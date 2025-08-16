search
Sâmbătă, 16 August 2025
Video Putin propune următoarea întâlnire la Moscova: reacția lui Trump la invitația controversată

Summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord de încetare a focului, dar cu o declarație surprinzătoare a liderului rus. La finalul conferinței de presă comune, Putin i-a propus liderului de la Casa Albă ca data viitoare să se întâlnească la Moscova.

Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska FOTO Profimedia
Trump i-a mulțumit omologului său, Vladimir Putin, pentru timpul acordat și a subliniat că amândoi își doresc oprirea uciderii a mii de oameni în fiecare săptămână. După ce și-a exprimat speranța că se vor revedea curând, Putin a răspuns zâmbind, în engleză: «Next time in Moscow» („Data viitoare, la Moscova”).

Sugestia lui Putin a stârnit o reacție ambivalentă din partea lui Trump. Președintele american a recunoscut că acceptarea unei asemenea propuneri ar fi extrem de controversată, dar nu a închis complet ușa ideii:

E una interesantă, o să primesc ceva critici pentru asta. Dar aș putea să văd posibilitatea ca acest lucru să se întâmple.

Invitația lui Putin vine în contextul în care summitul din Alaska a fost prezentat drept o tentativă de relansare a relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. Întâlnirea de la nivel înalt dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord concret, deși ambele părți au descris discuțiile drept productive și constructive.

Nimeni nu știe cu exactitate despre ce au discutat cei doi lideri în cadrul celor două ore și jumătate petrecute la baza militară „Elmendorf-Richardson” din Anchorage, Alaska, deoarece nu au răspuns la întrebările jurnaliștilor după conferința de presă comună.

Deși au precizat că nu s-a ajuns la un acord pentru încheierea războiului în Ucraina, ambii lideri au declarat că s-au făcut unele progrese în cadrul întâlnirii lor bilaterale.

Puncte-cheie din conferință:

Încălcarea tradiției: Putin a fost primul care a început declarațiile la conferința comună, recunoscând că relațiile dintre SUA și Rusia au avut de suferit în ultimii ani. De obicei, atunci când un președinte american primește un omolog străin, conferința de presă comună începe cu declarațiile liderului american, urmate de ale invitatului, scrie CNN. 

Progrese în vederea unui acord: Trump a spus că el și Putin „au făcut unele progrese” și „au avansat mult” în cadrul discuțiilor. Totuși, el a adăugat: „Nu există o înțelegere până când nu se ajunge la una”. Putin a afirmat că pentru a încheia războiul din Ucraina trebuie eliminate cauzele principale ale conflictului. Liderul rus a mai transmis liderilor ucraineni și europeni să nu intervină în „progresul care începe să se contureze.”

Rezumat pozitiv: Negocierile dintre Putin și Trump s-au desfășurat într-o „atmosferă respectuoasă, constructivă și mutual respectuoasă”, a spus Putin. Trump a afirmat că întâlnirea a fost „extrem de productivă și au fost convenite multe puncte.”

Alte subiecte menționate: Liderul de la Kremlin a spus că Rusia este pregătită să contribuie la securitatea Ucrainei și speră ca acordurile din Alaska să devină un punct de referință în rezolvarea conflictului. De asemenea, a susținut că războiul din Ucraina nu s-ar fi produs dacă Trump ar fi fost președinte în 2022.

Ce urmează: Trump a spus că va efectua mai multe apeluri telefonice după summit, inclusiv către NATO, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și către alți oficiali relevanți.

La mai puțin de o oră după finalul conferinței de presă, președintele rus Vladimir Putin a părăsit Alaska la bordul avionului său. Chiar înainte de a se îmbarca, s-a întors să facă cu mâna și să se încline. 15 minute mai târziu, cu un salut și ridicând faimosul pumn strâns, Trump a dispărut în interiorul avionului prezidențial Air Force One, pentru a se întoarce la Washington, punând astfel capăt călătoriei sale în Alaska.

