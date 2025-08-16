Întâlnirea din Alaska - „o improvizație strategică”. Expert: „Doar o tentativă de convingere a agresorului rus să oprească atacul”

Întâlnirea dintre liderii mondiali Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată la o bază militară americană din Alaska, a fost „doar o tentativă de convingere a agresorului rus să oprească agresiunea sa asupra Ucrainei”, consideră expertul în politici de securitate Hari Bucur-Marcu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, reuniunea a reprezentat mai degrabă o etapă dintr-un proces mai amplu de încercare a Rusiei să accepte măcar un armistițiu temporar.

„A fost evident pentru toată lumea care a urmărit evenimentele din Alaska în direct că nu s-a ajuns acolo, la convingerea rușilor, cu Putin în frunte, să oprească războiul, adică agresiunea lor asupra Ucrainei, sau măcar să înceteze focul, pentru o perioadă de timp suficientă pentru a se putea negocia configurația etapelor următoare și în final a păcii propriu-zise”, scrie Hari Bucur-Marcu.

Expertul în politici de securitate subliniază că americanii „au făcut tot ce era posibil” pentru a permite întâlnirea, de la primirea oficială cu elemente de demonstrație militară, până la schimbarea formatului discuțiilor.

Totuși, în opinia sa, procesul rămâne o „improvizație strategică”, prin care Occidentul speră să evite măsurile de constrângere directă asupra Rusiei și a susținătorilor săi, în special China.

„Trebuie să recunoaștem că suntem în fața unei improvizații strategice, care nu are precedent și care se poate dezvolta într-un sens sau în celălalt, în funcție de parametri greu de anticipat”, conform lui Bucur-Marcu.

Hari Bucur-Marcu consideră că președintele Trump preferă să includă problema sprijinului chinez pentru Rusia într-un pachet mai larg de negocieri economice cu Beijingul, în loc să aplice sancțiuni unilaterale. Astfel, spune expertul, procesul de convingere a Moscovei va continua, urmând să implice și consultări cu europenii și cu Ucraina.

„Așa că nici de data asta președintele american Trump nu a ajuns la concluzia că Putin nu poate fi convins să înceteze agresiunea sa asupra Ucrainei și se pare că procesul de convingere va mai face încă un pas, cel al informării europenilor și desigur a ucrainenilor cu cele discutate de americani cu delegația rusească, urmând ca, în funcție de reacția acestora, a europenilor și a ucrainenilor, să se convină o nouă întâlnire Occident - Rusia (...) Ceea ce este o victorie pentru Putin. Este o victorie în sensul că fiecare zi care trece fără ca Rusia să sufere noi sancțiuni și noi lovituri din partea Ucrainei, mai ales pe teritoriul Patriei Mamă este un câștig pentru ruși, chiar dacă în aceeași zi le mor, le sunt răniți și le dispar militarii aflați în contact direct cu forțele ucrainene, cu sutele și în unele zile chiar cu mia de pierderi umane”, a concluzionat analistul.