search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Moscova jubilează, Occidentul se revoltă: „Trump întinde covorul roșu pentru un criminal de război. Pe pământ american”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Kremlinul jubilează după primirea spectaculoasă oferită de Donald Trump lui Vladimir Putin în Alaska, în timp ce politicieni occidentali și oficiali ucraineni reacționează cu furie, acuzând „umilință națională” pe pământ american.

Donald Trump,mai mult decât prietenos cu Vladimir Putin, în Alaska. FOTO: AFP
Donald Trump,mai mult decât prietenos cu Vladimir Putin, în Alaska. FOTO: AFP

Vizita oficială a lui Vladimir Putin în Alaska, la invitația președintelui Donald Trump, a declanșat o reacție triumfalistă la Moscova. Primirea călduroasă (covor roșu, aplauze și invitaţia de a călători împreună cu Donald Trump în limuzina prezidențială) a fost salutată public de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova:

Presa occidentală se află într-o stare care poate fi numită nebunie, la limita nebuniei totale: timp de trei ani au vorbit despre izolarea Rusiei, iar astăzi au văzut covorul roșu care l-a întâmpinat pe președintele rus în Statele Unite

Ucraina și democrații americani: „O scenă revoltătoare”

Donald Trump l-a aplaudat pe Vladimir Putin imediat ce acesta a coborât scara avionului, l-a condus pe covorul roșu și l-a însoțit în limuzina prezidențială către locul negocierilor. Observatorii internaționali susțin că însăși invitația reprezintă „o victorie” diplomatică pentru Putin, considerat până de curând izolat în Occident.

Reacțiile nu au întârziat.

Trump întinde covorul roșu pentru un criminal de război. Pe pământ american”, a comentat congresmanul democrat Jim McGovern. „Guvernul SUA ar trebui să-l aresteze pe Putin, nu să-l găzduiască.”

Un oficial ucrainean a numit scena „revoltătoare”, după ce televiziunile de la Kiev au difuzat în direct imaginile cu Donald Trump râzând alături de un om căutat de Curtea Penală Internațională, notează Financial Times.

Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP
Imaginea 1/11: Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin in Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin in Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin in Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin in Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin in Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska FOTO AFP

„Îmi pare foarte rău pentru militarii americani care au fost obligați să întindă covorul roșu pentru Putin. Este o umilință pe care nu i-aș dori-o niciunui soldat american”, a recţionat un soldat ucrainean, Oleksandr Solonko.

Imagine virală: soldați îngenuncheați la scara avionului lui Putin

În spațiul online ucrainean s-a viralizat o fotografie surprinsă la momentul sosirii: mai mulți militari americani stau îngenuncheați în dreptul scării aduse pentru avionul prezidențial al lui Putin.

Mustafa Nayyem, fost șef al Agenției de Stat pentru Restaurare și Dezvoltare Infrastructurală, a comentat ironic: „Să facem îngenunchiatul din nou măreț”.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Jurnalista rusă Maria Ponomarenko, spitalizată după ce a încercat să se sinucidă în închisoare
stirileprotv.ro
image
Cum o cheamă, de fapt, pe DEMI MOORE. Detalii NEȘTIUTE din copilăria actriței din „The Substance”
gandul.ro
image
Reacția lui Putin când a fost întrebat dacă va 'înceta să mai ucidă civili'
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag banii ca un magnet în primele săptămâni de toamnă. Se bucură de șanse unice și momente de poveste
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
observatornews.ro
image
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Semnele pe care Putin le-a transmis la întâlnirea cu Trump. În timp ce pe Zelensky l-a umilit, liderul SUA a fost cordial cu omologul său rus
playtech.ro
image
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Florinel Coman, OUT!
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A treia pensie pentru români. Anunțul Ministrului Muncii despre momentul acordării
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Serialul care face senzație pe Netflix. Toată lumea îl urmărește, e pe locul 2 in topul celor mai vizionate producții
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Placinta cu carne Sursa foto shutterstock 1872742510 jpg
Plăcintă cu carne. Reţeta salvatoare când nu mai ştii ce să găteşti
clickpentrufemei.ro
zoia ceausescu jpeg
Viața tumultuoasă a Zoiei, singura fiică a familiei Ceaușescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?