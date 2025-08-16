Țiriac, trădat? Un campion olimpic și-a scos la vânzare mașina primită cadou de la omul de afaceri

Anul trecut, după încheierea Jocurilor Olimpice, medaliații români au primit din partea lui Ion Țiriac câte o mașină. Campionii au fost recompensați cu Hyundai Ioniq 5 (în valoare de 52.500 de euro), cei care au luat argintul s-au ales cu un Hyundai Kona (25.500 de euro), iar medaliații cu bronz au primit câte un Hyundai Bayon (20.000 de euro) de la miliardarul român.

Chiar dacă unii dintre aceștia au ales să nu folosească automobilele, cazul lui David Popovici, sportivii noștri și-au păstrat automobilele pe post de trofeu, mai ales că acestea sunt personalizate cu mozaicul Jocurilor Olimpice, numele câștigătorului și medalia cucerită. Însă Andrei Cornea, campionul olimpic de la canotaj, a decis să înstrăineze mașina, scoțând-o la vânzare pe un site de specialitate.

Pentru că a câștigat aurul la dublu vâsle (alături de Marian Enache), Andrei Cornea a fost recompensat de Ion Țiriac cu un Hyundai Ioniq 5 electric, mașină al cărui preț se ridică la 52.500 de euro, scrie gsp.ro. La un an după ce a primit mașina, Andrei Cornea a decis să o scoată la vânzare, la prețul de 38.000 de euro, având în vedere că aceasta are la bord 29.000 km efectuați într-un an. Autoturismul are 325 de cai putere și o autonomie de 519 km.