Jucătorul francez de tenis Terence Atmane (23 de ani, 136 ATP) este „intrusul” pătruns în sferturile de finală ale turneului ATP de Cincinnati, aflat în desfășurare în SUA, o competițție de „încăzire” pentru US Open, ultimul Mare Șlem al anului.

Bertrand Russell a spus că oamenii proști sunt întotdeauna foarte încrezători, în timp ce oamenii inteligenți sunt plini de îndoieli. Este dificil să numești pe cineva „prost” fără menajamente, mai ales în lumea tenisului. Dimpotrivă, Terence Atmane, capul de afiș la Openul de la Cincinnati din 2025, este o persoană extrem de inteligentă. IQ-ul său, un monstruos 158, vorbește de la sine. Un potențial enorm care a avut nevoie de pricepereaa lui Guillaume Peyre, un antrenor experimentat.

„Într-o noapte, în jurul orei 3:00 dimineața, am experimentat un fel de paralizie. Nu-mi puteam mișca corpul și am crezut că a venit momentul meu. De atunci, am decis să lupt cu anxietatea și depresia cu toate puterile mele”, a spus în 2023 Atmane, pe atunci în vârstă de 21 de ani. Un tânăr care se confruntase deja cu probleme mult mai grave decât o minge de break irosită.

În prezent clasat pe locul 136, dar va fi cel puțin pe locul 93 datorită sferturilor de finală de la Cincinnati, Atmane a avut îndoieli. Perioada dinaintea deplasării în America fusese orice altceva decât ceva pozitiv pentru francez. În februarie și martie, acumulase cinci înfrângeri consecutive, coborând pe locul 180 în clasament. Sosirea lui Peyre în viața lui („Mi-a spus că sunt o bestie; felul în care vorbește cu mine îmi dă încredere”), l-a ajutat să renăscă. Două titluri challenger, la Guangzhou și în Busan, i-au permis să revină în Top 130 în lume. Un clasament adecvat pentru a juca cel puțin în calificările celor mai importante turnee.

Atmane a intrat în turneul de calificare de la Cincinnati ca favorit 23. Trei victorii fără a pierde niciun set i-au permis să ajungă pe tabloul principal cu un serviciu puternic și un forehand constant de top. L-a învins în „optimi” pe americanul Taylor Fritz (27 de ani), numărul 4 mondial.

Cei mai inteligenți oameni din istorie

Ce înseamnă IQ 158? O cifră fabuloasă. Recunoscutul fizician şi creatorul teoriei relativităţii Albert Einstein este socotit al doilea cel mai inteligent om din istorie, cu un IQ între 160-225. Kim Ung-yong (născut pe 8 martie 1962, la Seul, Coreea de Sud) este un fost copil-minune coreean. Kim este menționat în Guinness World Records ca având „cel mai mare IQ", de 210.

După alte surse, William James Sidis (n. 1 aprilie 1898, New York City, New York, SUA – d. 17 iulie 1944, Boston, SUA) a fost un copil-minune american, cu abilități matematice remarcabile și care stăpânea multe limbi străine. Se pare că a fost persoana cu cel mai mare IQ. A fost considerat cel mai inteligent om care a trăit vreodată. Coeficientul său de inteligență era între 250-300.

O altă listă îl clasează pe Johann Goethe drept cel mai deştept om din istorie, cu un IQ între 210-225. Acesta a creat prima teorie a evoluţiei, a pus bazele chimiei şi a fost un geniu literal, abilitate reflectată în opera „Faust”.

Ce este IQ-ul

Coeficientul de inteligenţă (IQ - intelligence quotient), concept ce a fost inventat de Wilhelm Stern (1871-1938) în 1912, este un instrument de măsură a performanţei intelectuale a unei persoane.

Au existat încercări ale unor psihologi de a evaluat IQ-ul unor genii, ca Mozart, Goethe ori Einstein. S-au bazat pe date biografice în întreprinderea lor. IQ-ul lui Einstein a fost estimat. Această estimare nu reprezintă exact IQ-ul lui Einstein, ci o plajă probabilă de valori.

Există o scară a valorilor ce corespund coeficientului de inteligenţă, care are următoarea semnificaţie:

IQ / Semnificaţia

peste 140 / excelent

120-139 / foarte bun

110-119 / bun

90-109 / mediu, normal

80-89 / scăzut

70-79 / foarte scăzut

sub 69 / extrem de scăzut