Vineri, 15 August 2025
Adevărul
Video Cum s-a produs accidentul în care o familie a fost spulberată la Târgu Frumos. Bărbatul a murit, femeia și fiicele sunt în stare gravă

Publicat:

Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt rănite grav în urma unui accident care a avut loc în afara localității Târgu Frumos, în Iași. 

Tragedie aproape de Târgu Frumos FOTO: Ziarul de Iași
Tragedie aproape de Târgu Frumos FOTO: Ziarul de Iași

O persoană a murit, iar alte trei au necesitat îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs, joi, pe DN 28 A, la ieşirea din oraşul Târgu Frumos spre Paşcani, între un autoturism şi un TIR.

‘În urma coliziunii au rezultat patru victime, iar autoturismul a luat foc. Cele patru persoane implicate în eveniment rutier sunt doi adulţi şi doi minori.

Este vorba despre un cuplu din Iași, Cătălina și Andrei, care împreună cu cele două fetițe plecau într-o binemeritată vacanță.

La volanul unui autoturism Mazda era femeia, care conducea un autoturism ce tracta o rulotă. Într-o curbă rulota a prins balans, iar șoferița nu a mai reușit să redreseze mașina, intrând în coliziune cu un ansamblul format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, condus de un bărbat de 50 de ani. Pe înregistrare se observă cum o autobetonieră pătrunde ușor pe contrasens, în curbă, și pare să agațe rulota tractată.

Autobetoniera își continuă deplasarea, femeia pierde controlul volanului și ajunge pe contrasens, iar mașina în care se află familia ei este zdrobită de TIR. Oamenii legii sunt de părere că vinovat în acest caz este șoferul autobetonierei.

„Eram la volan. Rulota a făcut tangaj și mi-a împins mașina pe contrasens, exact în fața mea, la trei metri. N-am avut cum să evit impactul. Am lovit din plin și am ajuns aici. Mașina a luat foc, am sărit repede cu extinctorul. Am reușit, împreună cu mai multe persoane, să scoatem doar copiii de pe bancheta din spate. Cei din față nu au putut fi eliberați decât după ce au venit cei de la descarcerare. Persoana din dreapta este acolo jos”, a povestit șoferul TIR-ului, pentru Ziarul de Iași.

Soțul șoferiței, care era pe scaunul din dreapta față, a murit pe loc, iar conducătoarea auto se află în stare gravă în Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași.

Fetițele, care se aflau în spate, sunt intubate și primesc îngrijiri medicale de specialitate la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.  

