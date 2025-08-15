O monedă biblică descoperită la Ierusalim amintește de una dintre profețiile lui Iisus

O monedă de aproape 2.000 de ani, purtând simboluri religioase și inscripții profetice, a fost descoperită la Ierusalim. Aceasta a fost emisă la doar câteva decenii după crucificarea lui Iisus.

Arheologii care cercetează siturile istorice din Ierusalim au făcut o descoperire remarcabilă: o monedă de bronz veche de aproximativ 2.000 de ani, datând din perioada 69-70 d.Hr., cu doar câteva decenii după crucificarea lui Iisus. Artefactul biblic a fost emis de rebelii evrei în al patrulea an al Marii Revolte împotriva dominației romane, chiar înainte ca orașul să fie asediat și Templul să fie distrus.

Marea Revoltă, cunoscută și ca Primul Război Iudeo-Roman, a reprezentat o reacție masivă a populației evreiești împotriva opresiunii romane, care includea impozite excesive și tensiuni religioase. Deși rebelii au obținut succese inițiale, forțele romane au reușit să recâștige controlul, iar evenimentul s-a încheiat tragic în 73 d.Hr., odată cu căderea Masadei, lăsând în urmă mii de victime și numeroși supraviețuitori luați sclavi sau exilați.

Moneda descoperită poartă o semnificație aparte. Pe avers se află o inscripție în ebraica veche: „LeGe’ulat Zion”, care se traduce prin „Pentru răscumpărarea Sionului”, exprimând speranța și dorința de mântuire a rebelilor în ultimele luni ale revoltei, iar pe revers sunt reprezentate un lulav și două etrogs, simboluri asociate sărbătoriii Sukkot, în cadrul căreia se comemorează cei 40 de ani de peregrinare ai israeliților prin deșert după ieșirea din Egipt, notează DailyMail.

Cercetătorii sugerează că aceste imagini ritualice ar fi putut să insufle credința într-un miracol și să mențină moralul populației în fața amenințării iminente a distrugerii.

Profeţia lui Iisus

Evenimentele din acea perioadă sunt legate direct de profețiile lui Iisus, care a prezis căderea Templului din Ierusalim în Evanghelii, spunând că nu va rămâne piatră pe piatră. Aceste pasaje, găsite în Matei, Marcu și Luca, sunt considerate a fi o prezicere a distrugerii Templului de către romani în anul 70 d.Hr.

Moneda a fost descoperită în apropierea colțului sud-vestic al Muntelui Templului, în timpul săpăturilor conduse de Autoritatea pentru Antichități din Israel (IAA). Yanniv David Levy, cercetător și curator în departamentul de monede al IAA, a explicat că moneda este bine conservată și prezintă, pe avers, un model de cupă înconjurat de inscripția „LeGe’ulat Zion”.

Aceasta a fost găsită într-o fortificație masivă, săpată prin exploatarea carierelor și care separa Orașul lui David de zona Muntelui Templului și de Ophel.

Cercetările sugerează că șanțul, folosit de-a lungul a mii de ani, a avut inițial scopul de a proteja partea rezidențială a orașului de acropolele fortificate din nord, unde se aflau palatul și Templul.

Construcția sa reprezenta o realizare inginerească impresionantă, demonstrând puterea conducătorilor Ierusalimului și capacitatea lor de a remodela peisajul urban în scop defensiv. Șanțul, cu o adâncime de cel puțin 30 de picioare și o lățime de aproximativ 100 de picioare, denotă resurse considerabile și organizare complexă.

Moneda veche de 200 de ani nu este doar un artefact, ci și o mărturie a unui moment crucial din istoria Ierusalimului, întărind legătura dintre evenimentele istorice și profețiile biblice ale lui Iisus.