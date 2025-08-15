search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

O monedă biblică descoperită la Ierusalim amintește de una dintre profețiile lui Iisus

0
0
Publicat:

O monedă de aproape 2.000 de ani, purtând simboluri religioase și inscripții profetice, a fost descoperită la Ierusalim. Aceasta a fost emisă la doar câteva decenii după crucificarea lui Iisus.

Moneda datează din perioada 69-70 d.Hr. FOTO: Israel Antiquities Authority
Moneda datează din perioada 69-70 d.Hr. FOTO: Israel Antiquities Authority

Arheologii care cercetează siturile istorice din Ierusalim au făcut o descoperire remarcabilă: o monedă de bronz veche de aproximativ 2.000 de ani, datând din perioada 69-70 d.Hr., cu doar câteva decenii după crucificarea lui Iisus. Artefactul biblic a fost emis de rebelii evrei în al patrulea an al Marii Revolte împotriva dominației romane, chiar înainte ca orașul să fie asediat și Templul să fie distrus.

Marea Revoltă, cunoscută și ca Primul Război Iudeo-Roman, a reprezentat o reacție masivă a populației evreiești împotriva opresiunii romane, care includea impozite excesive și tensiuni religioase. Deși rebelii au obținut succese inițiale, forțele romane au reușit să recâștige controlul, iar evenimentul s-a încheiat tragic în 73 d.Hr., odată cu căderea Masadei, lăsând în urmă mii de victime și numeroși supraviețuitori luați sclavi sau exilați.

Moneda descoperită poartă o semnificație aparte. Pe avers se află o inscripție în ebraica veche: „LeGe’ulat Zion”, care se traduce prin „Pentru răscumpărarea Sionului”, exprimând speranța și dorința de mântuire a rebelilor în ultimele luni ale revoltei, iar pe revers sunt reprezentate un lulav și două etrogs, simboluri asociate sărbătoriii Sukkot, în cadrul căreia se comemorează cei 40 de ani de peregrinare ai israeliților prin deșert după ieșirea din Egipt, notează DailyMail.

Cercetătorii sugerează că aceste imagini ritualice ar fi putut să insufle credința într-un miracol și să mențină moralul populației în fața amenințării iminente a distrugerii.

Profeţia lui Iisus

Evenimentele din acea perioadă sunt legate direct de profețiile lui Iisus, care a prezis căderea Templului din Ierusalim în Evanghelii, spunând că nu va rămâne piatră pe piatră. Aceste pasaje, găsite în Matei, Marcu și Luca, sunt considerate a fi o prezicere a distrugerii Templului de către romani în anul 70 d.Hr.

Moneda a fost descoperită în apropierea colțului sud-vestic al Muntelui Templului, în timpul săpăturilor conduse de Autoritatea pentru Antichități din Israel (IAA). Yanniv David Levy, cercetător și curator în departamentul de monede al IAA, a explicat că moneda este bine conservată și prezintă, pe avers, un model de cupă înconjurat de inscripția „LeGe’ulat Zion”.

Şantierul arheologic unde a fost descoperită modeda. FOTO: Israel Antiquities Authority
Şantierul arheologic unde a fost descoperită modeda. FOTO: Israel Antiquities Authority

Aceasta a fost găsită într-o fortificație masivă, săpată prin exploatarea carierelor și care separa Orașul lui David de zona Muntelui Templului și de Ophel.

Cercetările sugerează că șanțul, folosit de-a lungul a mii de ani, a avut inițial scopul de a proteja partea rezidențială a orașului de acropolele fortificate din nord, unde se aflau palatul și Templul.

Construcția sa reprezenta o realizare inginerească impresionantă, demonstrând puterea conducătorilor Ierusalimului și capacitatea lor de a remodela peisajul urban în scop defensiv. Șanțul, cu o adâncime de cel puțin 30 de picioare și o lățime de aproximativ 100 de picioare, denotă resurse considerabile și organizare complexă.

Moneda veche de 200 de ani nu este doar un artefact, ci și o mărturie a unui moment crucial din istoria Ierusalimului, întărind legătura dintre evenimentele istorice și profețiile biblice ale lui Iisus.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
stirileprotv.ro
image
Cum arată ACUM Corina Dănilă. Ce intervenție și-a făcut: „Medicul a zis că da, trebuia să facem asta”
gandul.ro
image
Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: 'A venit timpul să punem capăt războiului'
mediafax.ro
image
Ea este Madia, mama eroină care și-a dat viața pentru fetița ei de 5 ani. Tânăra a murit lovită de o creangă de copac în parc, după ce și-a împins copilașul din calea ei
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul lumii
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
observatornews.ro
image
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații are, de fapt
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Țara în care Duster se vinde ca pâinea caldă, cu liste de așteptare până în 2026
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Zi decisivă pentru pensii și economie! Se decide astăzi soarta României
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Serialul care face senzație pe Netflix. Toată lumea îl urmărește, e pe locul 2 in topul celor mai vizionate producții
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?