Declarațiile lui Donald Trump despre criminalitatea din capitală au stârnit controverse, în timp ce forțele federale au instalat puncte de control și au evacuat tabere de persoane fără adăpost.

Donald Trump a susținut joi, fără dovezi, că infracționalitatea din Washington DC este „cea mai gravă din toate timpurile”, în contextul în care guvernul federal a preluat conducerea departamentului de poliție al orașului și a mobilizat Garda Națională și agenți federali în capitală. „Washington DC se află în cel mai prost moment al său”, a declarat Trump din Biroul Oval. „În curând va fi în cel mai bun moment al său”. El a acuzat, de asemenea, autoritățile din DC că furnizează „statistici false despre criminalitate”, potrivit The Guardian.

Controale rutiere și proteste

Miercuri seara, protestatari au huiduit agenți federali care opriseră zeci de mașini la un punct de control aflat pe o stradă aglomerată din Washington DC.

Conform Washington Post, aproximativ 20 de agenți ai forțelor de ordine, dintre care unii păreau a fi din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă, au tras pe dreapta șoferi pentru abateri precum stopuri arse sau lipsa centurii de siguranță.

NBC News relatează că cel puțin o femeie ar fi fost arestată, iar peste 100 de protestatari s-au adunat, scandând „plecați de pe străzile noastre”. Martori spun că unii localnici au început să avertizeze șoferii să evite zona. Pe rețele sociale au apărut clipuri video cu protestatarii de pe străzile Washingtonului.

Evacuarea taberelor de persoane fără adăpost

Joi seara, poliția locală a început evacuarea taberelor de persoane fără adăpost din capitală, o problemă asupra căreia Trump s-a concentrat de mult timp. Autoritățile și activiștii pentru drepturile persoanelor fără adăpost îi avertizaseră deja pe locuitori să se mute în adăposturi înainte de intervenția federală.

„Nu avem suficiente paturi în adăposturi pentru toți cei care trăiesc pe stradă”, a declarat Amber W. Harding, director executiv al Washington Legal Clinic for the Homeless. „Aceasta este o perioadă haotică și înfricoșătoare pentru toți locuitorii din DC, dar mai ales pentru persoanele fără adăpost”.