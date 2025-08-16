Prognoza meteo sâmbătă, 16 august. Caniculă și temperaturi de până la 38 de grade Celsius în vestul țării

Weekendul începe cu temperaturi mai ridicate decât cele din zilele precedente, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Valul de căldură va afecta o mare parte din țară, iar sâmbătă, 16 august, ploile vor fi prezente doar în zonele montane.

Cea mai călduroasă vreme va fi resimțită în jumătatea vestică a țării, unde temperaturile vor urca până la 38 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În restul teritoriului, vremea se va menține caldă, cu cer mai mult senin, iar local vor apărea înnorări, averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara la munte, precum și noaptea în Banat și vestul Olteniei.

Pe litoral, temperatura maximă va atinge 27 de grade, în timp ce în Câmpia de Vest se vor înregistra 38 de grade. Minimele se vor situa între 13 și 21 de grade Celsius, cu valori mai scăzute, de până la 8 grade, în depresiunile Carpaților Orientali, și mai ridicate, până la 24 de grade, în Dealurile de Vest.

Vremea în Capitală

În București, ziua de sâmbătă va fi toridă, cu maxime de 34 de grade și cer predominant senin. Minimele vor coborî până la 16 grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat.

Cum va fi pe litoral

Vreme frumoasă, cu cer mai mult senin. Maximele se vor încadra între 26 și 30 de grade Celsius, iar minimele între 19 și 21 de grade. Temperatura apei mării va fi ideală pentru scăldat, 23–25 de grade.

Vremea la munte

Vreme caldă, cu înnorări și averse locale după-amiaza și în cursul nopții, mai ales în masivele sud-vestice. Vântul va sufla slab și moderat.

Potrivit ANM, a doua parte a lunii august va aduce temperaturi și mai ridicate, mai ales în vest și sud-vest, în timp ce în est și sud-est valorile termice se vor apropia de normalul perioadei.