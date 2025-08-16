Dan Alexa a pus oficial capăt celei de-a două căsnicii, după ce și-a prins soția că-i pune coarne

Dan Alexa, fost internațional, actualmente antrenorul celor de la Poli Timișoara, a divorțat de partenera de viață, după o căsnicie controversată care a durat nu mai puțin de șase ani.

Cei doi s-au separat în urma unui mare scandal în spațiul public, după ce Dan Alexa a acuzat-o pe Andrada că ar fi avut o escapadă amoroasă cu Alex Bodi, cunoscut om de afaceri din Capitală.

„Bănuiam. Era schimbat comportamentul. De când am început, am aflat în 3 nopți și 4 zile. Eu am filmat ce a apărut (n.r. în presă). Nu e confortabil, dar asta e viața. A fost greu, dar acum sunt chiar liniștit. Îmi pare rău de fiul meu, dar asta e altă poveste.

Mi-a luat nevasta. E greu să mai emit o discuție cu el. Dar nu cred că așa trebuie pusă problema. Bodi nu mi-e prieten, sigur nu-mi va fi vreodată!”, a declarat Dan Alexa, la Kanal D, în urmă cu câteva luni.

„Custodia băiețelului nostru va fi comună!”

În primă fază, Dan Alexa și Andrada nu s-au înțeles în privința termenilor de divorț. Cei doi și-au adresat diverse injurii și urmau să ajungă în instanță pentru a pune punct scandalului. Într-un final, cei doi au ajuns la un acord, iar divorțul s-a produs la notar, pe cale amiabilă.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan. Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta!”, a declarat Dan Alexa, conform Cancan.

Dan Alexa a mai trecut printr-un divorț în anul 2016, atunci când s-a separat de Izabela, femeia alături de care are doi copii.