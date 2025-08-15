search
Coreea de Nord ar putea desfășura 6.000 de soldați și între 50 și 100 de echipamente militare în Rusia

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Coreea de Nord ar putea desfășura în curând aproximativ 6.000 de soldați și între 50 și 100 de echipamente militare în Rusia. Echipamentul care va fi desfășurat include tancuri de luptă principale M2010 (Cheonma-D) și transportoare blindate de trupe BTR-80.

FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE

Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (DIU), a declarat într-un interviu pentru The Japan Times că unitățile nord-coreene în cauză sunt oficial listate ca trupe de geniu, care ar trebui să se ocupe de deminare și de construirea unor fortificații în regiunea Kursk din Rusia, scrie Ukrainska Pravda.

Cu toate acestea, el se îndoiește că aceasta va fi singura lor sarcină.

Budanov a subliniat că cooperarea Moscovei cu Phenianul reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea din regiunea Pacificului.

Moscova oferă bani, tehnologie și instruire în schimbul sprijinului acordat de Phenian, îmbunătățind semnificativ capacitățile militare ale Coreei de Nord. De asemenea, furnizează alimente, combustibil, petrol și alte resurse.

Kremlinul plătește pentru tot echipamentul militar și pentru trupe. Este vorba de zeci de miliarde de dolari, iar pentru economia Coreei de Nord, una dintre cele mai izolate din lume, aceasta este o sumă foarte serioasă”, a spus Budanov.

De la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, relaţiile dintre Moscova şi Phenian s-au dezvoltat semnificativ.

Coreea de Nord a participat activ la conflict, furnizând aliatului său mii de soldaţi, pe lângă arme şi muniţii.

în vara anului trecut, Vladimir Putin și Kim Jong-un au semnat de acord de parteneriat între Rusia și Coreea de Nord, pe care Kim l-a descris ca fiind „pașnic și defensiv” și despre care Putin a spus că nu exclude „acordarea de asistență reciprocă în cazul unei agresiuni împotriva uneia dintre părțile” semnatare.

Știri Externe

