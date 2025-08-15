Premierul Ilie Bolojan, în vizită la Academia Hagi. Ce mesaj a transmis Regele

Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, Baza Sportivă a clubului Farul şi a Academiei Hagi, au anunţat gruparea constănţeană şi Gheorghe Hagi.

“La Baza Sportivă a Farului şi a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a notat Gheorghe Hagi pe Facebook, ataşând şi câteva imagini.

Bolojan a participat vineri, la Constanţa, la activităţile prilejuite de Ziua Marinei Române.

În luna martie a acestui an, Bolojan i-a decernat lui Hagi Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Cavaler.

Vizita are loc în contextul evenimentelor dedicate Zilei Marinei, desfășurate la Constanța.