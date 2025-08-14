medlife right medlife right
Dr. Horațiu Alin Mureșan, OncoTeam Diagnostic: „Noi suntem aici ca să sprijinim!”

Într-o lume în care lupta împotriva cancerului este o cursă contra-cronometru, precizia, viteza și colaborarea interdisciplinară devin arme esențiale.

. „În oncologie, fiecare zi contează. Însă rapiditatea nu trebuie să compromită acuratețea. De aceea investim în automatizări și tehnologii performante, care susțin activitatea medicului, fără a-i prelua atribuțiile. Validarea umană este întotdeauna esențială”, a precizat dr.  Horațiu Alin Mureșan, medic anatomopatolog și șeful Laboratorului OncoTeam Diagnostic, parte a Grupului MedLife.

Un laborator cu misiune clară: sprijin pentru decizia terapeutică

Rolul analizelor medicale în stabilirea unui diagnostic oncologic corect și personalizat devine vital, astfel că laboratorul este nu doar un loc de testare, ci un actor-cheie în echipa de tratament. „Misiunea noastră este de a oferi un diagnostic oncologic de înaltă precizie, într-un timp cât mai scurt, contribuind astfel decisiv la stabilirea unei conduite terapeutice personalizate,” a  explicat dr. Horațiu Alin Mureșan.

OncoTeam Diagnostic este un laborator specializat în anatomie patologică și patologie moleculară. De la analiza histologică clasică la imunohistochimie și testări genetice avansate, fiecare investigație contribuie la conturarea unui diagnostic complet și la identificarea terapiei țintite.

„Toate analizele efectuate converg către același obiectiv – cel al furnizării unui diagnostic sau a unei eventuale terapii țintite. Rezultatele noastre pot orienta pacientul spre o terapie țintită, pot exclude anumite tratamente sau pot confirma eligibilitatea”, a punctat medicul.

De la histologie la secvențiere genetică – toate drumurile duc la un diagnostic exact

Laboratorul OncoTeam Diagnostic folosește secvențiere de ultimă generație NGS, sisteme automate de imunohistochimie, PCR, platforme pentru histopatologie. „Secvențierea extinsă pentru panouri tumorale, testele pentru fuziuni genice și inteligența artificială aplicată în screening-ul de imagini microscopice, pe lângă completarea continuă a panelului de anticorpi în funcție progresul științific, toate sunt implementate gradual, cu o atentă calibrare și un strict control al calității”, a spus șeful laboratorului.

Unul dintre pilonii viitorului în oncologie este testarea moleculară. „Testele genetice și moleculare identifică mutațiile țintă care pot fi atacate prin terapii specifice, crescând eficiența tratamentului și reducând toxicitatea. Fără ele, deciziile terapeutice ar fi mai puțin personalizate”, este opinia dr. Mureșan.

Personalul laboratorului colaborează cu medicii oncologi și cu alți specialiști pentru binele pacientului. „Lucrăm într-o echipă multidisciplinară. Informația furnizată de noi ajunge în tumor board-uri sau în consultații interdisciplinare. Feedbackul și comunicarea constantă cu oncologii sunt esențiale – pentru că niciun test nu are valoare în afara contextului clinic,” a spus medicul, care a mărturisit că uneori descoperă o mutație rară sau o expresie imunohistochimică care schimbă complet abordarea. „Nu este vorba despre o schimbare majoră, ci doar de furnizarea de noi informații prin tehnici specializate”.

Diferențe între testele clasice de laborator și testele avansate de biologie moleculară

Testele clasice oferă informații despre morfologie, în timp ce testele moleculare merg în profunzimea genelor. Împreună construiesc o imagine completă, fiecare având locul său în algoritmul diagnostic. „Ne dorim extinderea paletei de teste moleculare, integrarea de noi tehnologii și digitalizarea fluxurilor interne, fără a pierde din vedere esența: medicina personalizată, cu pacientul în centru”, a ținut să precizeze șeful laboratorului Oncoteam Diagnostic, care crede că în viitor evoluția domeniului diagnosticului oncologic va fi mai rapidă și mai bazată pe big data.

„Dar chiar și cu toate aceste progrese, medicina de precizie va continua să se sprijine pe expertiza umană. Algoritmii vor ghida, dar nu vor decide. Chiar și în era digitalizării, decizia finală este luată de un medic expert”, a subliniat dr. Mureșan.

Un apel la conștientizare: frica nu trebuie să blocheze prevenția

Mulți pacienți amână testele din teamă sau dezinformare. „Mulți se tem de rezultat sau cred că testele genetice vorbesc despre moștenire – când, de fapt, ele sunt despre tumora actuală. Alții se tem că tehnologia va decide în locul medicului. Frica este firească, dar amânarea poate avea consecințe grave. Diagnosticarea precoce salvează vieți. Mai bine afli devreme și ai opțiuni de tratament, decât prea târziu. Iar noi suntem aici să sprijinim, nu să speriem”, a transmis medicul.

Acesta spune că prin educație și empatie pot fi convinși pacienții. „Dar mai rar în mâinile medicului anatomo-patolog, noi suntem cei din umbră, aceste instrumente sunt mai mult în mâinile clinicianului. Dar cred că un pacient informat este un pacient mai cooperant și mai încrezător în echipa medicală”, este concluzia dr. Horațiu Alin Mureșan.

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

historia.ro
