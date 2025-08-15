search
Vineri, 15 August 2025
Summitul din Alaska și iluzia puterii. „Marea ambiție a lui Putin se clatină. Rusia este blocată, armata epuizată, economia stagnează"

Război în Ucraina
Publicat:

Propaganda pro-Kremlin încearcă să prezinte Rusia drept o putere globală capabilă să decidă, alături de SUA, viitorul lumii la summitul din Alaska. În realitate, însă, o analiză EU vs Disinfo arată că Putin dispune de resurse financiare limitate, iar armata rusă este slăbită și epuizată.

Rusia nu mai este marea putere de altădată. FOTO: colaj EU vs Disinfo
Rusia nu mai este marea putere de altădată. FOTO: colaj EU vs Disinfo

Summitul din Alaska este prezentat de Moscova ca o demonstrație a ordinii globale: două puteri serioase, Rusia și SUA, care determină soarta lumii – se arată într-o analiză a portalului european EU vs Disinfo. Instituțiile media de dezinformare ruse proiectează Rusia ca o forță puternică și rezonabilă, în timp ce toți ceilalți sunt slabi, haotici și ostili.

„În realitate, Putin este blocat, are resurse financiare limitate, uitându-se la ruinele ambițiilor sale maximaliste din Ucraina. Războiul lui Putin a avut ca scop distrugerea suveranității Ucrainei, dar după ani de zile, câștigurile Rusiei sunt minime, iar economia sa este sub presiune”, arată analiza citată.

Cine blochează negocierile

Mașinăria de propagandă a Rusiei are o formulă simplă: acuză cu voce tare UE și Ucraina că nu caută pacea. Totuși, ceea ce Rusia acuză la alții, în realitate face ea însăși – arată analiza EU vs Disinfo.

Nu UE blochează negocierile, așa cum susține mass media rusă ci conducerea de la Kremlin. Moscova refuză să facă compromisuri, are cereri nerealiste și își continuă atacurile, făcând imposibilă orice pace reală, arată specialiștii citați. UE insistă ca deciziile despre Ucraina să se ia cu țara atacată la masa negocierilor.

În acest timp, Putin se prezintă ca un promotor al păcii. „Regimul lui Putin a mobilizat sute de mii de oameni, a escaladat un război sângeros și continuă să bombardeze infrastructura civilă pentru a submina economia și moralul Ucrainei. Este agresorul, nu mediatorul”, se arată în analiza citată.

Propaganda rusă acuză UE că se amestecă într-un conflict cu care nu are legătură. În realitate, Rusia este cea care invadează o țară suverană, distruge orașe și declanșează o criză geopolitică majoră.

Instituțiile media de dezinformare rusă arată că UE este irelevantă. „UE este cel mai mare susținător al Ucrainei: cel mai mare donator de ajutor financiar, de arme și de asistență umanitară. Sancțiunile UE au lovit puternic veniturile din petrol ale Rusiei și rezervele sale valutare, provocând lovituri economice dure. Fără UE, efortul de război al Rusiei ar fi mult mai puternic”, arată analiza citată.

Negocieri și dezinformare

Moscova are un istoric în utilizarea campaniilor de dezinformare pentru a masca negocierile nesincere. În 2014–2015, Rusia a semnat acordurile de la Minsk, dar a încălcat rapid decizia de încetare a focului, răspândind în același timp afirmații false care dădeau vina pe Ucraina și pe Occident. În ciuda dovezilor clare, Rusia a negat legăturile cu grupările armate pe care le susținea și a promovat narațiuni false acuzând oficiali occidentali că au subminat acordurile — un element-cheie al manualului de dezinformare al Kremlinului.

Citește și: Ce arată retorica lui Trump despre așteptările sale față de Putin. S-a lăsat președintele american amăgit de liderul rus?

În mod similar, negocierile de pace de la Istanbul din martie 2022 au fost însoțite de campanii de dezinformare care acuzau fals liderii occidentali, în special pe Boris Johnson, că ar fi stricat negocierile. Narațiunile susținute de Rusia afirmau că Johnson ar fi subminat personal discuțiile pentru a prelungi conflictul — o poveste demontată pe scară largă, dar perpetuată în continuare de canale de informare apropiate Kremlinului. De fapt, discuțiile au fost serios perturbate de acțiunile Rusiei, în special masacrul de la Bucea, combinate cu cererile maximaliste ale Moscovei și cu trimiterea unei delegații de rang inferior, ceea ce a scos la iveală lipsa unui angajament real.

Condițiile Rusiei pentru „pace” echivalează cu capitularea și dezmembrarea Ucrainei. Moscova încadrează cinic apărarea Ucrainei drept „acte barbare de terorism”, fabricând o realitate alternativă în care Rusia nu este agresorul, ci un actor rezonabil care caută soluții „cuprinzătoare, fiabile și durabile”, în ciuda dovezilor copleșitoare care arată contrariul. Între timp, atacurile rusești continuă nestingherite.

O altă afirmație falsă sugerează că UE s-ar prăbuși inevitabil fără gaz rusesc ieftin. Însă UE și-a diversificat activ sursele de energie și a investit în energie regenerabilă pentru a asigura securitatea energetică. Afirmația că economia UE alunecă inevitabil în criză fără gaz rusesc ieftin este înșelătoare. Rusia s-a dovedit a fi un furnizor de energie nesigur prin întreruperi repetate ale aprovizionării, cum ar fi întreruperile de gaz din 2006 și 2022, a utilizat energia ca instrument geopolitic pentru a exercita presiune politică și economică. Toate acestea reprezentând un risc semnificativ pentru stabilitatea energetică a UE și au accelerat eforturile urgente ale UE de a-și diversifica sursele de energie și de a reduce dependența de gazul rusesc.

„Marea ambiție a lui Putin se clatină”

Proiecția este trucul favorit al Kremlinului. Rusia se prezintă ca fiind un stat puternic și rațional, în timp ce toți ceilalți sunt slabi, haotici sau ostili. „Această proiecție menține narațiunea Kremlinului intactă, deoarece adevărul este neplăcut: marea ambiție a lui Putin se clatină. Rusia este blocată într-un impas costisitor, armata sa este epuizată, economia stagnează, iar câștigurile pe câmpul de luptă sunt neînsemnate”, arată analiza Eu vs Disinfo.

Cu alte cuvinte: acuzațiile zgomotoase și campaniile de dezinformare ale Rusiei sunt o perdea de fum pentru propriile crime și eșecuri. A vedea dincolo de această proiecție este cheia pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat în Alaska — și pe teren, în Ucraina, concluzionează specialiștii europeni.

Știri Externe

