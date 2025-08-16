Cum să-ți protejezi stomacul în vacanță. Sfaturile esențiale ale gastroenterologilor

Vacanțele de vară vin cu multă bucurie, dar și cu riscuri mai puțin evidente pentru sănătate. În timpul călătoriilor, sistemul digestiv este adesea pus la încercare din cauza alimentației diferite, a apei din surse necunoscute și a schimbărilor de rutină. Știm cât de neplăcut poate fi să ai probleme digestive când vrei să te relaxezi, iar diareea călătorului, constipația sau indigestia sunt printre cele mai frecvente neplăceri.

Specialiștii în gastroenterologie atrag atenția că multe dintre aceste afecțiuni pot fi prevenite cu măsuri simple, de la alimentația corectă și hidratare până la alte strategii utile pe care le vei descoperi în continuare. Află cum să-ți protejezi sănătatea digestivă și să te bucuri pe deplin de vacanță sau călătorie fără griji și disconfort!

Cauzele problemelor digestive în călătorii, explicate de gastroenterologi

„Mulți pacienți se confruntă cu probleme digestive în timpul călătoriilor, deoarece sunt expuși la alimente și surse de apă necunoscute, la diferențe în igienă și condițiile sanitare, precum și la schimbări de rutină”, explică dr. Franjo Vladic, gastroenterolog american la Cleveland Clinic, citat de The Guardian.

Multe dintre aceste probleme apar pentru că „oamenii nu iau măsuri de precauție de bun-simț”, adaugă dr. Michael Camilleri, gastroenterolog și profesor de medicină la Mayo Clinic.

Care sunt cele mai frecvente probleme gastrointestinale legate de călătorii

Înțelegerea cauzelor care pot afecta sănătatea digestivă în timpul deplasărilor ne ajută să fim mai pregătiți și să recunoaștem mai ușor simptomele care pot apărea. Problemele gastrointestinale asociate călătoriilor sunt diverse și pot varia ca intensitate și durată, de la disconfort ușor până la afecțiuni care pot afecta serios experiența vacanței sau a deplasării în țară ori străinătate, din diverse motive.

Pentru a-ți oferi o imagine clară, vom detalia cele mai frecvente tulburări digestive întâlnite în timpul călătoriilor, explicate de specialiști.

Diareea călătorului

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), cea mai previzibilă boală asociată cu călătoriile este diareea călătorului. Aceasta afectează între 30% și 70% dintre persoanele care călătoresc într-o perioadă de două săptămâni, în funcție de sezonul în care are loc deplasarea. Cel mai frecvent, diareea apare în urma consumului de alimente sau apă contaminate cu bacterii sau virusuri.

Potrivit centrului de sănătate al Universității Indiana din Bloomington, simptomele pot apărea brusc și pot dura între trei și cinci zile. Pe lângă scaunele diareice, pot apărea crampe abdominale, greață, vărsături și febră.

Constipația

O altă problemă digestivă des întâlnită în timpul călătoriilor este constipația. Aceasta este adesea cauzată de modificarea rutinei zilnice, în special a dietei (aportul de fibre și lichide), dar și de mobilitatea redusă din cauza drumurilor lungi sau a condițiilor de călătorie, explică dr. Michael Camilleri. Uneori, oamenii evită să meargă la toaletă din lipsa accesului facil, ceea ce agravează și mai mult problema.

Alte probleme

Printre alte tulburări digestive frecvente în timpul călătoriilor se numără modificările tranzitului intestinal, gaze intestinale excesive, balonare și indigestie, spune dr. Aditi Stanton, medic gastroenterolog american acreditat din cadrul rețelei Gastro Health din Ohio. Ea adaugă că deplasările pot agrava și afecțiuni preexistente, cum ar fi sindromul de colon iritabil (IBS).

Cum poți evita problemele gastrointestinale în timpul călătoriilor

Acum că am identificat principalele probleme gastrointestinale cu care te poți confrunta în timpul călătoriilor, următorul pas este să aflăm cum le putem preveni eficient. Adoptarea unor obiceiuri simple și o planificare atentă pot face diferența între o vacanță plăcută și una marcată de disconfort.

Următoarele recomandări ale specialiștilor te vor ajuta să-ți menții sănătatea digestivă și să eviți neplăcerile frecvente din timpul deplasărilor.

1. Menține-ți rutina alimentară, pe cât posibil

Călătoriile dau peste cap rutina zilnică, iar acest lucru poate afecta negativ sistemul digestiv. Menținerea unor obiceiuri alimentare cât de cât constante poate reduce riscul de disconfort.

„Când ești pe drum, mănânci mai des în oraș, apelezi la fast-food sau consumi mai puține fructe, legume și fibre”, explică dr. Aditi Stanton. De aceea, este important să te hidratezi corespunzător, să alegi mese echilibrate și să fii atent la cantitatea de alcool și cofeină consumată.

2. Ce să pui în bagaj pentru a preveni problemele digestive în vacanță

Dacă ai tendința să suferi de probleme digestive în timpul călătoriilor, e bine să îți pregătești dinainte un „kit de urgență”. „Ia cu tine tot ce îți trebuie pentru a-ți menține rutina normală, plus câteva lucruri de rezervă”, recomandă dr. Stanton.

Pe lângă medicația obișnuită, poți lua în considerare:

suplimente cu fibre,

probiotice,

medicamente împotriva refluxului gastroesofagian,

medicamente antidiareice,

soluții de rehidratare orală sau cu electroliți.

Dacă suferi de o afecțiune cronică precum boala Crohn, sindromul de colon iritabil (IBS), colită ulcerativă sau boala de reflux gastroesofagian (GERD), este recomandat să consulți medicul înainte de a pleca, pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri speciale de precauție.

3. Ce alimente să eviți în vacanță ca să nu te îmbolnăvești

Evită alimentele și băuturile care ar putea fi contaminate cu bacterii sau virusuri. Deși pare un sfat de bun simț, uneori este dificil să identifici alimentele nesigure.

Potrivit dr. Vladic, cele mai riscante sunt:

carnea și fructele de mare crude sau insuficient preparate,

fructele și legumele decojite dinainte,

apa de la robinet netratată,

cuburile de gheață făcute din apă netratată.

Pentru a reduce riscul de contaminare, dr. Camilleri recomandă:

consumul de alimente bine gătite și servite fierbinți, evitarea apei de la robinet, cu excepția cazurilor în care o sursă de încredere îți spune că este sigură, renunțarea la alimentele care au stat ore întregi expuse la temperaturi ambientale, și, desigur, spălarea mâinilor după folosirea toaletei și înainte de fiecare masă – obiceiuri care ar trebui urmate și acasă.

Protejează-ți sănătatea digestivă și bucură-te de fiecare clipă a vacanței

Vacanța este momentul în care ne dorim să ne relaxăm, să descoperim locuri noi și să creăm amintiri de neuitat. Cu puțină atenție și câteva obiceiuri sănătoase, problemele digestive nu trebuie să-ți umbrească experiența. Adoptă recomandările specialiștilor, fii pregătit și pune sănătatea ta pe primul loc – astfel, te vei putea bucura pe deplin de fiecare aventură, fără griji sau disconfort.

Planificarea și prevenția sunt cele mai bune arme pentru a călători liniștit. Alege inteligent, hidratează-te, mănâncă echilibrat și nu uita să consulți medicul dacă ai afecțiuni digestive preexistente. Vacanța ta merită să fie o perioadă de bucurie, nu de bătăi de cap!