Economia globală se află într-un moment de răscruce, cu negocieri geopolitice volatile și fluctuații puternice pe piețele de mărfuri, care modelează în mod activ perspectivele piețelor globale.

Evenimentul care captează atenția întregii lumi este summitul planificat între Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska.

„Acesta nu este doar un eveniment diplomatic, ci un potențial punct de cotitură pentru întreaga arhitectură geopolitică europeană și mondială. Pe masa negocierilor se află găsirea unui armistițiu în Ucraina. Prețul care trebuie plătit pentru acesta este încă în discuție.

O evoluție pozitivă a negocierilor, chiar dacă doar parțială, ar avea un impact direct nu numai asupra fluxurilor de energie, petrolul revenind deja în centrul atenției, ci și asupra încrederii investitorilor internaționali. Un armistițiu, chiar și temporar, ar schimba imediat echilibrul pe piețele de mărfuri, pe piețele emergente și percepția riscului în Europa, cu repercusiuni care ar varia de la volatilitatea monedei euro la acțiunile din sectorul apărării (în mare parte în scădere săptămâna trecută) și la perspectivele inflației din zona euro”, punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu, amintind că, foarte sensibile la evoluția războiului, piețele petrolului au reacționat: prețul țițeiului Brent se află sub 67 de dolari pe baril, în scădere cu 5,33% în ultima lună și cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Țițeiul WTI oscilează în jurul valorii de 63 de dolari, ambele referințe fiind afectate de optimismul privind diplomația și relaxarea sancțiunilor, deși analiștii avertizează că orice regres ar putea determina o creștere bruscă a prețurilor.

În România e liniște. Deocamdată

Potrivit analistului, România se bucură de o perioadă de liniște relativă datorită prețurilor mai scăzute ale petrolului. Cu toate acestea, ultimele date privind inflația pentru luna iulie au arătat o creștere la 7,8% față de aceeași lună a anului trecut. Prețurile combustibililor au scăzut cu aproape 1% față de anul trecut. Cea mai mare creștere a prețurilor s-a înregistrat în sectorul energiei electrice, care a crescut cu aproape 62% față de luna precedentă, în urma liberalizării prețurilor. Prețurile produselor nealimentare au crescut cu 8,18%, prețurile alimentelor cu 7,67% și serviciile cu 7,33% de la an la an. Față de luna iunie, prețurile s-au mărit în ansamblu cu 2,68%.

Există însă și categorii ale căror prețuri au înregistrat creșteri impresionante, cum ar fi prețurile fructelor proaspete, care au crescut cu 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, transportul feroviar cu 17%, cacao și cafea, produse de uz personal cu 14% și serviciile poștale cu 12%. Banca Națională a României va avea o sarcină foarte dificilă în combaterea inflației, întrucât creșterea prețurilor din iulie nu a inclus majorările TVA-ului și ale accizelor la combustibili care au intrat în vigoare la 1 august. În acest context, o scădere a dobânzilor, care în prezent se situează la 6,5%, este exclusă. „Ratele dobânzilor vor fi real-negative pentru mai multe trimestre. Este important ca ratele dobânzilor să nu crească”, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu.

Inflația din SUA ar putea reflecta tarifele lui Trump

Inflația este un subiect important și în SUA - în această săptămână vor fi publicate datele privind indicele prețurilor de consum (IPC) și indicele prețurilor de producție (IPP) pentru luna iulie. Piața mizează pe o accelerare a IPC la 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, un nivel maxim în ultimele cinci luni, și pe o componentă de bază stabilă la 3%. „Așteptările sunt palpabile: o cifră peste consens ar obliga Fed să reconsidere momentul unei posibile reduceri a ratei dobânzii, în timp ce o surpriză în sens invers ar redeschide ușa către politici mai puțin restrictive. Nu este vorba doar despre date. Săptămâna aceasta va fi confirmată numirea lui Stephen Miran în cadrul FOMC, un pas important pentru viitorul Rezervei Federale americane, și vor avea loc mai multe discursuri ale oficialilor Fed care ar putea oferi indicii despre sensibilitatea instituției la riscul indus de tarifele vamale și la noul context inflaționist”, subliniază analistul.

Indicele prețurilor de producție (PPI), care se așteaptă să crească cu 0,2% după stagnarea din iunie, va oferi o imagine în timp real a tensiunilor din lanțurile de valoare. Atenția se va îndrepta, de asemenea, către componenta prețurilor de import/export, care este esențială pentru evaluarea impactului imediat al tarifelor vamale: o creștere semnificativă ar fi prima confirmare reală că războiul comercial a început deja să se reflecte în prețurile plătite de companii și consumatori.

Investitorii se tem de o posibilă recesiune globală

Războiul comercial al președintelui Trump cu China a deschis un nou capitol, cu o nouă prelungire de 90 de zile, până la 10 noiembrie, a termenului limită pentru încheierea unui acord comercial. Dacă armistițiul nu ar fi fost prelungit, tarifele vamale americane la produsele chinezești ar fi crescut la cel puțin 54%. Investitorii analizează, de asemenea, detaliile războiului comercial al lui Trump și modul în care noile tarife pot afecta în mod direct costul inputurilor strategice, de la tehnologia de vârf la automobile și îmbrăcăminte, crescând presiunea asupra marjelor companiilor și, în consecință, asupra prețurilor finale pentru consumatorii americani. Riscul acestui război comercial este în primul rând politic: tensiunile continue alimentează o retorică a deglobalizării, care riscă să redefinească harta alianțelor economice pentru anii următori și afectează piețele globale și locale.

Conform ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, 26% dintre investitorii individuali la nivel global consideră că o posibilă recesiune a economiei mondiale reprezintă principalul risc extern pentru portofoliul lor, urmată de inflație și de un conflict internațional (19%). Investitorii români sunt mai ancorați în evenimentele locale, 24% dintre ei temându-se de o potențială recesiune a economiei românești, 23% considerând inflația drept principalul risc, în timp ce 22% se tem de o recesiune a economiei globale. Într-un fel, această săptămână ar putea atenua sau exacerba toate aceste temeri.

