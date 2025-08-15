CTP ironizează negocierile Trump-Putin din Alaska: „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu privește cu scepticism summitul de pace dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat vineri în Alaska. În opinia sa, așteptările legate de această întâlnire sunt iluzorii și periculoase.

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu pune sub semnul întrebării utilitatea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat vineri în Alaska, ironizând entuziasmul cu care unii așteaptă această întâlnire.

„Unde e Rusia”

Cristian Tudor Popescu a comentat într-o postare pe rețelele de socializare „întâlnirea-mamut din Alaska”, despre care afirmă că „ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii o așteaptă”.

Sub titlul „Unde e Rusia”, jurnalistul face trimitere la o scenă recentă din Anchorage, Alaska, unde ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a ajuns purtând un pulover cu inscripția „СССР”, echivalentul rusesc al „URSS”.

„Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii așteaptă întâlnirea-mamut din Alaska. Aceștia uită, iar Trump se face că uită, înțelepciunea rusească a lui Putin, reamintită de tricoul cu CCCP îmbrăcat de Lavrov: Acolo unde se cacă Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne. Ce-am înșfăcat, nu dăm înapoi”, a scris CTP.

Summitul și reacțiile internaționale

Întâlnirea dintre Trump și Putin este programată să aibă loc în Anchorage și are drept obiectiv încheierea conflictului ruso-ucrainean.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat însă excluderea Ucrainei din acest nou format de negocieri, avertizând că „orice soluție care nu include Ucraina este o soluție împotriva păcii”.

Trump a declarat că există „o șansă foarte bună” ca, după summitul de vineri, să urmeze o a doua întâlnire cu Putin, „mai productivă decât prima”, la care ar putea participa și Zelenski. Potrivit președintelui american, discuțiile de vineri vor „pregăti terenul” pentru viitoarele negocieri.

Divergențe pe tema teritoriilor ocupate

Anterior, Trump a sugerat că un acord de pace ar putea presupune „un schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina. Ideea a fost respinsă categoric de Zelenski, care a reafirmat că „ucrainenii nu vor ceda pământ ocupanților” și că poziția țării în privința teritoriilor este stipulată clar în Constituția Ucrainei.