Tom Cruise a refuzat un important premiu oferit de Donald Trump. Ce motiv a invocat actorul

Tom Cruise ar fi refuzat premiul Kennedy Center Honors oferit de Donald Trump, într-un context marcat de controverse politice și de implicarea directă a președintelui în selecția laureaților.

Actorul Tom Cruise nu va participa la ceremonia Kennedy Center Honors din acest an, unde ar fi trebuit să fie onorat pentru întreaga sa carieră, alături de Sylvester Stallone, trupa rock Kiss și cântăreața Gloria Gaynor.

Potrivit The Washington Post, Tom Cruise a invocat o „nepotrivire de program” ca motiv pentru refuz, însă surse din interiorul Centrului Kennedy sugerează că decizia ar putea avea și alte motive, având în vedere că actorul va fi prezent în noiembrie pentru a primi un Oscar onorific.

Donald Trump a selectat personal premianţii

Donald Trump, în calitate de nou președinte al Kennedy Center, a anunțat personal laureații într-o conferință de presă miercuri, 13 august.

Dacă în primul său mandat nu a participat la decernarea premiilor, Donald Trump a declarat că, de această dată nu doar că va fi gazda evenimentului din decembrie, ci şi că s-a implicat profund implicat în procesul de selecție, explicând faptul că a „respins mulți” candidați pentru orientarea lor politică.

„Erau prea woke. Am avut câțiva activiști”, a declarat Donald Trump despre candidaţii respinşi.

De asemenea, a recunoscut că a așteptat să primească el însuși premiul, afirmând: „Am așteptat și am așteptat și am spus: «La naiba, voi deveni președinte și îmi voi acorda singur onoarea»”.

Tom Cruise a evitat orice comentariu legat de Trump şi politica sa

În timpul promovării filmului „Mission: Impossible - The Final Reckoning” în Coreea de Sud, Cruise a evitat să comenteze politicile lui Trump. Când un reporter l-a întrebat despre tarifele impuse producțiilor cinematografice, actorul a spus: „Preferăm să răspundem la întrebări despre film. Mulțumesc.”

Această reticență sugerează că refuzul premiului ar putea fi legat de evitarea implicării în controversa politică.

Reacții și controverse în mediul public

Alegerea Gloriei Gaynor ca laureată a stârnit critici din partea unor personalități media, inclusiv Ana Navarro, prezentatoare la The View. Aceasta a declarat că speră ca artista să refuze premiul, explicând: „Trump este o pată pe prestigiul și semnificația KCH. Nu o face, Gloria!”.

Ana Navarro a subliniat contribuția comunității LGBTQ și a muzicii lui Gaynor la transformarea piesei „I Will Survive” într-un imn şi crede că asociarea sub orice formă cu Donald Trump, cunoscut pentru poziţia sa dură faţă de această comunitate, pe care o numeşte peiorativ „woke”, va afecta imaginea artistei.

Reorganizarea Kennedy Center și alinierea culturii la politica lui Trump

În acest an, Donald Trump a reformat conducerea Centrului Kennedy, concediind mai mulți membri ai consiliului și înlocuindu-i cu susținători politici.

Săptămâna aceasta, Casa Albă a trimis o scrisoare secretarului Institutului Smithsonian, Lonnie Bunch III, în care a prezentat în detaliu măsurile pe care se așteaptă ca organizația să le ia în cadrul unei revizuiri anunțate, prin care instituțiile culturale sunt obligate să-și alinieze conținutul la interpretarea lui Trump asupra istoriei americane.

Ancheta va analiza toate conținuturile destinate publicului, precum rețelele sociale, textele expozițiilor și materialele educaționale, pentru a „evalua tonul, cadrul istoric și alinierea la idealurile americane”, potrivit scrisorii.

„Această inițiativă are ca scop asigurarea alinierii la directiva președintelui de a celebra excepționalismul american, de a elimina narațiunile care creează diviziuni sau sunt partizane și de a restabili încrederea în instituțiile noastre culturale comune”, a transmis administraţia Trump