială play-off-ul. Eu trebuie să țin cu galeria și atunci am orgoliu. La mine nu contează că-i Rapid, că-i Dinamo.

Eu am orgolii doar cu Nelu Varga. Cu ăla mă bat, cu ăștia nu am pentru că sunt prea slabi. Până acum așa a fost, pentru ce să am orgolii. Cu ăla am orgolii, ăla a câștigat campionate. Mai câștigă și ei câte un meci, lasă că sunt și ei mici (n.r. Șucu și Rotaru).

Dacă se fac mari, atunci zic `S-au făcut mari. S-a făcut mare Dan Șucu, s-a făcut mare și Rotaru`. Când o să crească, atunci o să fie altceva!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Rotaru i-a răspuns, Șucu nu

„Da, am vorbit cu Gigi Becali. M-a sunat ieri sau alaltăieri. El a zis că vrea să se califice doar el. I-am zis: «Bine, mă, Gigi, atunci să fii sănătos». Pe mine mă interesează ca România să strângă puncte. E foarte greu să plecăm din turul 1 sau 2 preliminar.

Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează. A zis că știe că e bine pentru fotbal, dar a zis: «Eu sunt rău, eu nu vreau să vă calificați». Să fie sănătos, ce să-i spun…”, a declarat patronul Universității Craiva, Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.

De partea cealaltă, Dan Șucu nu s-a implicat într-un război inutil, având în vedere că el joacă totuși în altă ligă, deținând nu numai Rapidul, ci și cel mai vechi club din Italia, Genoa.