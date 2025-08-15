Un astrofizician de la Harvard face o declarație șoc: o navă spațială extraterestră „ostilă” se îndreaptă cu viteză spre Pământ

Un profesor de astrofizică de la Harvard susține că un obiect misterios, catalogat de NASA drept cometă, ar fi de fapt o navă-mamă extraterestră „ostilă”.

NASA a detectat la începutul lunii iulie un corp interstelar de câteva mile diametru, care traversează sistemul nostru solar cu 37 de mile pe secundă și pe care l-a denumit 3I/ATLAS. Majoritatea astronomilor consideră că acesta este o cometă inofensivă, deși câțiva cercetători explorează și ipoteze mai neobișnuite.

Într-o lucrare de cercetare, profesorul Avi Loeb și colegii săi, Adam Crowl și Adam Hibberd, de la Initiative for Interstellar Studies din Londra, avansează o teorie detaliată despre cine sau ce ar putea fi acest vizitator intergalactic, scrie Daily Mail.

Ei speculează că, departe de a fi o cometă, obiectul ar putea fi o navă-mamă uriașă dintr-o planetă îndepărtată, echipată cu o tehnologie mult mai avansată decât a noastră.

Loeb și asociații săi au identificat opt anomalii legate de 3I/ATLAS, pentru a-și susține teoria neobișnuită, incluzând dimensiunea, traiectoria și comportamentul obiectului. Cercetătorii au insistat că fiecare anomalie, luată separat, este extrem de rară din punct de vedere statistic și că, puse împreună, sugerează puternic că o inteligență necunoscută controlează obiectul spre noi.

„O întâlnire cu o tehnologie extraterestră interstelară este o întâlnire pe nevăzute de proporții astronomice”, a declarat prof. Loeb pentru Daily Mail. „Nu știi cu ce te vei confrunta, pentru că imaginația noastră este limitată de experiența de pe Pământ.”

Care sunt anomaliile identificate de astrofizician

Prima se referă la lipsa „cozii”. Cometele sunt propulsate prin spațiu de gravitație și radiația solară. Aceasta din urmă transformă gheața de la suprafața cometei în gaz, iar împreună cu praful transportat, formează o coadă vizibilă.

Loeb spune că este „nedumerit” că obiectul a avut „o accelerare semnificativă negravitațională” fără să prezinte o astfel de coadă. De asemenea, îl neliniștește orbita sa „retrogradă” neobișnuită în jurul Soarelui (adică se mișcă împotriva fluxului obișnuit al sistemului solar).

Acest lucru ar putea fi, spune el, „o manevră defensivă” a piloților extratereștri pentru a face mai dificilă interceptarea navei de către rachete lansate de pe Pământ.

Traiectoria lui 3I/ATLAS înseamnă și că va trece relativ aproape de Venus, Marte și Jupiter – o coincidență puțin probabilă statistic, dar, observă el, perfectă pentru a spiona celelalte planete din sistemul nostru solar, ca un fel de agent extraterestru.

El mai subliniază că 3I/ATLAS va atinge „periheliul” – punctul cel mai apropiat de Soare – pe partea opusă a Soarelui față de Pământ.

Acest lucru, spune Loeb, „ar putea fi intenționat pentru a evita observațiile detaliate de la telescoapele de pe Pământ”. Ar putea, avertizează el, să permită lansarea în secret de „sonde” sau alte „dispozitive” pentru invadare sau infiltrare – sau chiar schimbarea direcției pentru a vizita Pământul, ajungând cu puțin timp de avertizare, posibil chiar la sfârșitul lui noiembrie.

Unii critici, deși sunt de acord cu el că oamenii de știință ar trebui să fie mai puțin sceptici față de cercetările despre viață extraterestră, îl acuză pe Loeb că selectează datele convenabile pentru a-și susține argumentul.

Zilele trecute, NASA a publicat o imagine realizată de Telescopul Spațial Hubble, pe care a descris-o drept „cea mai clară imagine realizată vreodată” a lui 3I/ATLAS.

Imaginea este totuși neclară (ceea ce nu e surprinzător, având în vedere că arată ceva aflat la 277 de milioane de mile distanță), dar NASA susține că sugerează că obiectul este o cometă, deoarece pare să prezinte un „cocon de praf în formă de lacrimă” desprins din nucleul său solid și înghețat.

Profesorul Loeb rămâne însă ferm: nu există încă dovezi clare că obiectul are coada de praf specifică unei comete. Verdictul nu este încă dat, insistă el.

Alți cercetători sunt sceptici

Pe termen lung, Loeb susține că ar trebui să tratăm toate obiectele interstelare care intră în sistemul solar ca pe posibile creații extraterestre. El crede că guvernele ar trebui să colaboreze printr-un organism internațional.

Majoritatea colegilor săi consideră, însă, că 3I/ATLAS este, de fapt, o cometă. Ei cred că aceasta a rătăcit prin spațiu timp de miliarde de ani, accelerată de „efectul catapultă” gravitațional al nenumăratelor stele pe lângă care a trecut. Viteza sa actuală, de 130.000 mph, o face cea mai rapidă cometă înregistrată vreodată, spune NASA.

Unii astronomi sunt deranjați că Loeb, în opinia lor, „trădează” comunitatea științifică intrând în domeniul SF. Astronomul Chris Lintott, de la Universitatea Oxford, spune că acesta debitează „prostii”.

Loeb spune că vom avea o idee mult mai clară despre ce este exact 3I/ATLAS atunci când va putea fi observat – posibil chiar spre sfârșitul acestei luni – de Telescopul Spațial James Webb.