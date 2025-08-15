Video Precizie incredibilă: un lunetist ucrainean a stabilit un record, eliminând doi ruși de la 4 km, cu ajutorul AI

Un lunetist ucrainean ar fi doborât doi militari ruși de la 4 kilometri distanță, folosind o pușcă de calibru mare, o dronă și inteligență artificială, stabilind astfel un nou record mondial de distanță pentru o lovitură confirmată în luptă.

Un militar ucrainean ar fi atins cea mai impresionantă performanţă înregistrată vreodată pe un câmp de luptă, după ce a reușit, potrivit presei de la Kiev, să elimine doi soldați ruși aflați la o distanță de nu mai puțin de patru kilometri.

Reușita, prezentată ca record mondial, a fost realizată cu ajutorul unei tehnologii care combină tragerea indirectă cu sprijinul unei drone de observație și utilizarea unei aplicații de inteligență artificială (AI) pentru reglarea tirului.

O filmare video - distribuită pe rețelele sociale - surprinde aproximativ 30 de secunde în care lunetistul trage cel puțin cinci focuri către o clădire îndepărtată. Arma folosită este modelul ucrainean „Aligator”, o pușcă anti-material Snipex, cu calibru de 14,5 mm, concepută să lovească ținte ușor blindate, fortificații sau echipamente, având o rază maximă de acțiune declarată de 7.000 de metri.

„Precizie incredibilă și record mondial actualizat în ceea ce privește distanța de lovire! Un lunetist ucrainean a eliminat doi militari ruși de la o distanță de 4000 de metri. Glonțul a trecut prin fereastra din spatele căreia se aflau ocupanții (la stânga țevii)”, a transmis jurnalistul ucrainean Yurii Butusov, cel care a publicat imaginile.

Lovitura ar fi fost dată pe 14 august 2025, în zona frontului Pokrovsk–Mirnograd, din regiunea Donețk.

Potrivit aceluiaşi jurnalist, „lovitura record a fost realizată pe 14 august 2025 cu ajutorul inteligenței artificiale, sub coordonarea complexului BPlA, cu o pușcă de calibru 14,5 mm Aligator”. Militarul face parte, potrivit lui Butusov, din unitatea de elită de lunetişti „Privid”.

Eficiență impresionantă: în decursul unui an de îndeplinire a misiunilor de luptă în apărarea acestei direcții, au fost deja eliminați aproape 1000 de militari ai Forțelor Armate ale Federației Ruse!”, a mai scrist jurnalistul pe Telegram.

Nu este pentru prima dată când Ucraina revendică un record mondial la categoria distanță de lovire. Tot Kievul susținea și precedentul record, o lovitură de la 3.800 de metri atribuită în 2023 unui lunetist din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Vă reamintim că Ucraina a investit masiv în ultimii ani în dotarea cu puști de lunetist, muniție dedicată și sisteme optice performante. Dezvoltarea dronelor de recunoaștere echipate cu camere termice i-a obligat însă pe operatorii lunetiști să adopte tactici noi și să apeleze tot mai mult la tehnologie, inclusiv la aplicații bazate pe inteligență artificială.