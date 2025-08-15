search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

De ce Putin nu este marele maestru al șahului tridimensional, așa cum îl prezintă unii. Totuși, știe exact ce fel de lingușeli să folosească, ce ispite să ofere

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Deși este adesea prezentat drept un jucător sofisticat pe tabla geopoliticii globale, Vladimir Putin nu este neapărat maestrul infailibil de șah tridimensional pe care unii analiști occidentali îl evocă. Ceea ce nu înseamnă că nu știe să valorifice slăbiciunile interlocutorilor săi – mai ales atunci când se află în fața unui președinte american sensibil la lingușiri și atras de imaginea liderului autoritar.

Vladiir Putin Donald Trump/FOTO:Arhiva
Vladiir Putin Donald Trump/FOTO:Arhiva

În contextul revenirii sale pe teritoriul american – prima vizită din 2015 încoace, când administrația Obama încerca să izoleze Rusia pe scena internațională – Putin reușește, prin simpla sa prezență, să puncteze o victorie simbolică. De această dată, atmosfera este semnificativ diferită, iar presa rusă cultivă cu atenție ideea unui "dezgheț" în relațiile bilaterale, cu speranțe privind reluarea unor parteneriate economice și eventuale discuții de pace.

Pentru liderul de la Kremlin, asemenea momente sunt prilejuri de a-și consolida imaginea de om de stat, capabil să negocieze de la egal la egal cu puterile lumii. Această postură îi sporește capitalul politic intern, indiferent de rezultatul negocierilor. Nu are nevoie să cedeze nimic pentru a ieși învingător, susține Mark Galeotti, profesor la College London, Facultatea de Studii Slavone și Est-Europene.

Este de așteptat ca poziția sa inițială la masa tratativelor să fie una dură, maximalistă – o strategie familiară atât Kremlinului, cât și președintelui american: începi cu revendicări excesive, creezi dezechilibru și, eventual, simulezi concesii fără a ceda esențialul.

În privința Ucrainei, obiectivul Moscovei depășește menținerea controlului asupra celor aproximativ 20% din teritoriul ocupat. Putin va căuta probabil să obțină mai mult: extinderea ocupației, impunerea unor limite privind dimensiunea armatei ucrainene și blocarea definitivă a oricărei perspective de aderare la NATO. În mod paradoxal, ar putea accepta ideea integrării Ucrainei în Uniunea Europeană, mizând pe fragilitățile interne ale blocului comunitar și pe tensiunile care ar putea apărea ulterior.

În schimbul unei eventuale încetări a focului, Rusia va solicita ridicarea sancțiunilor economice impuse de Occident – o condiție care, în esență, echivalează cu o capitulare occidentală mascată.

Riscuri pentru Trump

Riscul major nu este ca Statele Unite să refuze aceste condiții, ci ca președintele american să intre într-un joc de imagine pe care Putin îl stăpânește mai bine. O înfrângere simbolică pentru Washington ar fi insuportabilă pentru un lider care își definește succesul prin capacitatea de a "face afaceri bune".

Dar există și o capcană pentru Kremlin. După mai bine de două decenii de putere absolută, Putin pare tot mai deconectat de realitate – înconjurat de loialități mute, a fost convins, la începutul invaziei, că trupele ruse vor fi întâmpinate ca eliberatori și că totul se va încheia în trei zile. Această iluzie a fost spulberată brutal pe câmpul de luptă.

Uneori, liderul rus dă dovadă de o stângăcie neașteptată în comunicare. În interviul acordat anul trecut jurnalistului american Tucker Carlson, Putin a preferat un discurs istoric lung și confuz despre "legitimitatea rusească" asupra Ucrainei – o abordare care riscă să irite chiar și pe cei dispuși să îl asculte.

Totuși, este puțin probabil ca o astfel de întâlnire să degenereze într-un eșec vizibil. Putin știe până unde poate provoca, știe cui trebuie să arate respect – și cui nu. În 2015, l-a făcut pe Papa Francisc să aștepte peste o oră. În schimb, nu a întârziat niciodată la întâlnirile cu Xi Jinping.

Uneori, stilul său de negociere se reduce la intimidare: în 2007, în timpul discuțiilor cu Angela Merkel, a adus deliberat un câine în sală, știind că aceasta se teme de animale. Cu Trump, asemenea gesturi nu-și au locul, însă disprețul poate fi transmis subtil. Deși președintele american admiră averea colosală a lui Putin și postura sa de „om forte”, liderul rus îl privește ca pe un personaj strident, lipsit de seriozitatea pe care o respectă la un partener de dialog.

Ca întotdeauna, ceea ce spune Putin – și ceea ce înseamnă de fapt – sunt două lucruri diferite. Iar în acest joc de oglinzi și mesaje codificate, rămâne de văzut cine va ști să interpreteze corect regulile nescrise ale unui duel cu miză globală.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Jurnalista rusă Maria Ponomarenko, spitalizată după ce a încercat să se sinucidă în închisoare
stirileprotv.ro
image
Cum o cheamă, de fapt, pe DEMI MOORE. Detalii NEȘTIUTE din copilăria actriței din „The Substance”
gandul.ro
image
Reacția lui Putin când a fost întrebat dacă va 'înceta să mai ucidă civili'
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag banii ca un magnet în primele săptămâni de toamnă. Se bucură de șanse unice și momente de poveste
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
observatornews.ro
image
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Semnele pe care Putin le-a transmis la întâlnirea cu Trump. În timp ce pe Zelensky l-a umilit, liderul SUA a fost cordial cu omologul său rus
playtech.ro
image
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Florinel Coman, OUT!
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A treia pensie pentru români. Anunțul Ministrului Muncii despre momentul acordării
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Serialul care face senzație pe Netflix. Toată lumea îl urmărește, e pe locul 2 in topul celor mai vizionate producții
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Placinta cu carne Sursa foto shutterstock 1872742510 jpg
Plăcintă cu carne. Reţeta salvatoare când nu mai ştii ce să găteşti
clickpentrufemei.ro
zoia ceausescu jpeg
Viața tumultuoasă a Zoiei, singura fiică a familiei Ceaușescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?