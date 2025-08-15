Bolojan, interviu pentru Bloomberg: „Următoarele 6 luni sunt decisive. Riscul de incapacitate de plată e mare”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă Guvernul nu va reduce rapid cheltuielile excesive din ultimii ani.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că următoarele șase luni vor fi decisive pentru aplicarea unor măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulțumirilor populației și tensiunilor din coaliția de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari. Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte negativ”, a declarat Bolojan în interviul pentru Bloomberg. El a insistat că „trebuie să luăm toate aceste reforme în succesiune rapidă” și că „dacă prima serie de măsuri fiscale nu este urmată de alte măsuri corective, vom ajunge din nou de unde am plecat”.

Anul trecut, deficitul bugetar al României a depășit 9% din PIB, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Actualul Guvern a inițiat un pachet amplu de reducere a cheltuielilor și creștere a impozitelor, cu obiectivul de a coborî deficitul sub 6% în 2026.

„Simbol al austerității” și nevoia de stabilitate politică

Bloomberg îl descrie pe Ilie Bolojan drept „simbol al austerității” și notează că premierul consideră aceste măsuri esențiale și pentru a evita retrogradarea ratingului suveran al României la categoria „junk”.

Bolojan a subliniat că stabilitatea politică este vitală în următorii ani: „Actuala coaliție trebuie să rămână unită până în 2028. Este singura soluție pentru a depăși următorul an și jumătate dificil și pentru a crea premisele unei redresări economice”.

Evaluatorii internaționali privesc cu atenție situația României. S&P Global Ratings a confirmat recent cel mai scăzut rating de investiții al țării, cu perspectivă negativă, iar Fitch Ratings urmează să facă o evaluare vineri. Moody’s va analiza situația în septembrie.

Creșterea TVA, o decizie pentru a evita „colapsul total”

Premierul a apărat majorarea TVA și reducerea fondurilor pentru consum, măsuri care vor încetini economia, dar, spune el, erau inevitabile: „Dacă nu am fi făcut acest lucru, în loc de o încetinire, am fi avut mai devreme sau mai târziu un colaps total”.