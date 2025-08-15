Trump, declarații la bordul Air Force One cu privire la obiectivele SUA: „Voi vorbi despre asta cu Putin”

Președintele american Donald Trump a răspuns întrebărilor reporterilor la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, relatează The Guardian. El a subliniat că nu va negocia în numele Ucrainei și că ține de Kiev să negocieze și eventuale concesii teritoriale. SUA își propune doar să-i aducă pe ruși la masa negocierilor la summitul din Alaska.

Există un nivel ridicat de respect între SUA și Rusia și ar putea ieși ceva bun din asta, a spus președintele SUA.

„Am observat că aduce mulți oameni de afaceri din Rusia și asta e bine. Îmi place pentru că asta înseamnă că vor să facă afaceri, dar nu vor face afaceri până nu oprim războiul”.

Întrebat despre faptul că Rusia continuă să lanseze drone asupra Ucrainei, Trump a spus că, din punctul său de vedere, Putin „încearcă să pregătească terenul” și probabil socotește că aceste atacuri îi vor fi de ajutor pentru a obține o înțelegere favorabilă. Din contră, acest mod de a proceda nu este deloc în favoarea lui, a punctat președintele american.

„Cred că încearcă să negocieze. El încearcă să pregătească terenul. Adică, în mintea lui, asta îl ajută să obțină o înțelegere mai bună. De fapt, asta îi dăunează, dar el crede că îl ajută să continue uciderile”, a spus Trump.

„Voi vorbi cu el despre asta”, a spus Trump.

Obiectivul SUA: să-i aducă pe ruși la masa negocierilor

Întrebat de reporteri dacă vor fi discutate probleme teritoriale, Trump a oferit următorul răspuns:

„Vor fi discutate, dar trebuie să las Ucraina să ia această decizie și cred că vor lua decizia corectă, dar nu ma aflu aici să negociez în numele Ucrainei. Am venit să-i aduc la masă”.

Vor oferi SUA garanții de securitate?

„Poate, împreună cu Europa și alte țări. Nu în format NATO, pentru că asta nu se va întâmpla, unele lucruri nu se vor întâmpla”, a răspuns Trump.

.Pe de altă parte, Trump a subliniat că nu încearcă să pună capăt războiului din Ucraina - inclusiv prin întâlnirea cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska pentru propria imagine. „Nu fac asta pentru mine. OK? Nu am nevoie de asta”, a declarat el reporterilor la bordul Air Force One. „Aş vrea să mă concentrez asupra ţării noastre, dar fac asta pentru a salva o mulţime de vieţi”, a punctat el.

Sancțiuni economice

Trump a confirmat planuri anunțate anterior de a impune sancțiuni economice în eventualitatea în care Moscova nu va arăta disponibilitate pentru a încheia războiul printr-o angajare serioasă în negocierile de pace.

„Severe din punct de vedere economic”, a precizat el.

Discuțiile dintre președinții american și rus Vladimir Putin ar putea dura „cel puțin 6, 7 ore”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, potrivit presei de stat ruse.

„Partea rusă se așteaptă ca întâlnirea dintre Putin și Trump din Alaska să se încheie în mod productiv”, a relatat agenția RIA Novosti, citând comentariile acestuia.

Peskov a precizat că discuțiile individuale dintre Trump și Putin „vor avea loc cu participarea unor consilieri”, fără a oferi detalii, a relatat RIA.