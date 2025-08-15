Video Zaharova îl ia peste picior pe Zelenski și sugerează că s-a transformat într-un elan: „Nu mai știe ce să inventeze”

După ce, într-o transmisiune TV, a fost surprins un elan plimbându-se prin Anchorage, orașul unde se vor întâlni vineri liderii Donald Trump și Vladimir Putin, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova, l-a ironizat pe Volodimir Zelenski, sugerând că animalul ar fi chiar liderul de la Kiev.

„Zelenski nu mai știe ce să inventeze”, a remarcat Zaharova cu ironie, scrie EurAsia Daily.

Întâlnirea, programată pentru vineri, la ora 22.00, ora României, la Baza americană Elmendorf-Richardson, situată în apropiere de Anchorage, are loc într-un moment sensibil pentru relațiile internaționale, în contextul în care SUA încearcă din nou să joace rolul de mediator într-un conflict care a marcat întreaga ordine globală: invazia rusă în Ucraina.

Oleksandr Merezhko, deputat ucrainean și președinte al comitetului parlamentar pentru afaceri externe al țării, afirmă că nu are „așteptări mari” înainte de întâlnirea de astăzi dintre Trump și Putin.

Vorbind pentru BBC, Merezhko spune că summitul din Alaska este „deja o victorie diplomatică” pentru președintele rus Vladimir Putin.

Trump l-a adus „în lumina reflectoarelor”, spune Merezhko.

„Nu mă aștept la rezultate tangibile din simplul motiv că Putin nu vrea să oprească războiul. Scopul său este să distrugă Ucraina, iar Trump nu pare dornic să impună sancțiuni Rusiei și celor care o sprijină”, afirmă deputatul ucrainean.