Moscova jubilează, Occidentul se revoltă: „Trump întinde covorul roșu pentru un criminal de război. Pe pământ american”

Kremlinul jubilează după primirea spectaculoasă oferită de Donald Trump lui Vladimir Putin în Alaska, în timp ce politicieni occidentali și oficiali ucraineni reacționează cu furie, acuzând „umilință națională” pe pământ american.

Vizita oficială a lui Vladimir Putin în Alaska, la invitația președintelui Donald Trump, a declanșat o reacție triumfalistă la Moscova. Primirea călduroasă (covor roșu, aplauze și invitaţia de a călători împreună cu Donald Trump în limuzina prezidențială) a fost salutată public de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova:

Presa occidentală se află într-o stare care poate fi numită nebunie, la limita nebuniei totale: timp de trei ani au vorbit despre izolarea Rusiei, iar astăzi au văzut covorul roșu care l-a întâmpinat pe președintele rus în Statele Unite

Ucraina și democrații americani: „O scenă revoltătoare”

Donald Trump l-a aplaudat pe Vladimir Putin imediat ce acesta a coborât scara avionului, l-a condus pe covorul roșu și l-a însoțit în limuzina prezidențială către locul negocierilor. Observatorii internaționali susțin că însăși invitația reprezintă „o victorie” diplomatică pentru Putin, considerat până de curând izolat în Occident.

Reacțiile nu au întârziat.

„Trump întinde covorul roșu pentru un criminal de război. Pe pământ american”, a comentat congresmanul democrat Jim McGovern. „Guvernul SUA ar trebui să-l aresteze pe Putin, nu să-l găzduiască.”

Un oficial ucrainean a numit scena „revoltătoare”, după ce televiziunile de la Kiev au difuzat în direct imaginile cu Donald Trump râzând alături de un om căutat de Curtea Penală Internațională, notează Financial Times.

→ Imaginea 1/11: Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP

„Îmi pare foarte rău pentru militarii americani care au fost obligați să întindă covorul roșu pentru Putin. Este o umilință pe care nu i-aș dori-o niciunui soldat american”, a recţionat un soldat ucrainean, Oleksandr Solonko.

Imagine virală: soldați îngenuncheați la scara avionului lui Putin

În spațiul online ucrainean s-a viralizat o fotografie surprinsă la momentul sosirii: mai mulți militari americani stau îngenuncheați în dreptul scării aduse pentru avionul prezidențial al lui Putin.

Mustafa Nayyem, fost șef al Agenției de Stat pentru Restaurare și Dezvoltare Infrastructurală, a comentat ironic: „Să facem îngenunchiatul din nou măreț”.